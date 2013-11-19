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iPhone 5s stokları normal seviyelere yaklaşıyor

5 yıl
999
1
37
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s stokları normal seviyelere yaklaşıyor
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Apple'ın Eylül'ün son döneminde satışa sunduğu ve o günden bu yana tüketicilerin satın almak konusunda haftaları bulan bekleyişleri artık sona eriyor.

Dünya genelinde birçok Apple Online Store'da (ABD'den Kanada'ya, Meksika'dan Asya'daki ülkelere kadar) uzun süredir 2-3 hafta seviyesinde olan iPhone 5s gönderim süresi, tüm kapasite ve renk seçeneklerinde dün itibariyle 3-5 güne kadar geriledi. Ancak Avrupa ülkelerinde gönderim süresi 2-3 hafta olmayı sürdürüyor.

Avrupa kıtası içerisinde değerlendirilen ülkemizde de Apple Online Store'daki iPhone 5s gönderim süresi, model farketmeksizin 2-3 hafta seviyesinde olmayı sürdürmekle beraber, kısa süre içerisinde bu sürenin 3-5 güne gerilemesi olağan gözüküyor.


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biggame 5 yıl en beğenilen
fyatı uygun olmadıktan sonra ne kadar cabuk teslim ederse etsin fiyatlar dış ülkelere bakarak cok ukarıda kalıyor helede bizdeki kurlar paramızı kağıt değerine düşürdükten sonra
fyatı uygun olmadıktan sonra ne kadar cabuk teslim ederse etsin fiyatlar dış ülkelere bakarak cok ukarıda kalıyor helede bizdeki kurlar paramızı kağıt değerine ...
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senersongur 5 yıl
iphone 5S'in modası geçti zaten.

Eskisi kadar iphone alan da kalmadı İstanbul'da.
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kilittadam 5 yıl
Teslimat süreleri 1-2 haftaya düşmüş bugün. Ben 9 kasımda sipariş verdim, sipariş önceliği var mıdır sizce? Fikri olan yazabilir mi?
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prank31 5 yıl kilittadam
kilittadam
Teslimat süreleri 1-2 haftaya düşmüş bugün. Ben 9 kasımda sipariş verdim, sipariş önceliği var mıdır sizce? Fikri olan yazabilir mi?

Teslim tarihiniz ne kadar gözüküyor
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MegaWolt38 5 yıl
bir haftanın altına insin, siparişi geçeceğim.
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eozenir 5 yıl
lumia 925 en iyisi :D çokta memnunum. ne pahalı ne ucuz hem ortalama hem ekran kalitesi iyi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hem okadar para vercem hemde 2-3 hafta beklicem adamlar milleti zombiye cevirmiş
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caylak9 5 yıl
Ben de haberi ilk gördüğümde bi an Türkiye de sanıp apple store Türkiye ye
girdim ve hayal kırıklıgı gine 2-3 hafta :(
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Since1903 5 yıl
Siz paranızı ödemişsiniz cihaz bekliyorsunuz adamlardan. Ben siparişimi iptal ettim , 12 gündür geri ödeme bekliyorum. Sinir ettiler beni artık. Müşteri hizmetleri desen amatör , tecrübesiz insanlarla dolu. Yazıklar olsun.
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LilTunechi 5 yıl
Güzel
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Bunun sebebi Apple'ın para almak istemesi olmamalı bence. Şöyle bir hesap yapalım.

650 dolar x 2 = 1300 Lira. %18 Vergi(234) ve %25 ÖTV(kaynak)(383) ile 1917 Lira yapıyor. E bir de BTK var. 115 lira da oradan. = 2032
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bgryngn 5 yıl Sucuklu Pizza
Sucuklu Pizza
Bunun sebebi Apple'ın para almak istemesi olmamalı bence. Şöyle bir hesap yapalım.

650 dolar x 2 = 1300 Lira. %18 Vergi(234) ve %25 ÖTV(kaynak)(383) ile 1917 Lira yapıyor. E bir de BTK var. 115 lira da oradan. = 2032

LG G2 nasıl satıyor o fiyata!! Sizin bilmediğiniz neler vardır
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greenleafffff 5 yıl
280 pounda aldim nexus 5 kafam rahat
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