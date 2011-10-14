iPhone 4S'yi parçalarına ayırdılar

Amerika'da bugün kullanıma sunulan iPhone 4S, iFixit tarafından paramparça edildi. Tasarım olarak iPhone 4'ün birebir aynısı olan iPhone 4S'nin asıl farkı donanım ve yazılım tarafında ortaya çıkıyor. iPad 2'den aldığı güçlü işlemcisiyle yüksek performans vaad eden telefon, yenilenen kamerasıyla da 1080p video kaydının yanında daha keskin görüntüler sunuyor. Siri akıllı yardımcı teknolojisiyle aynı zamanda "söz dinleyen" ve "asistanlık" yapan iPhone 4S, tüm bunlara ek olarak iOS 5'in 200'den fazla yeni özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Bu haberimizde iPhone 4S'în içerisine giriyor ve donanım özelliklerine yakından bakıyoruz. Arka kapağı çıkarıyor ve iPhone 4S'in "içsel" detaylarını mercek altına alıyoruz. Detaylar için aşağıda yer alan galeri kısmına tıklayabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4S-Teardown/6610/3