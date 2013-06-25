iPhone 5S'ten yeni görseller gelmeye devam ediyor





Apple'ın bu yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı iPhone 5S için yeni görseller sızdırılmaya devam ediyor. Görsellere konu olan bileşenlerin genelde üretim hatlarından sızdırıldığı dikkat çekiyor.





Modelin gelişmiş LED flaş ve daha güçlü batarya ile geleceği konusunda kaynaklar hemfikir iken, işlemci konusunda bir tespit yapılamamıştı. Yayınlanan son görüntülerde ise APL0698 şeklinde numaraya sahip bir A serisi işlemci görülüyor. A6 işlemcilerin APL0598, A6X işlemcilerin APL5598 model numarasına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu yeni yonganın A7 olduğu ağırlık kazanıyor. Genelde yüzler basamağı değiştiğinde bu yeni işlemcinin habercisi oluyor.





İşlemcideki işaretlerden yanında Elpida marka 1GB DRAM olduğu anlaşılıyor. Zaman kodlarından cihazın Aralık 2012 tarihinde birleştirilmiş olduğu görülüyor. Ayrıca yongadaki K1A0062 tanımlayıcısının üretim yeri olarak TSMC'ye işaret ettiği belirtiliyor. İddialar Apple'ın A8 ile birlikte TSMC'ye geçiş yapacağı yönündeydi. Ancak Apple ya deneme amaçlı TSMC'ye A7 yongaları ürettirdi veya kısmen de olsa TSMC A serisi işlemcilerin üretiminde devreye girmiş durumda.





Modelin arka kısmı ile ilgili paylaşılan görseller ise çift LED flaştan ziyade beyaz ışığı dengeleyecek ikinci bir flaşın olduğunu ve bunun da iPhone 5S'in daha iddialı bir kamera ile karşımıza çıkacağı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Rakip amiral gemi modelleri artık 13MP çözünürlük çıtasına çıktıkları için Apple'ın da kamera konusunda bir hamle yapması bekleniyor. Son olarak renkli SIM kart taşıyıcılarının da bir süredir dile getirilen çok renk seçenekli bir iPhone modeline işaret ettiği dile getiriliyor.





Apple'ın iPhone 5S modelinde ekran boyutunu büyütmesi beklenmiyor. Ancak çözünürlük olarak bir artış yaşanabileceğine vurgu yapılıyor.





Şimdilik bu sızıntılar resmi olarak teyit edilmediği için kesin bir söylemde bulunmak zor. Yeni nesil iPhone modelinin lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır.





http://www.macrumors.com/2013/06/24/apples-prototype-iphone-5s-based-on-new-a7-chip/