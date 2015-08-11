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iPhone 6c, 6S ve 6S Plus ile birlikte gelebilir

3 yıl
3,6b
1
40
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 6c, 6S ve 6S Plus ile birlikte gelebilir
 
Görsel temsilidir! iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen kasa görüntüsü aşağıdadır. 
Apple ilk kez iPhone 5Cc modeliyle birlikte plastik kasalı ve uygun fiyatlı bir model çıkarmayı tercih etmişti. Ancak hatırlanacağı üzere bu ürün iPhone 5S modelleri ile birlikte satışa çıkmıştı. @evleaks hesabının son iddiaları ise şirketin yine benzer bir adım atacağı yönünde.
Ancak bu kez iPhone 6C modelinde plastik kasa yerine "spor" görünümlü metal kasanın kullanılacağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni model ucuz bir alternatif olmaktan ziyade ekran boyutuyla farklılaşacak. Ancak yine de kullanılan çipin A8 olması bekleniyor, iPhone 6S ile birlikte A9 çipsetini göreceğimizi düşünürsek 6C modeli trendi yine biraz geriden takip etmiş olacak.
iPhone 6c, 6S ve 6S Plus ile birlikte gelebilir
 
Daha önce sızdırılan ve iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen görüntü (sağda) 
iPhone 6C'nin 4" ekran ve A8 çipset yanı sıra 1334 x 750 ekran çözünürlüğü, Gorilla Glass 3, 1GB RAM, 16GB/64GB depolama seçenekleri, 1450mAh civarında batarya, Touch ID, NFC, Apple Pay  gibi özelliklere sahip olacağını öngörebiliriz. Büyük ekranı tercih etmeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak akıllı telefonun fiyatı ise merak konusu.
Daha önce iPhone 6C'ye ait olduğu iddia edilen bazı görsellerde sızdırılmıştı. Ancak görsellerde kasanın plastik olduğu görülüyordu. Bu durum kasanın metal olacağı iddialarının önünü biraz kesiyor. Model şimdilik bir çok soru işareti içerse de muhtemelen Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmiyete kavuşacaktır.

https://twitter.com/evleaks/status/630958036501307392 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 3 yıl
Cok iyi secenek diyecektim pili gordum sok oldum.ip5s 1500mah ve yine 4".en az onun kadar olmaliydi sasirmis bunlar.
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cenkziyaoglu 3 yıl
elimde İPHONE 6 S PLUS VAR 16 GB LİK space grey renk .. amerikadan getirdim
kapalı kutu jelatininde isteyene satabilirim 3100 tl fiyatı var
ulaşmak isteyenler 05532544336 cenk arayın
bursa istanbul elden teslim yaparım.
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tkblack 3 yıl
Tanitildimi da konuyu upladiniz
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Manchester United 3 yıl
İyi güzel telefon, güzel işletim sistemi eyvallahta. Abd'de 200 dolar bizde 2600 TL (oda indirimle falan).
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anatolianwarrior 3 yıl Manchester United
abd deki kontratlı hali
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blasterjaxx 3 yıl
VampirAvcısı
senersongur 4 inç ekranı alacak kimse kalmadı. Minimum 5 inç limittir artık.
Ben şahsen 5 inçin altında akıllı telefon almam

4 inç olduğu için hala 5S peşindeyim ?
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tufancan82 3 yıl
etrafımda milletin yeni yeni 4s aldıklarını görünce burdaki bazı yorumlar çok komik gelmeye başladı.
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aycibin 3 yıl
Saka mi?hangi devirdeyiz 6c'ye o pil yetmez.1700-1900mah lazim.
En cekici alternatif burda 6c olur.buyuk bir kesim 5 ve 5s sahipleri telefonlarini degistirmediler ekran yuzunden.
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VioLee 3 yıl
1450 mah batarya diyor millet cok hos diyor sadece amaciniz sekil yapmak bak benim ayfonum var demek
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mcrew 3 yıl
yine birileri bir şey çıkarıyor hadi bakalım gelsin yeni model cihaz satış kuyrukları
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kırmızı panda 3 yıl
1 gb ram ve o batarya ile tutmaz gibi görünüyor.
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TedMosby 3 yıl
4 inc güzel fikirde i6 yla aynı çipi kullanıcaksanız 5s sahipleri yine almaz ki 4 inc severlerde kasasından tipinden ötürü 5s almaya devam eder.

6c nin tutmasını istiyorsa apple 6s donanımı ve 6s teki metal kasa tipi ile 4 inc ekranlı olarak dizayn etmeli plastik kasa spor görünüm eski donanımla falan tutmazzz
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