iPhone 5S'e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı





Apple'ın sonbahar aylarında lanse edeceği tahmin edilen yeni nesil iPhone modeli ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir bileşen görseli internete düşmüş olmasın. Cihazın bu kez arkadan görünüşü ve bataryasına dair bir görsel paylaşıldı.





Görselde yeni nesil iPhone modelinin arka tasarım olarak iPhone 5'ten bir farkının olmadığı görülüyor. Bu da dış tasarım olarak bir değişikliğin olmayacağı iddialarını güçlendiriyor. Fark olarak kameranın yanında çift LED flaş yer alıyor. Daha önce internete sızan anakart görsellerindeki bileşen dizilimi ile bu son görsel de birebir uyuyor.





Görseldeki modelin bataryası yaklaşık 5.92Wh gücüne sahip. Tahminlere göre iPhone 5 modelindeki 5.45Wh gücündeki bataryaya göre yeni nesil iPhone modelinde daha fazla kullanım süresi sunulacak. Veya diğer bir tahmine göre de A7 yongada sistemin harcadığı güç dengelenecek ve önceki modelden kullanım süresi açısından pek bir fark olmayacak.





Ancak görselde hangi işlemcinin kullanılacağına dair bir işaret yok. Apple'ın geçen yıl Ekim ayında A7 yongasetinin üretimine başlama talimatı verdiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan A7 işlemcisinin yeni nesil iPhone modelinde yer alması ihtimali yüksek.





iPhone 5 modelinin lansmanına doğru internete sızan pek çok görsele fazla itibar edilmese de lansman sonrasında sızıntıların birebir aynı olduğu görülünce Apple'a eleştiriler gelmeye başlamıştı. Sızıntı konusunda eli sıkı olan Apple'ın son dönemde bunlara engel olamaması nedeniyle yeni nesil iPhone görsellerinin de gerçek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.





http://www.phonearena.com/news/Possible-iPhone-5S-prototype-pictured-with-larger-battery-dual-LED-flash_id44346