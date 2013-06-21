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iPhone 5S'e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
108
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5S'e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Apple'ın sonbahar aylarında lanse edeceği tahmin edilen yeni nesil iPhone modeli ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir bileşen görseli internete düşmüş olmasın. Cihazın bu kez arkadan görünüşü ve bataryasına dair bir görsel paylaşıldı.

Görselde yeni nesil iPhone modelinin arka tasarım olarak iPhone 5'ten bir farkının olmadığı görülüyor. Bu da dış tasarım olarak bir değişikliğin olmayacağı iddialarını güçlendiriyor. Fark olarak kameranın yanında çift LED flaş yer alıyor. Daha önce internete sızan anakart görsellerindeki bileşen dizilimi ile bu son görsel de birebir uyuyor.

Görseldeki modelin bataryası yaklaşık 5.92Wh gücüne sahip. Tahminlere göre iPhone 5 modelindeki 5.45Wh gücündeki bataryaya göre yeni nesil iPhone modelinde daha fazla kullanım süresi sunulacak. Veya diğer bir tahmine göre de A7 yongada sistemin harcadığı güç dengelenecek ve önceki modelden kullanım süresi açısından pek bir fark olmayacak.

Ancak görselde hangi işlemcinin kullanılacağına dair bir işaret yok. Apple'ın geçen yıl Ekim ayında A7 yongasetinin üretimine başlama talimatı verdiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan A7 işlemcisinin yeni nesil iPhone modelinde yer alması ihtimali yüksek.

iPhone 5 modelinin lansmanına doğru internete sızan pek çok görsele fazla itibar edilmese de lansman sonrasında sızıntıların birebir aynı olduğu görülünce Apple'a eleştiriler gelmeye başlamıştı. Sızıntı konusunda eli sıkı olan Apple'ın son dönemde bunlara engel olamaması nedeniyle yeni nesil iPhone görsellerinin de gerçek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


http://www.phonearena.com/news/Possible-iPhone-5S-prototype-pictured-with-larger-battery-dual-LED-flash_id44346 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Benim gözümde 2 Apple var...
Steve Jobs'lı Apple ve Steve Jobs'sız Apple.
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teknoforum-bs 6 yıl
Bu 5s değil bence paramparça olmuş bir iphone bataryanın sanki ustunde tepinmişler :D
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V4LKyR 6 yıl
Evinize koşun, Atari'yle çoşun.
1 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
galaxyg 2 yıl
Hort
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shake06 2 yıl
güzel hort tebrik ederim
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Captain_Ivy 2 yıl
Vayyss..
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skydiver132 2 yıl Captain_Ivy
Aazam
Vayyss..


Bir tuhaf hissettim şimdi 😂 Şu anda kullanmakta olduğum cihaz için neler denmiş :)
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cenkcolak 6 yıl
Bir esprisi kalmadı artık iphone almanın.eskiden prestiji vardı.o da yerlerde sürünüyor artık.yanlış anlasilmasin kötüye doğru gittiği için değil,rakipleri de çok güzel ürünler ortaya koydukları için söylüyorum.ben şahsen htc nin buttelfly s'ini daha çok merak ediyorum..3200mh pil olcak deniyor.
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VirgilSollozzo 6 yıl
Yalan malan deyip durmayin artik,buyrun yakin mesafeden cekilmis yeni resimler var.MacRumours iPhone 5'i de sizdirmisti yanlis hatirlamiyorsam eger.Yeni telefon A7 cip ve cift flas ile gelecek

forums.macrumors.com/...

iPhone 5s'in daha buyuk bir ekran ile gelecegini dusunenler ( bizler gibi) yanildik.Sirf iPhone 5s i beklemek adina 5 bile almadik valla mac rumours tam zamaninda sizdirdi yeni cihazi.Bunu alacagima gider temiz bir ikinci el iphone 5 alirim.
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e_capkan 6 yıl VirgilSollozzo
VirgilSollozzo

Yalan malan deyip durmayin artik,buyrun yakin mesafeden cekilmis yeni resimler var.MacRumours iPhone 5'i de sizdirmisti yanlis hatirlamiyorsam eger.Yeni telefon A7 cip ve cift flas ile gelecek

forums.macrumors.com/...

iPhone 5s'in daha buyuk bir ekran ile gelecegini dusunenler ( bizler gibi) yanildik.Sirf iPhone 5s i beklemek adina 5 bile almadik valla mac rumours tam zamaninda sizdirdi yeni cihazi.Bunu alacagima gider temiz bir ikinci el iphone 5 alirim.

bence bu saatten sonra beklemek daha mantıklı
sonuçta yeni bir cihaz.
a7 işlemci fark yaratır illaki.
batarya kapasitesi %10 daha fazla.donanımında enerji tüketimini %20 azaltsalar. iyi bir gelişme olur.

flashın yarsı neden başka renk?
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pontula 6 yıl
Ekran boyutu 4.3 inc olsun herkes mutlu olsun. Kasa degismiycek bunu herkes biliyor bence
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killnOd 6 yıl
motorola 1 sene once 4.3" ve 9mm ye 3300mah pil sigdirabildigine gore apple in en yeni teknolojiler esliginde 4" lik bir telefona kalinlik 8mm yi gecmeyecek sekilde 3000mah pil sigdirabilmesi gerekir.Heleki ip5s in de ekran cozunurlugu simdiki gibi dusuk olursa (ekrani HD bile degil) 3000mah lik bir pil iyi bir ios7 optimizasyonuyla 3 gunu cikartacaktir diye dusunuyorum.


Merak edenler icin 4.3" lik 9mm ve 3300mah lik motorola razr maxx modelinin ozellikleri.

gsmarena.com/...
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İstanbul Efendisi 6 yıl
Nerelerdesin Steve...
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e.rar 6 yıl
Çok çakma duruyor o iç tasarım.

Çin kokuyoruz yemin ederim artık bu ne ya.
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mmnder16 6 yıl
Avienova
Ekran buyusun, tasarim degissin vb. gereksiz seylere gerek yok. Applein musteri kitlesi bellidir. Ergonomi, kullanim kolayligi, akici ve stabil bir sistem yeterli. Baska seyler arayan androide yonelsin

10 numara 5 yıldız bir yorum kardeş.. ben bunu herkese anlatmaya çalışıyorum ama millet ereksiz yere yok android böyle şöyle gibisine polemiğe giriyor.. s2 ve s3 kullandım ancak iphone'deki stabilliği hiç bir şeyde bulamıyorum.. ekranı küçük olmasına rağmen s3'ün dev ekranına nazaran daha da rahat ekranında işlem yapıyorum.. güvenlik, ergonomi...
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Avienova 6 yıl
Ekran buyusun, tasarim degissin vb. gereksiz seylere gerek yok. Apple'in musteri kitlesi bellidir. Ergonomi, kullanim kolayligi, akici ve stabil bir sistem yeterli. Baska seyler arayan androide yonelsin
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