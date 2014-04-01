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iPhone 6'nın teknik resmi internete sızdırıldı: 7mm'den daha ince yeni tasarım

5 yıl
24,4b
1
151
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6'nın teknik resmi internete sızdırıldı: 7mm'den daha ince yeni tasarım

Mac dünyasının saygın yayın organlarından olan Japonyalı MacFan dergisi, merakla beklenen iPhone 6’nın fiziksel özellikleriyle ilgili en detaylı bilgiyi gösteren teknik resmi okuyucularıyla paylaştı.

MacFan’in yayınladığı teknik resimde iPhone 6’nın hem 4.7 hem de 5.7 inçlik iki modeli de görülüyor. Telefonların tasarımlarıyla iPod Touch - iPad Mini'yi andırdığını ortaya koyan teknik resme göre,  iki telefondan 4.7 inçlik modelin boyutu 137x66 mm, kalınlığı 7 mm iken; 5.7 inçlik modelin boyutu 157x77 mm, kalınlığı ise 6.7 mm. Büyük iPhone 6, yaklaşık 0,3 mm daha ince olduğundan, kameranın lens düzeneği tıpkı iPod Touch’da olduğu gibi bir miktar çıkıntılı yapılmış.

Teknik resim, iPhone 6’nın “neredeyse çerçevesiz” ekrana sahip olacağı yönündeki iddiaları da doğrular nitelikte. Ayrıca, her iki telefonun da fiziksel tuşlarının (ses seviyesi ayar ve ses kilit tuşları) tıpkı iPhone 5c’de olduğu gibi tasarlandığı ve Touch ID’ye sahip oldukları görülürken; iPhone 5s'deki çift flaşın yerine tek flaş kullanıldığı görülüyor.

Her ne kadar telefonlar için iPhone 6 söylemini dile getirsek de; Apple tarafından daha farklı isimlerle pazarlanabilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtelim.

Apple’ın 2014 için tasarladığı yeni iPhone’ları en erken eylül ayında tanıtması bekleniyor.

iPhone 6'nın teknik resmi internete sızdırıldı: 7mm'den daha ince yeni tasarım
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truvazotti 5 yıl en beğenilen
telefonu incelteceklerine adam gibi batarya koysunlar
1 Yanıt Yanıtla +103
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Schevko 5 yıl
Bunlar da şemaların 3 boyutlu renderlanmış halleri.
Cidden güzel telefon olacak gibi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bunlar da şemaların 3 boyutlu renderlanmış halleri.Cidden güzel telefon olacak gibi..
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7 Yanıt Yanıtla +23
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SirrealsQ 5 yıl
4.7 uygundur. piyasaya sür gitsin
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Bu tasarıma güzel diyenleri cidden anlayamıyorum. Biri uydurmuş bir kaç yerden de yardım alıp herkesi kandırmayı başarmış. Apple böyle bir tasarım yapmaz yapsa bile satamaz. Bunu sadece androidden sıkıldım artık diyenler alır daha önce iPhone kullanmış kimse bunu almaz. Şahsen ben eğer ki böyle çıkarsa ki çıkmaz Türkiye gelmesinden sonra 5S lerin fiyatlarının düşmesini bekler bir 5S alırım.
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gigaerman 4 yıl
çinliler çakmasını bunlardan önce çıkarmış bile 500 TL

haberzamani.com/...
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psag 4 yıl
Hala yüksek bataryalı iphone hayalleri var milletin gene şarj yetersiz gelecek halletti diyelim gene başka bir şeye takacaklar onu sorun edecekler. İnsanların istekleri bitmez.
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Blood Money 4 yıl
Pil yok onun için 220 TL verip kılıf alıyorsunuz. Nasıl?
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Ans Destroyer 4 yıl
iphone ile tek sorunum batarya
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Uçan Pırasa 4 yıl
Ölü batarya hayvani fiyat
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yunus626emre 4 yıl
Bu tasarım cidden güzelmiş. Biraz Samsung' a benzemiş ama inceliği hoşuma gitti.
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tiCCky 4 yıl
Tamamen Çerçevesiz olması telefon düştüğünde canım çatlamasına neden olabilir o yüzden tam Çerçevesiz olacağını sanmıyorum .. Genel anlamda telefon güzel görünüyor ..
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Trident Of Poseidon 4 yıl
Bataryayı düzeltip fiyatta çok uçmasalar bari
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IgorStravinsky 4 yıl
Telefon inceldikçe batarya sorunu ortaya çıkmaz mı
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