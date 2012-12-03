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iPhone 5, 14 Aralık tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,7b
1
139
iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, aralık ayı içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkede satışa sunuluyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 5, 14 Aralık'ta Türkiye başta olmak üzere; Arnavutluk, Ermenistan, Bahreyn, Bolivya, Brezilya, Şili, Çin, Kostarika, Güney Kıbrıs, Ekvador, Endonezya, İsrail, Jamaika, Ürdün, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Moldovya, Karadağ, Paraguay, Katar ve Rusya gibi ülkelerde satışa sunulacak. Ayrıca, cihazın 7 Aralık tarihinde Güney Kore'de, 21 Aralık tarihinde ise Mısır, Kenya ve Mali gibi ülkelerde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Operatörlerin Türkiye'de iPhone 5 için nasıl bir fiyatlandırmaya gideceği bilinmese de, cihazın iPhone 4S'in ülkemize giriş fiyatına yakın bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı tahmin etmek pek de yanlış olmayacak. iPhone 5 hakkında merak ettiğiniz her şeye donanimhaber.com tarafından yapılan inceleme videosundan ulaşabilirsiniz.

http://www.businesswire.com/news/home/20121203005526/en/iPhone-5-Arrives-South-Korea-50-Additional Yorum Yaz
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UzunEsmer 6 yıl en beğenilen
acaba aveaya mı turkcelle mi vodafone mı öptürsem
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bozok_53_45 6 yıl
Apple bizi 4. Sınıf ulke yerine koyarken bizim amerikan ozentisi gençlerin ağzı sulanıyor
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_2FAST4U_ 6 yıl
2899 tl den aşağı olursa almam.
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2 Avatar Avatar
cagatayhh2 6 yıl
2139 TL
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cfs_ 6 yıl
2000den fazla verilmez . uretim maliyeti 175$ olan cihaza o kdr para verilmez bu yılın ortasında gene yenisi cıkacak
gecen sene cıkan 4s 4 olsun yurt dısında 450$ kontrasız satıldı buda aynı nedense mıllet 3000 gibi fiyat bıcıyor burda
3 Yanıt Yanıtla
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GrıezmaNN 6 yıl cfs_
cfs_

2000den fazla verilmez . uretim maliyeti 175$ olan cihaza o kdr para verilmez bu yılın ortasında gene yenisi cıkacak
gecen sene cıkan 4s 4 olsun yurt dısında 450$ kontrasız satıldı buda aynı nedense mıllet 3000 gibi fiyat bıcıyor burda

Yeni çıkmış haliyle 450 dolara nerede kontratsız unlock cihaz var merak ettim.
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suvarsahayatvar 6 yıl cfs_
cfs_

2000den fazla verilmez . uretim maliyeti 175$ olan cihaza o kdr para verilmez bu yılın ortasında gene yenisi cıkacak
gecen sene cıkan 4s 4 olsun yurt dısında 450$ kontrasız satıldı buda aynı nedense mıllet 3000 gibi fiyat bıcıyor burda

üretim maliyeti 257 dolar civarı
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jervis 6 yıl cfs_
cfs_

2000den fazla verilmez . uretim maliyeti 175$ olan cihaza o kdr para verilmez bu yılın ortasında gene yenisi cıkacak
gecen sene cıkan 4s 4 olsun yurt dısında 450$ kontrasız satıldı buda aynı nedense mıllet 3000 gibi fiyat bıcıyor burda

