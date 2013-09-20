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iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,6b
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234
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Apple'ın 10 eylüldeki etkinlikte tanıttığı iPhone 5S ve 5C, dünyanın en doğusundan başlayarak teknoloji severlerle buluşmaya başladı.Birkaç saat önce teknoloji severlere kapılarını açan Apple Store'ların önünde geceden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Şu ana kadar Avustralya, Singapur, Japonya, Çin, Hong Kong, Almanya, Fransa ve İngiltere'de satışa sunulan iPhone'lar, ilerleyen saatlerde ABD, Kanada ve Porto Riko'da da satışa sunulmuş olacak.

Gelen bilgilere göre Apple Store'larda iPhone 5c'nin tüm modellerini bulabilmek mümkün. Ancak dün de aktardığımız gibi iPhone 5s'de ise ciddi bir stok sıkıntısı var. Apple Store yetkililerinin aktardığı bilgiler, stoklarda mağaza başına 10 adet altın renkli iPhone 5s bulunuyor. Beyaz renkli iPhone 5s'de de benzer stok sıkıntısı söz konusuyken, siyah iPhone 5s'e sahip olmak diğer iki modele nazaran daha kolay. Ancak yine de iPhone 5s'i elini kolunu sallayarak şu an gidip satın almak neredeyse imkansız gibi.

Öte yandan Apple, ABD ve Kanada'da da çevrimiçi Apple Store üzerinden iPhone 5s'i satışa sundu. Avustralya, İngiltere, Hong Kong gibi ülkelerin aksine iPhone 5s, ABD ve Kanada'da 1 ile 3 gün içerisinde siparişe hazır hale getirilebilmekte. Ancak stoklardaki sıkıntılardan ötürü bu sürenin ilerleyen saatlerde ekim ayına kadar uzaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Shinsaibashi, Japonya

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Opera, Fransa

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Münih, Almanya

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Montepeiler, Fransa

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Louvre, Fransa

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Bordeux, Fransa

iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Adelaide, Avustralya


http://www.mac4ever.com/actu/83430_iphone-5s-5c-cette-fois-c-est-la-foule Yorum Yaz
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4-4-2 6 yıl en beğenilen
Normal bence. 2 hafta sonra alırlarsa ölürler çünkü. Çok çok önemli hemen almak.
Bedava verseler o kuyruğa girmem ben. Bende almayı düşünüyorum ama gerekirse 2 ay beklerim, gider incelerim, kurcalarım öyle alırım. Baktım beğenmedim almam... Daha telefona elini sürmemişsin, almak için kuyruğa giriyorsun. Koyunluk değilde nedir bu?
Normal bence. 2 hafta sonra alırlarsa ölürler çünkü. Çok çok önemli hemen almak.Bedava verseler o kuyruğa girmem ben. Bende almayı düşünüyorum ama g...
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5 Yanıt Yanıtla +124
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swat882 6 yıl
Görüntülerden sonra Tim Cook(Apple) Vatandaş ve Stephan Elop(MS-Nokia)-(İbrahim Tatlıses )


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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todorov_44 6 yıl
Bi Türkiye değil. Bizim apple store açılsın da dünya izdiham görsün
2 Yanıt Yanıtla +18
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Jens Lehmann 6 yıl


