iPhone 5, 14 Aralık tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak

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Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, aralık ayı içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkede satışa sunuluyor.
Konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 5, 14 Aralık'ta Türkiye başta olmak üzere; Arnavutluk, Ermenistan, Bahreyn, Bolivya, Brezilya, Şili, Çin, Kostarika, Güney Kıbrıs, Ekvador, Endonezya, İsrail, Jamaika, Ürdün, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Moldovya, Karadağ, Paraguay, Katar ve Rusya gibi ülkelerde satışa sunulacak. Ayrıca, cihazın 7 Aralık tarihinde Güney Kore'de, 21 Aralık tarihinde ise Mısır, Kenya ve Mali gibi ülkelerde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Operatörlerin Türkiye'de iPhone 5 için nasıl bir fiyatlandırmaya gideceği bilinmese de, cihazın iPhone 4S'in ülkemize giriş fiyatına yakın bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı tahmin etmek pek de yanlış olmayacak. iPhone 5 hakkında merak ettiğiniz her şeye donanimhaber.com tarafından yapılan inceleme videosundan ulaşabilirsiniz.
Konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 5, 14 Aralık'ta Türkiye başta olmak üzere; Arnavutluk, Ermenistan, Bahreyn, Bolivya, Brezilya, Şili, Çin, Kostarika, Güney Kıbrıs, Ekvador, Endonezya, İsrail, Jamaika, Ürdün, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Moldovya, Karadağ, Paraguay, Katar ve Rusya gibi ülkelerde satışa sunulacak. Ayrıca, cihazın 7 Aralık tarihinde Güney Kore'de, 21 Aralık tarihinde ise Mısır, Kenya ve Mali gibi ülkelerde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Operatörlerin Türkiye'de iPhone 5 için nasıl bir fiyatlandırmaya gideceği bilinmese de, cihazın iPhone 4S'in ülkemize giriş fiyatına yakın bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı tahmin etmek pek de yanlış olmayacak. iPhone 5 hakkında merak ettiğiniz her şeye donanimhaber.com tarafından yapılan inceleme videosundan ulaşabilirsiniz.
http://www.businesswire.com/news/home/20121203005526/en/iPhone-5-Arrives-South-Korea-50-Additional Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gecen sene cıkan 4s 4 olsun yurt dısında 450$ kontrasız satıldı buda aynı nedense mıllet 3000 gibi fiyat bıcıyor burda
Yeni çıkmış haliyle 450 dolara nerede kontratsız unlock cihaz var merak ettim.
üretim maliyeti 257 dolar civarı
ülke vergileriyle fiyat baya artar...
Amacıma ulaştığım için çok memnunum :)
3200 Liraya gelcekmiş
keşke o adam Türkiyede harcayacağı parayı Türk mallarına harcasa :)
gidip levis gap mango marks spencer gibi yerlere yatıaracaklar :)
çoğu marka yabancıların artık...en azından TR den alınınca vergisi ülkenin cebine giriyor diycem ama alınan vergi çoğu zaman üründen pahalı oluyor...kısacası zaten soyuluyor.uz...bazı insanlar daha pahalı hobiler yerine ucuzlarıyla ilgileniyor...16gb lik cihaza tahhütlü bişey olmadan 2000 liranın üstünde para vermek sadece enayiliktir...
Siz olayı kazanca dökmüşsünüz, vay arkadaş bu ülkede yorum özgürlüğüde yok.
DipnoT: Virgüller (,) cümlelerden sonra.
yorum özgürlüğü farklı hakaret farklı bunu anlamak çokmu zor , sırf biri durup duruken sana yolda senin yürüyüşün gay gibi dese sence bu yorum özgürlüğümü olur ; bence olmaz hakaret tir
adam kendi yapmadığı birşeyi yapanları asalak görüp onlara asalak diyorsa bu yorum değil hakarettir
adama sana ne varsa paran al yoksa almam de
kendi yapacağını söylese kimse bişey demez bence almam bence alınmaz diyene kimse bişey demiyor alanlar asalak yok bilmem ne demek kendi asalaklığını gösteriyor yorumların değil..
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