iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar internete sızdı

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong Elektronik Fuarı’nda iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen ve mevcut iPhone’lara göre önemli tasarım değişikliklerinin bulunduğu örnek modelin ortaya çıkmasından sonra şimdi de iPhone 6 için hazırlanan yeni silikon kılıflar internete sızdı.

Nowhereelse.fr sitesinin yayınladığı fotoğraflardaki kılıf, iPhone 6’nın tasarımıyla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgileri büyük ölçüde destekler nitelikte. Fotoğraflarda kılıfın boyutlarıyla herhangi bir bilgi ya da mevcut ürünle kıyaslama olmadığı için iPhone 6’nın boyutlarıyla ilgili net bir bilgi vermiyor ancak bazı farklılıklar hemen dikkat çekiyor.

Normalde keskin hatlarla tasarlanan iPhone 5s’in aksine yeni modelde daha çok iPhone 5c, iPod Touch ve iPad Air’daki gibi kavisli hatlar hakim. Son 4 modeldir dairesel olan ses seviyesi ayar tuşları, tıpkı 5.nesil iPod Touch’da olduğu gibi dörtgensel olarak tasarlanırken; bugüne kadar iPhone’ların sağ üst tarafında yer alan güç / kilit tuşu, ses seviyesi ayar tuşlarının tam karşısına, cihazın sağ yan tarafında yer alıyor.

Bugüne kadar birçok defa hakkında bilgi sızan iPhone 6, muhtmelen iki farklı boyutta 4.7 inç ve 5.5 inç olarak karşımıza çıkacak. Bunlarda 4.7 inçlik model, daha çok iPhone 5s’in devam modeli olarak öne çıkartılması muhtemelken; 5.5 inçlik model ise farklı bir iPhone olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen ve bugüne kadar birçok önemli bilgiyi paylaşan Ming Chi Kuo’nun son kaleme aldığı rapora göre 4.7 inçlik iPhone, önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında, 5.5 inçlik model ise yılın son dönemine doğru tüketicilerle buluşacak.

Meraklı okuyucularımız, Kuo’nun iPhone 6’dan iPad Air 2’ye, Apple TV’den 12” Retina MacBook Air’a kadar birçok ürüne değindiği raporuyla ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirler.