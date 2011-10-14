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iPhone 4S'yi parçalarına ayırdılar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
91,7b
1
66
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da bugün kullanıma sunulan iPhone 4S, iFixit tarafından paramparça edildi. Tasarım olarak iPhone 4'ün birebir aynısı olan iPhone 4S'nin asıl farkı donanım ve yazılım tarafında ortaya çıkıyor. iPad 2'den aldığı güçlü işlemcisiyle yüksek performans vaad eden telefon, yenilenen kamerasıyla da 1080p video kaydının yanında daha keskin görüntüler sunuyor. Siri akıllı yardımcı teknolojisiyle aynı zamanda "söz dinleyen" ve "asistanlık" yapan iPhone 4S, tüm bunlara ek olarak iOS 5'in 200'den fazla yeni özelliğini de bünyesinde barındırıyor.
Bu haberimizde iPhone 4S'în içerisine giriyor ve donanım özelliklerine yakından bakıyoruz. Arka kapağı çıkarıyor ve iPhone 4S'in "içsel" detaylarını mercek altına alıyoruz. Detaylar için aşağıda yer alan galeri kısmına tıklayabilirsiniz. 
 

http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4S-Teardown/6610/3 Yorum Yaz
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Sánchez 8 yıl en beğenilen
iPhnone haa? Çakma telefonu bende parçalarım
2 Yanıt Yanıtla +15
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kadirkayik 8 yıl
bsliali
murattiÖtv den sonra zor alırız iphone 5 :D
ne alaka %5 zam geldi diye 10 lira fazla veremicen sanki 2 bin tl verirsin %5 veremezsin demi :D

işte bu kafalar yüzüne daha çok %5 görürüz. ağa bahsedilen lüks değil ihtiyaç. 2000cc araba değil bu. elektrikte %10 dan fazla elektirik zammı yapıldı tarihte olmamış bir şey onu bile övdüler. biat kötü. sanki elektirikte zam senin cebine mi dokunacak deme iyi oku iyi anla.
bslialimurattiÖtv den sonra zor alırız iphone 5 :Dne alaka %5 zam geldi diye 10 lira fazla veremicen sanki 2 bin tl ve...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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muratti 8 yıl
Ötv den sonra zor alırız iphone 5 :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
by__metallica 8 yıl
iPhone taraftarıyım ama apple'ın bu politikasindan nefret ediyorum, telefonu biraz cilalayip yeniden piyasa yapiyorlar. Simdi telefonlari unlocksuzda satıyorlar bizim günahımız neydi unlocktu geveydi uğraşıp duruyoruz
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hadimidin 8 yıl
Apple ne uretmis abi yok tosshiba yok samsung yok su firma apple nin bi yongasimi var icinde
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mdxceed 8 yıl
urun.gittigidiyor.com/...

Benim anlamadığım iş parça maliyeti bu kadar ucuzsa ve Amerika da Türkiye de satılanın yarı fiyatı ise gösterdiğim ilanda arkadaş 4300 liraya satıyor hemde 350 tl lik indirim ile. Hadi diyelim 1500 ve ya 2000 liraya aldı telefonu uçak parasını da bizden istiyo herhalde satıcı insan satılmayacağını bildiği halde niye ilan açar.
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ColDasHeLL 8 yıl
youtube.com/...
will it blend beyler
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jumaru_444 8 yıl
içi de dışı gibi boş.
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derebeyi01 8 yıl
altı da üstü de apple..kabartmayalım...
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kuavo15 8 yıl
HackAv
Randy Marsh
BÖCCÜK DH
Shooter360 Kim ne derse desin apple
+1
+2
+3

-?
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GreldoR 8 yıl
Verseler parçalarsınız ama.
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ilk_ze 8 yıl
Turkiye icin cok yuksek bir ucret 2000 kusur tl vermek ki birakin almanya icin 600 euro vermek Turkiyede 600 lira vermek gibidir ama Almanyada yasiyanlar dahi 600 euro cok diyor, su an galaxy s2 moda oldu burada herkeste var kullananlara neden iphone degilde galaxy s2 dedigimde webde surf galaxy s2 de daha iyi ekran buyuk ve rahat oluyor gibi cevaplar aldim ve bende iki adet galaxy s2 aldim 998 euroya kendim kullanmak icin degil cocuklar icin aldim ama kendim icin alicaksam iphone 4s olur benim icin kullanimi cok stabil bir cihaz iphone lar ama ekran boyutunu 4" yapsalardi daha iyi olucakti.
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Itzpapalotl 8 yıl
parçaların
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İBO4747 8 yıl
ÇAKMA İPHONE A5 İŞLEMCİ KULLANMAZ DOSTUM YA :) BAŞLIK YANLIŞTIR
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theabir 8 yıl
Derken ?
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erkanerce 8 yıl
yalnız başlık ilginç olmuş bende apple yeni cihaz çıkardı sandım (iPhnone )
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whtswrongstupid 8 yıl
ilk mesajı fandroidciler basmış
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erkanerce 8 yıl
yalnız haber başlığı ilginç olmuş bende apple yeni cihaz çıkardı sandım (iPhnone )
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