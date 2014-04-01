iPhone 6'nın teknik resmi internete sızdırıldı: 7mm'den daha ince yeni tasarım

Mac dünyasının saygın yayın organlarından olan Japonyalı MacFan dergisi, merakla beklenen iPhone 6’nın fiziksel özellikleriyle ilgili en detaylı bilgiyi gösteren teknik resmi okuyucularıyla paylaştı.

MacFan’in yayınladığı teknik resimde iPhone 6’nın hem 4.7 hem de 5.7 inçlik iki modeli de görülüyor. Telefonların tasarımlarıyla iPod Touch - iPad Mini'yi andırdığını ortaya koyan teknik resme göre, iki telefondan 4.7 inçlik modelin boyutu 137x66 mm, kalınlığı 7 mm iken; 5.7 inçlik modelin boyutu 157x77 mm, kalınlığı ise 6.7 mm. Büyük iPhone 6, yaklaşık 0,3 mm daha ince olduğundan, kameranın lens düzeneği tıpkı iPod Touch’da olduğu gibi bir miktar çıkıntılı yapılmış.

Teknik resim, iPhone 6’nın “neredeyse çerçevesiz” ekrana sahip olacağı yönündeki iddiaları da doğrular nitelikte. Ayrıca, her iki telefonun da fiziksel tuşlarının (ses seviyesi ayar ve ses kilit tuşları) tıpkı iPhone 5c’de olduğu gibi tasarlandığı ve Touch ID’ye sahip oldukları görülürken; iPhone 5s'deki çift flaşın yerine tek flaş kullanıldığı görülüyor.

Her ne kadar telefonlar için iPhone 6 söylemini dile getirsek de; Apple tarafından daha farklı isimlerle pazarlanabilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtelim.

Apple’ın 2014 için tasarladığı yeni iPhone’ları en erken eylül ayında tanıtması bekleniyor.