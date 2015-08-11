iPhone 6c, 6S ve 6S Plus ile birlikte gelebilir

Görsel temsilidir! iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen kasa görüntüsü aşağıdadır.
Apple ilk kez iPhone 5Cc modeliyle birlikte plastik kasalı ve uygun fiyatlı bir model çıkarmayı tercih etmişti. Ancak hatırlanacağı üzere bu ürün iPhone 5S modelleri ile birlikte satışa çıkmıştı. @evleaks hesabının son iddiaları ise şirketin yine benzer bir adım atacağı yönünde.
Ancak bu kez iPhone 6C modelinde plastik kasa yerine "spor" görünümlü metal kasanın kullanılacağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni model ucuz bir alternatif olmaktan ziyade ekran boyutuyla farklılaşacak. Ancak yine de kullanılan çipin A8 olması bekleniyor, iPhone 6S ile birlikte A9 çipsetini göreceğimizi düşünürsek 6C modeli trendi yine biraz geriden takip etmiş olacak.
Daha önce sızdırılan ve iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen görüntü (sağda)
iPhone 6C'nin 4" ekran ve A8 çipset yanı sıra 1334 x 750 ekran çözünürlüğü, Gorilla Glass 3, 1GB RAM, 16GB/64GB depolama seçenekleri, 1450mAh civarında batarya, Touch ID, NFC, Apple Pay gibi özelliklere sahip olacağını öngörebiliriz. Büyük ekranı tercih etmeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak akıllı telefonun fiyatı ise merak konusu.
Daha önce iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen bazı görsellerde sızdırılmıştı. Ancak görsellerde kasanın plastik olduğu görülüyordu. Bu durum kasanın metal olacağı iddialarının önünü biraz kesiyor. Model şimdilik bir çok soru işareti içerse de muhtemelen Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmiyete kavuşacaktır.
https://twitter.com/evleaks/status/630958036501307392 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kapalı kutu jelatininde isteyene satabilirim 3100 tl fiyatı var
ulaşmak isteyenler 05532544336 cenk arayın
bursa istanbul elden teslim yaparım.
4 inç olduğu için hala 5S peşindeyim ?
En cekici alternatif burda 6c olur.buyuk bir kesim 5 ve 5s sahipleri telefonlarini degistirmediler ekran yuzunden.
6c nin tutmasını istiyorsa apple 6s donanımı ve 6s teki metal kasa tipi ile 4 inc ekranlı olarak dizayn etmeli plastik kasa spor görünüm eski donanımla falan tutmazzz