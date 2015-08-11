iPhone 6c, 6S ve 6S Plus ile birlikte gelebilir

Görsel temsilidir! iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen kasa görüntüsü aşağıdadır.

Apple ilk kez iPhone 5Cc modeliyle birlikte plastik kasalı ve uygun fiyatlı bir model çıkarmayı tercih etmişti. Ancak hatırlanacağı üzere bu ürün iPhone 5S modelleri ile birlikte satışa çıkmıştı. @evleaks hesabının son iddiaları ise şirketin yine benzer bir adım atacağı yönünde.

Ancak bu kez iPhone 6C modelinde plastik kasa yerine "spor" görünümlü metal kasanın kullanılacağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni model ucuz bir alternatif olmaktan ziyade ekran boyutuyla farklılaşacak. Ancak yine de kullanılan çipin A8 olması bekleniyor, iPhone 6S ile birlikte A9 çipsetini göreceğimizi düşünürsek 6C modeli trendi yine biraz geriden takip etmiş olacak.

Daha önce sızdırılan ve iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen görüntü (sağda)

iPhone 6C'nin 4" ekran ve A8 çipset yanı sıra 1334 x 750 ekran çözünürlüğü, Gorilla Glass 3, 1GB RAM, 16GB/64GB depolama seçenekleri, 1450mAh civarında batarya, Touch ID, NFC, Apple Pay gibi özelliklere sahip olacağını öngörebiliriz. Büyük ekranı tercih etmeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak akıllı telefonun fiyatı ise merak konusu.

Daha önce iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen bazı görsellerde sızdırılmıştı. Ancak görsellerde kasanın plastik olduğu görülüyordu. Bu durum kasanın metal olacağı iddialarının önünü biraz kesiyor. Model şimdilik bir çok soru işareti içerse de muhtemelen Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmiyete kavuşacaktır.

https://twitter.com/evleaks/status/630958036501307392