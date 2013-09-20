iPhone 5s / 5c satışa sunuldu; Apple Store'ların önünde bilindik görüntüler !

Apple'ın 10 eylüldeki etkinlikte tanıttığı iPhone 5S ve 5C, dünyanın en doğusundan başlayarak teknoloji severlerle buluşmaya başladı.Birkaç saat önce teknoloji severlere kapılarını açan Apple Store'ların önünde geceden itibaren uzun kuyruklar oluştu.
Şu ana kadar Avustralya, Singapur, Japonya, Çin, Hong Kong, Almanya, Fransa ve İngiltere'de satışa sunulan iPhone'lar, ilerleyen saatlerde ABD, Kanada ve Porto Riko'da da satışa sunulmuş olacak.
Gelen bilgilere göre Apple Store'larda iPhone 5c'nin tüm modellerini bulabilmek mümkün. Ancak dün de aktardığımız gibi iPhone 5s'de ise ciddi bir stok sıkıntısı var. Apple Store yetkililerinin aktardığı bilgiler, stoklarda mağaza başına 10 adet altın renkli iPhone 5s bulunuyor. Beyaz renkli iPhone 5s'de de benzer stok sıkıntısı söz konusuyken, siyah iPhone 5s'e sahip olmak diğer iki modele nazaran daha kolay. Ancak yine de iPhone 5s'i elini kolunu sallayarak şu an gidip satın almak neredeyse imkansız gibi.
Öte yandan Apple, ABD ve Kanada'da da çevrimiçi Apple Store üzerinden iPhone 5s'i satışa sundu. Avustralya, İngiltere, Hong Kong gibi ülkelerin aksine iPhone 5s, ABD ve Kanada'da 1 ile 3 gün içerisinde siparişe hazır hale getirilebilmekte. Ancak stoklardaki sıkıntılardan ötürü bu sürenin ilerleyen saatlerde ekim ayına kadar uzaması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Shinsaibashi, Japonya
Opera, Fransa
Münih, Almanya
Montepeiler, Fransa
Louvre, Fransa
Bordeux, Fransa
Adelaide, Avustralya
http://www.mac4ever.com/actu/83430_iphone-5s-5c-cette-fois-c-est-la-foule Yorum Yaz Paylaş Tweetle
s800 işlemcisi her android telefonda farklı performans gösterir çünkü her telefon fırması optimizasyonu düzgün yapamıyor ileride s800 işlemcili hd ekranlı cihazlarda cıkacak android dünyasında ve çok daha iyi performans verecektir fhd ye göre ama baştan android ayağa düşmüş bir işletim sistemi şahsen ben oppo huweei general mobile casper vestel turkcell gibi kalıte yoksunu firmaların benim kullandıgım işletim sisteminin aynısını kullanmasından nefret ederim 200 tl lik çin malı tablette 400 tl lik telefonda bile android 4.1.2 jellybeen var işim olmaz android ile ram yetmiyor kasıyor donuyor günde 4 kere reset atıyor marka değeri sıfırında altında virüsten geçilmiyor pornografik içerik dolu şikayetlerden sadece bazıları daha onlarcası var beşpara etmez donanımla yazılımın en iyi buluştuğu firma apple dır dünyanın en elit ve prestijli işletim sistemide ios tur gerisi boş şaşmayın
Biraz daha ekleyin iyi bir otomobil alın...
milliyet.tv/...
ekonomi.milliyet.com.tr/...
yahuu bu insanların nesini anlamaya çalışayım? lütfen bana sen anlat anlayamadığım tarafları anlıyayım ya.
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