ülke vergileriyle fiyat baya artar...
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Yaratık00 6 yıl
xendaba
Yaratık00
MaSSive
Yaratık00Amelelerin birazdaha düşünmesi lazım...
Çok Amelelik yaptın sanırım. Ameleler bile en azından ,amelelikleri ile para kazanıyor. Sen ve sana +rep verenler bu yorumla siz ne kazanıyorsunuz.? Adam gibi haberinizi okuyun çekilin köşenize ,yorum yapacaksanızda adam gibi yorum yapın. İnsanları ,sinir ,gıcık,rencide etmekten başka bir işe yarayın.
Siz olayı kazanca dökmüşsünüz, vay arkadaş bu ülkede yorum özgürlüğüde yok. DipnoT: Virgüller (,) cümlelerden sonra.
yorum özgürlüğü farklı hakaret farklı bunu anlamak çokmu zor , sırf biri durup duruken sana yolda senin yürüyüşün gay gibi dese sence bu yorum özgürlüğümü olur ; bence olmaz hakaret tir adam kendi yapmadığı birşeyi yapanları asalak görüp onlara asalak diyorsa bu yorum değil hakarettir adama sana ne varsa paran al yoksa almam de kendi yapacağını söylese kimse bişey demez bence almam bence alınmaz diyene kimse bişey demiyor alanlar asalak yok bilmem ne demek kendi asalaklığını gösteriyor yorumların değil..

Amacıma ulaştığım için çok memnunum :)
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Nef'i 6 yıl
Hadi bakalım. Prestij tazeleyin iPhone ile.
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Requiem_For_a Dream 6 yıl
Turkcell timden bi arkadaşımla konuştum fiyatı hakkında
3200 Liraya gelcekmiş
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kontaka123 6 yıl
Artık sıktı bu apple kavgaları ilk başlarda en azından tartışmalarda bilgi veriliyordu tadı çıkıyordu okumanın şimdi bakıyorum liseli kavgası gibi olmuş. Apple kullanmıyorum ama şuanda türkiyenin büyük çogunlugu android kullanıyor apple battıgını düşün artık cihaz cıkartmayacağını düşün rekabet olmayan yerde tüketicinin yararına hiç bir şey olmaz. Sanki dünyada hiç bir konuda fikir ayrılığı yokta bir tek android ile ios ta ayrılık var :D ama sunuda belirtmek istiyorum apple ın amerikada sattığının 2-3 katı fiyata bu telefonu burda satıyor arkadaşlar 2500 liradan bahsediyoruz ne kadar satılıyor bilmiyorum ama ülkemizi farkirleştirmekten başka bir şey değil adam zengindir verir falan diyorsunuzda o adam o telefona fazladan verceği parayı türkiyede harcasa gidip kıyafet alsa yiyecek içecek alsa o para türkiye içinde dönse daha mı kötü olur ? öyle olursada bu sefer apple ürünlerini burda da ucuza satar apple ürünleri bu gün ucuzlasın yarın kimse apple hakkında da konusmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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ekksl6 6 yıl kontaka123
kontaka123

Artık sıktı bu apple kavgaları ilk başlarda en azından tartışmalarda bilgi veriliyordu tadı çıkıyordu okumanın şimdi bakıyorum liseli kavgası gibi olmuş. Apple kullanmıyorum ama şuanda türkiyenin büyük çogunlugu android kullanıyor apple battıgını düşün artık cihaz cıkartmayacağını düşün rekabet olmayan yerde tüketicinin yararına hiç bir şey olmaz. Sanki dünyada hiç bir konuda fikir ayrılığı yokta bir tek android ile ios ta ayrılık var :D ama sunuda belirtmek istiyorum apple ın amerikada sattığının 2-3 katı fiyata bu telefonu burda satıyor arkadaşlar 2500 liradan bahsediyoruz ne kadar satılıyor bilmiyorum ama ülkemizi farkirleştirmekten başka bir şey değil adam zengindir verir falan diyorsunuzda o adam o telefona fazladan verceği parayı türkiyede harcasa gidip kıyafet alsa yiyecek içecek alsa o para türkiye içinde dönse daha mı kötü olur ? öyle olursada bu sefer apple ürünlerini burda da ucuza satar apple ürünleri bu gün ucuzlasın yarın kimse apple hakkında da konusmaz.

