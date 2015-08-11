iPhone 6S bükülecek mi? Yeni yayınlanan video iPhone 6S kasasını analiz ediyor

Apple kanadında son dönemler oldukça hareketli geçiyor. Son olarak iPhone 6S'de kullanılacak Force Touch ekran ve iPhone 6C iddiaları gündeme gelirken bu kez ise iPhone 6S modelinin kasası analiz edildi. Hemde analizi yapan kişi iPhone 6'da bükülme skandalını ortaya çıkaran Lewis Hilsenteger.

Yayınlanan videoda iPhone 6'nın kasası iPhone 6S'e ait olduğu iddia edilen bir kasa ile kıyaslanıyor. İki kasa arasında tasarımsal olarak bir fark bulunmasa da yapılan analize bakılırsa Apple bükülme konusunda dersini almış. Özellikle güç tuşlarının bulunduğu yani bükülmenin başladığı alanda %65 seviyelerinde bir kalınlaşma söz konusu.

Arka kapağın boyutlarına baktığımızda ise iPhone 6'da 38,09 mm boy ve 66,91 mm genişliğin iPhone 6s’te 138,2 mm’ye 67,16 mm olduğunu görüyoruz. Ses tuşlarının olduğu bölüm ise son haliyle 1.9 mm kalınlığa ulaşmış. Ancak tüm bu artışa rağmen kapağın ağırlığı 27 gramdan 25 grama gerilemiş durumda.

Şimdilik kapağın yeni iPhone modeline ait olup olmadığı kesin değil. Ancak değerler Apple'ın bükülme konusuna iyi çalıştığını gösteriyor. Yine de son değerlendirme gerçek bir iPhone 6S'e uygulanacak kuvvetle ortaya çıkacaktır.