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iPhone 6S bükülecek mi? Yeni yayınlanan video iPhone 6S kasasını analiz ediyor

3 yıl
8,1b
1
17
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 6S bükülecek mi? Yeni yayınlanan video iPhone 6S kasasını analiz ediyor
 
Apple kanadında son dönemler oldukça hareketli geçiyor. Son olarak iPhone 6S'de kullanılacak Force Touch ekran ve iPhone 6C iddiaları gündeme gelirken bu kez ise iPhone 6S modelinin kasası analiz edildi. Hemde analizi yapan kişi iPhone 6'da bükülme skandalını ortaya çıkaran Lewis Hilsenteger.
Yayınlanan videoda iPhone 6'nın kasası iPhone 6S'e ait olduğu iddia edilen bir kasa ile kıyaslanıyor. İki kasa arasında tasarımsal olarak bir fark bulunmasa da yapılan analize bakılırsa Apple bükülme konusunda dersini almış. Özellikle güç tuşlarının bulunduğu yani bükülmenin başladığı alanda %65 seviyelerinde bir kalınlaşma söz konusu.
Arka kapağın boyutlarına baktığımızda ise iPhone 6'da 38,09 mm boy ve 66,91 mm genişliğin iPhone 6s’te 138,2 mm’ye 67,16 mm olduğunu görüyoruz. Ses tuşlarının olduğu bölüm ise son haliyle 1.9 mm kalınlığa ulaşmış. Ancak tüm bu artışa rağmen kapağın ağırlığı 27 gramdan 25 grama gerilemiş durumda.
Şimdilik kapağın yeni iPhone modeline ait olup olmadığı kesin değil. Ancak değerler Apple'ın bükülme konusuna iyi çalıştığını gösteriyor. Yine de son değerlendirme gerçek bir iPhone 6S'e uygulanacak kuvvetle ortaya çıkacaktır.

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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Bükülme ile ilgili dersini aldığı kısım bence reklam olmuş. Telefon çıkmadan bükülme olayı olmayacak algısını hem de doğru insan ile vermiş oldu.
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admix 3 yıl
android telefon kullanıyorum her ince telefon eğilir açıkcası malzemesi yumuşaksa, zaten telefon sert bir yapıya sahip olsa bile aynı kuvvetle baskı yaparsanız bu sefer ya çatlar yada kırılır telefonları mermer taşından yapmıyorlar ya içinde o kadar bileşen var cpu gpu ram hafıza vb...
android telefon kullanıyorum her ince telefon eğilir açıkcası malzemesi yumuşaksa, zaten telefon sert bir yapıya sahip olsa bile aynı kuvvetle baskı yaparsanız...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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EmuMaster 3 yıl
Adama para vermişlerdir "az bük la" diye.
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aycibin 3 yıl
Apple ders cikarsin buken adami ise alsin :) microsoft guvenligi kiran adami ise aliyor nolmus :)
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pedrojose 3 yıl
bükülmeyen telefon kullanmak istiyorsanız gidin 3310 kullanın!takoz olarak bile kullanabilirsiniz!
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ulas.kndl 3 yıl
Yola telefonu bükeriz diye çıkarsan bükülmeyen telefon diye bir şey yok zaten.
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fthkn 3 yıl ulas.kndl
ulas.kndl

Yola telefonu bükeriz diye çıkarsan bükülmeyen telefon diye bir şey yok zaten.

Xperia z2'i bükmeye çalışabilirsin ama bükemezsin. Sadece arka caımını kırarsın ya da ön cam. Ama çerçeveye gerçekten yüksek bir baskı uygulamadan bükemezsin.
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Cenkay KESER 3 yıl
o da değilde ilk iPhone 6 Plus büken abimiz buydu :D Bükülme olayları ile olarak bu adamdan çıkmıştı :D
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V4LKyR 3 yıl
Yeni kasayı bükme işini ilk etapta bu bükme meselesini çıkartan adama vermeleri de ironik. "Sen başımıza çıkardın bu kasa bükülmesini şimdi sen tekrar çıkıp sorun yok diyeceksin!" demiş Apple Lewis abiye. :)
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redoracle 3 yıl
O ne ya öyle dondurma reklamı gibi

Ama uzuyo,ama bükülüyo,ama pili dayanmıyo...
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kadirirdem 3 yıl
çok birşey değişmemiş bence yine bükülebilir ama yinede görmeden denemeden birşey demek olmaz...
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crashris 3 yıl
Babamın bir gün bir işini dikkatlice bakıp vallahi iyi ustasın Baba dedim. Dediği şey şu "İyi usta yoktur, kötü usta vardır". İşte bunun özeti bu söz.
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EmuMaster 3 yıl
Adama para vermişlerdir "az bük la" diye.
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tolgatelli 3 yıl
38'den 138'e mi çıkmış, bu nasıl bir hesaptır:)
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