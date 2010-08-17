iPhone 4'ün retina ekranına rakip Çin'den geliyor

Apple'ın iPhone 4'te altını çizdiği en önemli özelliklerden biri olan yüksek çözünürlüklü retina ekrana rakip Çin'den geliyor. Uzun süre iPhone klonu M8 modeliyle gündemde kalan Meizu firması, diğer üreticilerden farklı olarak önemli bir başarı elde etmiş ve namı Çin dışına taşarak tüm dünyada tanınır olmuştu. Meizu'nun başındaki isim olan Jack Wong'un açıklamalarına bakılırsa, firmasının yeni hedefi Apple'ın retina ekranı olacak gibi görünüyor. Hazırlık çalışmaları devam eden M9 isimli yeni telefonunda Meizu, 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.54-inç ekrana yer vermesi bekleniyor. 1GHz işlemci, 512MB RAM ve çoklu dokunmatik desteğine sahip olacak yeni telefonda donanımsal 3D hızlandırma özelliği de olacak. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanması beklenen M9'un, hali hazırda satışta olan M8 modelindeki benzer özel bir ara birim kullanacağı belirtiliyor.

960 x 640 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile iddialı olması beklenen Meizu M9, tahmin edilebileceği üzere iPhone 4'e kıyasla çok daha ucuz bir çözüm olacak.