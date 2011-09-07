iPhone 5 ile çekildiği belirtilen yeni bir fotoğraf yayınlandı

iPhone 5'le ilgili bekleyiş devam ediyor. Son kullanıcılar kadar telefon üreticilerinin de iPhone 5'i beklediği hatta kimi kaynaklara göre yeni model sunmak için Apple'ın lansmanını bekledikleri öne sürülüyor. Ortaya atılan çok sayıda iddia dışında henüz iPhone 5 ile ilgili Apple cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak endüstri içerisindeki kaynaklar yeni telefonun 8MP kamera ile geleceğine kesin gözüyle bakıyor.

Yüksek fotoğraf/video kayıt yeteneği sunacağı çok uzun süredir konuşulan iPhone 5 için yeni bir iddia ortaya atıldı ve telefonla çekildiği öne sürülen bir fotoğraf yayınlandı. Apple kampüsünde çekildiği belirtilen fotoğraf, 2235x2291 (5.12 MP) piksel seviyesine küçültümüş olsa bile, EXIF verilerinden edinilen detaylara göre fotoğrafın orjinal çözünürlüğü 3264x2448 piksel yani 8 Megapiksel. Çözünürlüğe ek olarak fotoğrafla ilgili bir diğer bilgisi 4.3mm f/2.4 lens ile çekildiği yönünde ki bilindiği üzere iPhone 4'te 3.85mm f/2.8 lens kullanılıyor.

. Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz