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iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor
Apple'ın bu yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı iPhone 5S için yeni görseller sızdırılmaya devam ediyor. Görsellere konu olan bileşenlerin genelde üretim hatlarından sızdırıldığı dikkat çekiyor.

Modelin gelişmiş LED flaş ve daha güçlü batarya ile geleceği konusunda kaynaklar hemfikir iken, işlemci konusunda bir tespit yapılamamıştı. Yayınlanan son görüntülerde ise APL0698 şeklinde numaraya sahip bir A serisi işlemci görülüyor. A6 işlemcilerin APL0598, A6X işlemcilerin APL5598 model numarasına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu yeni yonganın A7 olduğu ağırlık kazanıyor. Genelde yüzler basamağı değiştiğinde bu yeni işlemcinin habercisi oluyor.

İşlemcideki işaretlerden yanında Elpida marka 1GB DRAM olduğu anlaşılıyor. Zaman kodlarından cihazın Aralık 2012 tarihinde birleştirilmiş olduğu görülüyor. Ayrıca yongadaki K1A0062 tanımlayıcısının üretim yeri olarak TSMC'ye işaret ettiği belirtiliyor. İddialar Apple'ın A8 ile birlikte TSMC'ye geçiş yapacağı yönündeydi. Ancak Apple ya deneme amaçlı TSMC'ye A7 yongaları ürettirdi veya kısmen de olsa TSMC A serisi işlemcilerin üretiminde devreye girmiş durumda.

Modelin arka kısmı ile ilgili paylaşılan görseller ise çift LED flaştan ziyade beyaz ışığı dengeleyecek ikinci bir flaşın olduğunu ve bunun da iPhone 5S'in daha iddialı bir kamera ile karşımıza çıkacağı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Rakip amiral gemi modelleri artık 13MP çözünürlük çıtasına çıktıkları için Apple'ın da kamera konusunda bir hamle yapması bekleniyor. Son olarak renkli SIM kart taşıyıcılarının da bir süredir dile getirilen çok renk seçenekli bir iPhone modeline işaret ettiği dile getiriliyor.

Apple'ın iPhone 5S modelinde ekran boyutunu büyütmesi beklenmiyor. Ancak çözünürlük olarak bir artış yaşanabileceğine vurgu yapılıyor.

Şimdilik bu sızıntılar resmi olarak teyit edilmediği için kesin bir söylemde bulunmak zor. Yeni nesil iPhone modelinin lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır.

iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor
iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor
iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor


http://www.macrumors.com/2013/06/24/apples-prototype-iphone-5s-based-on-new-a7-chip/ Yorum Yaz
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asdemre 6 yıl en beğenilen
5Sin bile kasası soyulmuş arkadaş. Böyle olacaksa çıkarmayın
1 Yanıt Yanıtla +26
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wiseoflex 6 yıl
İphone 5 in ekraninın boyutunun gayet ideal tek elle kullanımı çok rahat olduğunu düşünen bir benmiyim ?
2 Yanıt Yanıtla +17
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divan 6 yıl
boyut ve malzeme olarak herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyebiliriz artık öyleyse.
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2 Avatar Avatar
alig48 6 yıl
Yahu arkadaslar siz bu telefondan ne istiyorsunuz daha ne özelliği eklenmeli bir telefona,her şey bulundu zaten.Yok onceden yenilikciymis filan geçin bunlari,samsungun filan yok göz hareketleri algilayicisi filan var demeyin kaç kisi kullanıyor ,aynı ekranda çoklu uygulamayı kullanan var mı ? Fiyat olarakta ülkemizde bu kadar pahalı,o konuda bir bahane olamaz telefona laf atmaya .Steve oldu isler bitti diyyenlerde apple sadece iphoneden ibaret değildir derim.
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Sercann35 6 yıl
Ekranını daha da büyütmezler umarım.
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RiséAgainst 6 yıl
Ekranı büyütsünler böyle olmuyor ama.
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starnebula01 6 yıl
Bence ekranı büyütecektir yoksa kendi kaybeder :) aynı kasa çıkarırlarsa zaten batarlar...
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Legend. 6 yıl
iphone a kir atanlar hepiniz hayalinizdeki iphone a hayalinizdeki donanimi koyup telefonu karaliyorsunuz. Gidin android alin arkadas ozaman 4,5 inc istiyorsaniz anlamiyorum yani. Begenmiyorsan isine gelmiyorsa 5 para etmez android sana guzel geliyorsa git onu kullan. Yemin ediyorum hastalikli kompleks li adam dolu bu forum ya.
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Srcn81 6 yıl
Aynıya benziyor.
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silentsifu 6 yıl
piyasa da 2 telefon var
1-)İPhone
2-)diğerleri
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freeman8476 6 yıl
Birincisi bu tek elle kullanma sacmaligi nedir kardesim!.. ikide bir en ideal ekran boyutu demekten vazgecin. Bu sadece isin reklam boyutu. Ayni uzunlukta hafif genisletip 5" ekran sigar iphone'a. İkincisi genis ekran isteyen samsunga htc ye gitsin muhabbetten de gina geldi artik. Ancak İki yilda bir telefon dizayni degisir diye hasa ayet mi indi!! Apple bu sacmaligindan vazgecmeli bence. İster istemez vazgecicektir de...
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rcelik21 6 yıl
En boy oranını dengelenmeden iphone satışları düşmeye edecektir, ayrıca telefonun biraz daha hafif ve ince olması lazım, IOS 7 ile birlikte bir de bekleme ekranı getirilirse ekran widgetleri vs. 10 numara olur
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