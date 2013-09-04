iPhone 5'in Kanada'daki satışı 28 Eylül'de son buluyor

Gelecek hafta 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 5’in satışına son vereceği yönündeki iddialar bir süredir dillendirilmekte.Ming-Chi Kuo gibi Apple’a yakınlığıyla tanınan isimlerin dile getirdiği bu iddia, Kanada’dan gelen yeni gelişme ile biraz daha güçlenmiş oldu.

Mobilesyrup sitesinin yayınladığı, Apple'ın Kanada'daki iş ortaklarından Telus'un envanter sisteminden alınan ekran görüntüsünde iPhone 5’in 32 ve 64GB’lık modellerinin satışına 28 Eylül’den itibaren son verileceği bilgisi yer alıyor. Diğer taraftan iPhone 5’in 16GB’lık modeliyle ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

Aslından iPhone 5’in tüm modellerinin satışına son verileceği konuşulmakla birlikte 16GB’lık modelle ilgili bilginin sistemde yer almıyor oluşu Apple’ın iPhone 5’in 16GB’lık modelinin satışını bir süre daha sürdürebileceğini akıllara getirirken; böyle bir durumda da iPhone 5C’nin en az 32GB’lık depolama alanı sunabileceği ihtimali güçleniyor.

Diğer taraftan Apple’ın iPhone 4 ve 4S’in tüm satışına son verip, giriş model olarak iPhone 5 16GB’lık modelini pazara sunması da olası gözüküyor. Ancak bu durumda da iPhone 5C’nin iPhone 5’den daha farklı bir şeyler sunması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor.

Kısacası şu anda Apple’ın izleyebileceği birden fazla pazarlama stratejisi yer alıyor. Bakalım Apple, bunlardan hangisini tercih edecek ? Bunun cevabını gelecek hafta düzenlenecek olan etkinlikte öğrenmiş olacağız.