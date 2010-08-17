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iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
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Apple'ın iPhone 4'te altını çizdiği en önemli özelliklerden biri olan yüksek çözünürlüklü retina ekrana rakip Çin'den geliyor. Uzun süre iPhone klonu M8 modeliyle gündemde kalan Meizu firması, diğer üreticilerden farklı olarak önemli bir başarı elde etmiş ve namı Çin dışına taşarak tüm dünyada tanınır olmuştu. Meizu'nun başındaki isim olan Jack Wong'un açıklamalarına bakılırsa, firmasının yeni hedefi Apple'ın retina ekranı olacak gibi görünüyor. Hazırlık çalışmaları devam eden M9 isimli yeni telefonunda Meizu, 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.54-inç ekrana yer vermesi bekleniyor. 1GHz işlemci, 512MB RAM ve çoklu dokunmatik desteğine sahip olacak yeni telefonda donanımsal 3D hızlandırma özelliği de olacak. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanması beklenen M9'un, hali hazırda satışta olan M8 modelindeki benzer özel bir ara birim kullanacağı belirtiliyor.

960 x 640 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile iddialı olması beklenen Meizu M9, tahmin edilebileceği üzere iPhone 4'e kıyasla çok daha ucuz bir çözüm olacak.

iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor
Tam Boyutta Gör

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LKLC 9 yıl
Güzele benziyor, İşlemci ve ram süper fiyatıda süper olur inşallah :D
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azawarai 9 yıl
ucuz çözüm her zaman ucuz çözümdür
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levodafon 9 yıl
En büyük boy LCD televizyon kaç inç ve kaç liraya satılıyor? Salonunuzun duvarına en büyük boy LCD televizyon mu koyarsınız yoksa bu fare yavrusu büyüklüğündeki cep telefonunu mu? Bir karar verin artıkın....
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EfeAYDIN 9 yıl

levodafon

En büyük boy LCD televizyon kaç inç ve kaç liraya satılıyor? Salonunuzun duvarına en büyük boy LCD televizyon mu koyarsınız yoksa bu fare yavrusu büyüklüğündeki cep telefonunu mu? Bir karar verin artıkın....
alakayı anlayamadım?
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ahbob 9 yıl

levodafon

En büyük boy LCD televizyon kaç inç ve kaç liraya satılıyor? Salonunuzun duvarına en büyük boy LCD televizyon mu koyarsınız yoksa bu fare yavrusu büyüklüğündeki cep telefonunu mu? Bir karar verin artıkın....



cok sacma bir mantik olmus bu.
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Fashionality 9 yıl

levodafon

En büyük boy LCD televizyon kaç inç ve kaç liraya satılıyor? Salonunuzun duvarına en büyük boy LCD televizyon mu koyarsınız yoksa bu fare yavrusu büyüklüğündeki cep telefonunu mu? Bir karar verin artıkın....


mantığa gel
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Carnadormania 9 yıl
Passport sorunu olmasaydi kesin alirdm teknoloji fantezim var ahah
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sinuhe.s 9 yıl
geçen gün i4 inceledim yakından

biradeerr ne netlik öyle o ..resmen hasta oldum ..



ayrıca anten sorunuda hikaye

uzun süre ilgili yeri tamamen kapatıp bekledim 1 bar düştü hepsi bu

resmen abartılmış ve çamur atılmış

inanmayan gider inceler
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Brainy 9 yıl
iPhone 4'ün Retina Ekranina Yaklaşmış.
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yabanci_ch 9 yıl

Gennosuke

geçen gün i4 inceledim yakından

biradeerr ne netlik öyle o ..resmen hasta oldum ..



ayrıca anten sorunuda hikaye

uzun süre ilgili yeri tamamen kapatıp bekledim 1 bar düştü hepsi bu

resmen abartılmış ve çamur atılmış

inanmayan gider inceler



Evet hocam yazdiklariniza aynen katiliyorum,bugün gittim iphone almaya lakin isvicrede hicbiryerde yok telefon.sadece %10 göndermisler buraya ama denemek icin koyduklarini inceledim tek kelimeyle muhtesem bi ekran..Siparisi verdim insallah 2 hafta icinde gelecek dediler.
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