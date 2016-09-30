iPhone 7 ve Apple Watch, 7 Ekim’den itibaren Turkcell’de ön siparişe çıkıyor

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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için Turkcell resmi bir açıklama paylaştı. Operatör kanadından gelen açıklamaya göre 7 Ekim’den itibaren Turkcell kullanıcıları en yeni iPhone modellerini Daha önce 14 Ekim’de satışa sunulacağı konuşulanveiçinresmi bir açıklama paylaştı. Operatör kanadından gelen açıklamaya göre 7 Ekim’den itibarenkullanıcıları en yeni iPhone modellerini Turkcell.com.tr üzerinden sipariş verebilecek.

7 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan cihazlar tüm modelleri ile stokta olacak. İlk etapta sınırlı sayıda gelecek olan cihazların ilerleyen dönemde stok sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Hem iPhone 7’yi hem de iPhone 7 Plus modelini eş zamanlı olarak ön siparişe açacak olan Turkcell aynı zamanda Apple Watch’u da satışa sunacak.

Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2, 7 Ekim’den itibaren Turkcell.com.tr üzerinden satın alınabilir olacak. Cihazların ne zaman tüketicilerin adreslerine kargolanmaya başlanacağına ilişkin olarak ise netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere daha önce en yeni iPhone modellerinin 14 Ekim’de satın alınabilir olacağından bahsedilmişti. Turkcell de telefonların gönderimini bu tarihten itibaren yapmaya başlayabilir.