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BOOOOOOOOOOO 6 yıl
youtube.com/... S4 ile 5S in karşılaştırması 15. Dkdan sonra video ve fotoğraf karşılaştırması mevcut umarım bu kadar kalite farkı olmaz gerçekten 5S beni foto ve video kalitesi bakımından hayal kırıklığına uğratır böyle bir durum olursa :S
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doctor5945 6 yıl
Moribito
BOOOOOOOOOOO
veteriner69 S800 olan telefonlar örneğin LG G2, 1920 * 1080 yani Full HD, iphone 5s 1136 *640 Ona rağmen başbaş ise S800 çok daha başarılı android e rağmen. Farklı çözünürlükte yapılmaması lazım testlerin. S800 2.073.600 pikselle uğraşıyor, iphone 5s ise 727.040 Yani iphone 5s den nerdeyse 3 kat daha çok piksel!
Arkdaşlar arkadaşın söylediği iddia doğrmu pixeller performansı etkilermi ?
Telefon uzmani degilim ama, piksel sayisi performans ve bataryayu etkiler. Yuksek cozunurlukte her zaman daha fazla guc tuketimi olur. En basitinden PC bir CRYSIS oynarken Full HD (1920x1080) ile Dusuk cozunurlukte (1064x800 vsvs...) oynamak arasinda bile daglar kadar performans farki var.

s800 işlemcisi her android telefonda farklı performans gösterir çünkü her telefon fırması optimizasyonu düzgün yapamıyor ileride s800 işlemcili hd ekranlı cihazlarda cıkacak android dünyasında ve çok daha iyi performans verecektir fhd ye göre ama baştan android ayağa düşmüş bir işletim sistemi şahsen ben oppo huweei general mobile casper vestel turkcell gibi kalıte yoksunu firmaların benim kullandıgım işletim sisteminin aynısını kullanmasından nefret ederim 200 tl lik çin malı tablette 400 tl lik telefonda bile android 4.1.2 jellybeen var işim olmaz android ile ram yetmiyor kasıyor donuyor günde 4 kere reset atıyor marka değeri sıfırında altında virüsten geçilmiyor pornografik içerik dolu şikayetlerden sadece bazıları daha onlarcası var beşpara etmez donanımla yazılımın en iyi buluştuğu firma apple dır dünyanın en elit ve prestijli işletim sistemide ios tur gerisi boş şaşmayın
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kucukyenici 6 yıl
Sıkı durun! darty.com.tr/...
Biraz daha ekleyin iyi bir otomobil alın...
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alestra123 6 yıl
DALGA GEÇERGİBİ
milliyet.tv/...
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DH Misafiri 6 yıl
Ne tuhaf insanlarsınız... Size ne elalemin girdiği kuyruktan. Şu yorumlara bak. Facebook, Twitter'da paylaşmak için kuyruktalarmış. Hay Allah'ım elalemin derdi bunları gerdi resmen. Bakın önünüze. Züğürdün parmakları yoruluyor bu forumda.
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amortiiii 6 yıl
sportakal
Arkadaslar bu insanları aşağılayınca cool olmuyosunuz, bu kadar insana gerizekalı diyerek ne kadar akıllı olduğunuzu maalesef ispatlayamıyorsunuz. Biraz bu insanları anlamaya çalışın, karalamadan önce onlar gibi düşünmeye çalışın. Sadece bu konuda değil her konuda böyle düşünmeye çalışırsanız dünya daha yaşanbilir bir yer olacaktır.

yahuu bu insanların nesini anlamaya çalışayım? lütfen bana sen anlat anlayamadığım tarafları anlıyayım ya.
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sportakal 6 yıl
Arkadaslar bu insanları aşağılayınca cool olmuyosunuz, bu kadar insana gerizekalı diyerek ne kadar akıllı olduğunuzu maalesef ispatlayamıyorsunuz. Biraz bu insanları anlamaya çalışın, karalamadan önce onlar gibi düşünmeye çalışın. Sadece bu konuda değil her konuda böyle düşünmeye çalışırsanız dünya daha yaşanbilir bir yer olacaktır.
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yasinadin 6 yıl
6-7 ay sonra iphone 6 duyrulur ondada boyle kuyruklar olur bu isin sonu yok bunun adı tüketim cilgınliğı ,asla ihtiyac icin olusan kuyruklar deil . bu konularda biraz daha tutiz olmaliyiz bence cunku farkinda olmadan birileri tarafindan somuruluyoruz
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sadece50 6 yıl
galaxy note 1 kullanıyorum bozulana kadar devam dayı kral telefon
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