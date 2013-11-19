iPhone 5s stokları normal seviyelere yaklaşıyor

Haber Editörü
Apple'ın Eylül'ün son döneminde satışa sunduğu ve o günden bu yana tüketicilerin satın almak konusunda haftaları bulan bekleyişleri artık sona eriyor.
Dünya genelinde birçok Apple Online Store'da (ABD'den Kanada'ya, Meksika'dan Asya'daki ülkelere kadar) uzun süredir 2-3 hafta seviyesinde olan iPhone 5s gönderim süresi, tüm kapasite ve renk seçeneklerinde dün itibariyle 3-5 güne kadar geriledi. Ancak Avrupa ülkelerinde gönderim süresi 2-3 hafta olmayı sürdürüyor.
Avrupa kıtası içerisinde değerlendirilen ülkemizde de Apple Online Store'daki iPhone 5s gönderim süresi, model farketmeksizin 2-3 hafta seviyesinde olmayı sürdürmekle beraber, kısa süre içerisinde bu sürenin 3-5 güne gerilemesi olağan gözüküyor.
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Eskisi kadar iphone alan da kalmadı İstanbul'da.
Teslim tarihiniz ne kadar gözüküyor
girdim ve hayal kırıklıgı gine 2-3 hafta :(
650 dolar x 2 = 1300 Lira. %18 Vergi(234) ve %25 ÖTV(kaynak)(383) ile 1917 Lira yapıyor. E bir de BTK var. 115 lira da oradan. = 2032
LG G2 nasıl satıyor o fiyata!! Sizin bilmediğiniz neler vardır
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