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iPhone 5'in Kanada'daki satışı 28 Eylül'de son buluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5'in Kanada'daki satışı 28 Eylül'de son buluyor

Gelecek hafta 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 5’in satışına son vereceği yönündeki iddialar bir süredir dillendirilmekte.Ming-Chi Kuo gibi Apple’a yakınlığıyla tanınan isimlerin dile getirdiği bu iddia, Kanada’dan gelen yeni gelişme ile biraz daha güçlenmiş oldu.

Mobilesyrup sitesinin yayınladığı, Apple'ın Kanada'daki iş ortaklarından Telus'un envanter sisteminden alınan ekran görüntüsünde iPhone 5’in 32 ve 64GB’lık modellerinin satışına 28 Eylül’den itibaren son verileceği bilgisi yer alıyor. Diğer taraftan iPhone 5’in 16GB’lık modeliyle ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

Aslından iPhone 5’in tüm modellerinin satışına son verileceği konuşulmakla birlikte 16GB’lık modelle ilgili bilginin sistemde yer almıyor oluşu Apple’ın iPhone 5’in 16GB’lık modelinin satışını bir süre daha sürdürebileceğini akıllara getirirken; böyle bir durumda da iPhone 5C’nin en az 32GB’lık depolama alanı sunabileceği ihtimali güçleniyor.

Diğer taraftan Apple’ın iPhone 4 ve 4S’in tüm satışına son verip, giriş model olarak iPhone 5 16GB’lık modelini pazara sunması da olası gözüküyor. Ancak bu durumda da iPhone 5C’nin iPhone 5’den daha farklı bir şeyler sunması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor.

Kısacası şu anda Apple’ın izleyebileceği birden fazla pazarlama stratejisi yer alıyor. Bakalım Apple, bunlardan hangisini tercih edecek ? Bunun cevabını gelecek hafta düzenlenecek olan etkinlikte öğrenmiş olacağız.


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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
iphone 5 ve ipad 3 öksüz kardeş gibi oldular apple neden böyle yol izledi çözemiyorum ipad 4 ilk çıktığında ipad 3'e ait bütün linkler silindi siteden bile kaldırıldı sanki öyle bir cihazı biz hiç üretmedik der gibi tavır sergilediler ama iş tanıtıma gelince bugüne kadarki en iyi ipadi yaptık demesini biliyorlar o zamanda sıfır ipad 3 almıştım fena zarar yaptım
iphone 5 ve ipad 3 öksüz kardeş gibi oldular apple neden böyle yol izledi çözemiyorum ipad 4 ilk çıktığında ipad 3'e ait bütün linkler silindi siteden bile kal...
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4 Yanıt Yanıtla +15
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byturkuaz 6 yıl
gitti paracıklar.:D
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DH Misafiri 6 yıl
PiyasDa iphone5 beyaz bulmak zor. İphone kiymetli maden gibi degerini koruyor hatta degerri artiyor.sadelik ergonomi ve reklam basarisi.populer kulturun somutt bir ornegi. Bu da birgun soner gider elbet
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Ömer Faruk 1907 6 yıl Shady
[Kunye=]
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DH Misafiri 6 yıl
iphone 5 16 gb kalkmıyor artık apple 32 64 cıkarmıycak 16 gb yönelecekler onu söylüyor arkadaşlar iphone 5s 5c iyi olur hayel kırıklıgı olmaz inş ama apple 1 numara şirket
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TurkoPower 6 yıl
5in cıkma sebebi 5s in ve 5 c nin satış altyapısı için cıkarılmıs bı urun . Ama beklenenden fazla sattı . 5s ve 5c modellerinde bi rekor satış söz konusu olabilir . Vistanın cıkarılıp ardından windows 7 nın rekor satıs yapması gibi bi durum .
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mac00 6 yıl
Daha çıkar çıkmaz ip5 in fos olduğunu biliyordum. Eğer başarırlarsa nasıl 4 ün arkasına 4S i çıkardılar ve telefon rayına oturdu. Bunun içinde aynı olabilir. Ancak tabi ki yine görmeden birşey diyemeyiz. Hala 4S in 5 ten iyi olduğunu kimseyi inandıramıyorum. Adam son çıktı diye en iyi o sanıyo.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
hala iphone5,2e 2600 lira veren sivrizekalar var :D
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AliAgaoglu 6 yıl
Çünkü bütün iphoneleri ben satın aldım ellerinde mal kalmadı
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General. 6 yıl
İsabetli olmuş kasası soyulan çöpten çıkmış gibi görünen 2000tl lik bir cihazı kimse cebinde taşımak istemez İP5 Apple nin yüz karasıdır
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toz duman 6 yıl
5 ile kaybettiği prestiji 5S ile kapatacak kararlı gözüküyor Apple.
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Fenomenon 6 yıl
apple dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olacak haberi yok. 5c hem plastik hem ucuz değil. 5c yi piyasaya çıkarmanın ne mantığı var hala anlamadım.
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bekoc 6 yıl
maalesef iphone 5 ara bir ürün. kesinlikle yeni bir şey değil ki 5S te öyle olacak görünüyor. Asıl hedef demekki 6 olacak. 5C de sadece düşük fiyatlı ama daha fazla kar getiren bir ürün olacak.
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