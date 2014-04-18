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iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı

5 yıl
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43
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong Elektronik Fuarı’nda iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen ve mevcut iPhone’lara göre önemli tasarım değişikliklerinin bulunduğu örnek modelin ortaya çıkmasından sonra şimdi de iPhone 6 için hazırlanan yeni silikon kılıflar internete sızdı.

Nowhereelse.fr sitesinin yayınladığı fotoğraflardaki kılıf, iPhone 6’nın tasarımıyla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgileri büyük ölçüde destekler nitelikte. Fotoğraflarda kılıfın boyutlarıyla herhangi bir bilgi ya da mevcut ürünle kıyaslama olmadığı için iPhone 6’nın boyutlarıyla ilgili net bir bilgi vermiyor ancak bazı farklılıklar hemen dikkat çekiyor.

Normalde keskin hatlarla tasarlanan iPhone 5s’in aksine yeni modelde daha çok iPhone 5c, iPod Touch ve iPad Air’daki gibi kavisli hatlar hakim. Son 4 modeldir dairesel olan ses seviyesi ayar tuşları, tıpkı 5.nesil iPod Touch’da olduğu gibi dörtgensel olarak tasarlanırken; bugüne kadar iPhone’ların sağ üst tarafında yer alan güç / kilit tuşu, ses seviyesi ayar tuşlarının tam karşısına, cihazın sağ yan tarafında yer alıyor.

Bugüne kadar birçok defa hakkında bilgi sızan iPhone 6, muhtmelen iki farklı boyutta 4.7 inç ve 5.5 inç olarak karşımıza çıkacak. Bunlarda 4.7 inçlik model, daha çok iPhone 5s’in devam modeli olarak öne çıkartılması muhtemelken; 5.5 inçlik model ise farklı bir iPhone olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen ve bugüne kadar birçok önemli bilgiyi paylaşan Ming Chi Kuo’nun son kaleme aldığı rapora göre 4.7 inçlik iPhone, önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında, 5.5 inçlik model ise yılın son dönemine doğru tüketicilerle buluşacak.

Meraklı okuyucularımız, Kuo’nun iPhone 6’dan iPad Air 2’ye, Apple TV’den 12” Retina MacBook Air’a kadar birçok ürüne değindiği raporuyla ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirler.

iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı
Tam Boyutta Gör
iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı
Tam Boyutta Gör
iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı
Tam Boyutta Gör
iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı
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busterr 5 yıl Blood Money
Blood Money
Yine Shady yine bir Apple haberi.


Adamın işi o aynştayn.
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Brky 5 yıl
şu blood money vb. ergenleri banlayın artık. haber okumaya geliyoruz buraya. birkaç liseli çıkıp konuları trolluyor. çocuk parkına döndü iyice.
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MMistanbul 5 yıl
İphone 6 haberleri baydı artık. 7 den sızıntılar yok mu?
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cübbeli gandalf 5 yıl
İddialar sağolsun telefon lansman edilmeden her şeyi biliniyor merak filan kalmıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çıkana kadar sürer bu tür haberler
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nepasvior 5 yıl
apple kılıflarda beni rahatsız eden şey o apple logosu görünsün diye bırakılan yuvarlak boşluk, bir insan neden kılıfıyla bir markanın reklamını yapar ki? Ben samsung kılıflarda samsung yazısı olması diye çinden getirtiyorum kılıfları, ön taraftaki samsung yazısını kapatıyorum adamlar daha da göstermeye çalışıyor, gören de firmalar adama para ödüyor zannedecek, kullanma demiyoz kullan da marka sevdası reklam aşkı nedir anlayamadım, git kendi ismini yazdır apple yazan yere, biz arabadan bile tofaş yazısını sildirip yerine ismimizi yazıyoruz
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Götterfunken 5 yıl
Yemin ediyorum yeter artık ben bu yoruldum
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freshmind 5 yıl
-91 ... Hala şu trole cevap mı veriyorsunuz . Verilmiş işte cevabı
Dur unutmadan şunu -92 yapalım.
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spinattimyalnizliga 5 yıl
Kavisli tasarım sevmiyorum.
S2'den sonra gelen S3 gibi olmaz umarım.


Köşeli tasarım.


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tutuaksoy 5 yıl
2500 liraya iphone 6 alıcaksın(sınıfının gene en hafifini yapıcaklardır) ama maliyeti 2 dolar olan, telefonu ağırlaştıran plastik koruyucu takıcaksın
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fazer0464 5 yıl
İphone 6 (Air), İpad Mini Retinanın ufağı olur bunu buraya yazıyorum. (İpad Air-İpad Mini retina-İphone Air)
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Brky 5 yıl
şu blood money vb. ergenleri banlayın artık. haber okumaya geliyoruz buraya. birkaç liseli çıkıp konuları trolluyor. çocuk parkına döndü iyice.
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Closer 5 yıl
bazı arkadaşlar kılıfa takmış durumda...

Haber'in amacı kılıf değil anlmadınız sanırım? Amaç; tuşların yeri ve cihazın genel yapısı hakkında genel bi bilgi edinmek...
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Blood Money 5 yıl Brky
Brky
şu blood money vb. ergenleri banlayın artık. haber okumaya geliyoruz buraya. birkaç liseli çıkıp konuları trolluyor. çocuk parkına döndü iyice.

Bide haberdar edip arkamdan konuşsanız.
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inexo 5 yıl
eylülü beklemeseler de haziranda çıksa ya
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McLaren64 5 yıl
İphone'da artık sadece kasayı ve ekranı büyütecek anlaşılan. Değişen hiçbir şey yok kılıflardan anlaşılacağı üzere. Samsung'un tasarımları kötü yeeaa diyenleri bekleriz bu konuya. Adamlar kaç yıldır aynı tasarımı kullanıyor. Kötü diyen çıkmıyor. Android kullananlar bunu yapsa IOS'cular şeytan taşlar gibi taşlardı.
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giogo 5 yıl McLaren64
McLaren64
İphone'da artık sadece kasayı ve ekranı büyütecek anlaşılan. Değişen hiçbir şey yok kılıflardan anlaşılacağı üzere. Samsung'un tasarımları kötü yeeaa diyenleri bekleriz bu konuya. Adamlar kaç yıldır aynı tasarımı kullanıyor. Kötü diyen çıkmıyor. Android kullananlar bunu yapsa IOS'cular şeytan taşlar gibi taşlardı.

Kılıftan telefonun tasarımını nasıl çıkarttın be !Hep aynıymışta ta ta ta.İphone 4`le 5`i bir eline alda tasatım farklılığına bir bak.
Ama sen kılıftan telefonun tipini ortaya çıkartabilecek kadar yüksek zekalısın ona lafım yok !
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Vasto Lorde 5 yıl McLaren64
McLaren64

İphone'da artık sadece kasayı ve ekranı büyütecek anlaşılan. Değişen hiçbir şey yok kılıflardan anlaşılacağı üzere. Samsung'un tasarımları kötü yeeaa diyenleri bekleriz bu konuya. Adamlar kaç yıldır aynı tasarımı kullanıyor. Kötü diyen çıkmıyor. Android kullananlar bunu yapsa IOS'cular şeytan taşlar gibi taşlardı.

iyide iphone tasarımı samsung tasarımından 1000 kat daha iyi. ayrıca son 4 modelde aynı tasarım kullanıldı, son 2si rutuşlandı biraz. samsung galaxy s3ten sonra çıkardığı en az 100 modelde aynı tasarımı yaptı
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