keşke o adam Türkiyede harcayacağı parayı Türk mallarına harcasa :)
gidip levis gap mango marks spencer gibi yerlere yatıaracaklar :)

çoğu marka yabancıların artık...en azından TR den alınınca vergisi ülkenin cebine giriyor diycem ama alınan vergi çoğu zaman üründen pahalı oluyor...kısacası zaten soyuluyor.uz...bazı insanlar daha pahalı hobiler yerine ucuzlarıyla ilgileniyor...16gb lik cihaza tahhütlü bişey olmadan 2000 liranın üstünde para vermek sadece enayiliktir...
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BERK BEY 6 yıl
Alan aldi zaten bunlar yeni getiriyor auahahah
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Dwight Stifler 6 yıl
android candır
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eerseven 6 yıl
Bir arkadaşım cenevrede, şuan orda fiyat 729 işviçre frangı yani 1900x 729= 1385,, kayıt parası derken 1500 tl olcak.. Burdan kontr mı alsam yoksa yurt dışı mı almak mantıklı, şuan i4 kullanıyorum vodafonedan kont almıştım uygun geldi yine öylemi yapsam ki
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cem650 6 yıl
ben o telefonu alıcam ve yıllarca kullanıcam bir kere hayatımın yanlışını yapıp iphone 4 dümü satıp SE ARC S almıştım meğer attan inmişin eşşeğe binmemişin yayan yürümüşüm bunu anladım.
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Yaratık00 6 yıl
MaSSive
Yaratık00Amelelerin birazdaha düşünmesi lazım...
Çok Amelelik yaptın sanırım. Ameleler bile en azından ,amelelikleri ile para kazanıyor. Sen ve sana +rep verenler bu yorumla siz ne kazanıyorsunuz.? Adam gibi haberinizi okuyun çekilin köşenize ,yorum yapacaksanızda adam gibi yorum yapın. İnsanları ,sinir ,gıcık,rencide etmekten başka bir işe yarayın.

Siz olayı kazanca dökmüşsünüz, vay arkadaş bu ülkede yorum özgürlüğüde yok.
DipnoT: Virgüller (,) cümlelerden sonra.
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xendaba 6 yıl Yaratık00
Yaratık00

MaSSive

Yaratık00Amelelerin birazdaha düşünmesi lazım...
Çok Amelelik yaptın sanırım. Ameleler bile en azından ,amelelikleri ile para kazanıyor. Sen ve sana +rep verenler bu yorumla siz ne kazanıyorsunuz.? Adam gibi haberinizi okuyun çekilin köşenize ,yorum yapacaksanızda adam gibi yorum yapın. İnsanları ,sinir ,gıcık,rencide etmekten başka bir işe yarayın.


Siz olayı kazanca dökmüşsünüz, vay arkadaş bu ülkede yorum özgürlüğüde yok.

DipnoT: Virgüller (,) cümlelerden sonra.



yorum özgürlüğü farklı hakaret farklı bunu anlamak çokmu zor , sırf biri durup duruken sana yolda senin yürüyüşün gay gibi dese sence bu yorum özgürlüğümü olur ; bence olmaz hakaret tir

adam kendi yapmadığı birşeyi yapanları asalak görüp onlara asalak diyorsa bu yorum değil hakarettir

adama sana ne varsa paran al yoksa almam de
kendi yapacağını söylese kimse bişey demez bence almam bence alınmaz diyene kimse bişey demiyor alanlar asalak yok bilmem ne demek kendi asalaklığını gösteriyor yorumların değil..
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emrihak 6 yıl
Parası olan alsın tabiki buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok ama iphone ederi 1400tl iken türkiyede 2000 ila 3000 tl arasında satılıyorken alınmasına ben karşıyım arkadaş kimse inkar edemez güzel bir cihaz ama Türkiye'ye 3.sinif ülke muamelesi yapan apple tepki konulması lazım...
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