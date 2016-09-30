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iPhone 7 ve Apple Watch, 7 Ekim’den itibaren Turkcell’de ön siparişe çıkıyor

iPhone 7, iPhone 7 Plus ve yenilenen Apple Watch, Turkcell’de satışa sunuluyor. Resmi bilgilere göre tüm modeller 7 Ekim’den itibaren Turkcell üzerinden ön siparişe açılacak.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iPhone 7 ve Apple Watch, 7 Ekim’den itibaren Turkcell’de ön siparişe çıkıyor
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Daha önce 14 Ekim’de satışa sunulacağı konuşulan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için Turkcell resmi bir açıklama paylaştı. Operatör kanadından gelen açıklamaya göre 7 Ekim’den itibaren Turkcell kullanıcıları en yeni iPhone modellerini Turkcell.com.tr üzerinden sipariş verebilecek.

7 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan cihazlar tüm modelleri ile stokta olacak. İlk etapta sınırlı sayıda gelecek olan cihazların ilerleyen dönemde stok sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Hem iPhone 7’yi hem de iPhone 7 Plus modelini eş zamanlı olarak ön siparişe açacak olan Turkcell aynı zamanda Apple Watch’u da satışa sunacak.

Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2, 7 Ekim’den itibaren Turkcell.com.tr üzerinden satın alınabilir olacak. Cihazların ne zaman tüketicilerin adreslerine kargolanmaya başlanacağına ilişkin olarak ise netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere daha önce en yeni iPhone modellerinin 14 Ekim’de satın alınabilir olacağından bahsedilmişti. Turkcell de telefonların gönderimini bu tarihten itibaren yapmaya başlayabilir.


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tuerkraider 2 yıl
El mahkum ki malesef bunlardan alacağız.
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kadirirdem 2 yıl
Zaten kendi fiyatı yüksek Şimdi bunlar 8 bin tl ye varan fiyat çekerler.
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mavizaman 2 yıl
operatörlerin kucağına oturmayın zira ordaki kazık büyüktür.
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Audi383848 2 yıl
Bu kaziktan kim telefon alir.7000 tl'ye gömer turkcell.Milleti araba parasina kazikliyor.
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CrytekGame 2 yıl
Apple kendi sitesinden de yani Apple Store'den 7 Ekimde ön sipariş açar mı?
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Backspace7 2 yıl CrytekGame
CrytekGame

Apple kendi sitesinden de yani Apple Store'den 7 Ekimde ön sipariş açar mı?

Normal şartlarda açması gerek ben 6 plus aldığımda apple store webden ön sipariş vererek almıştım. eğer apple sitesinden böyle bir sey olmayacaksa cok saçma bir sey olur zaten
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BekirTemel 2 yıl
alayı 7 sinde ön sipariş açıp 14 ünde dağıtıma başlayacak.
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Stand Alone 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

alayı 7 sinde ön sipariş açıp 14 ünde dağıtıma başlayacak.

Alacak mısın?
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Guest-63AC97813 2 yıl
Zaten turkcell tarifeleri 36 ay tahadütlüydü. Şimdi 48 e çıkarırlar. Bu fiyatlarla millete bunu sunan buna izin veren vatan haini nedir de nedir.
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coolcool 2 yıl Guest-63AC97813
Bashi_Bozuk
Zaten turkcell tarifeleri 36 ay tahadütlüydü. Şimdi 48 e çıkarırlar. Bu fiyatlarla millete bunu sunan buna izin veren vatan haini nedir de nedir.

Nedir de nedir :))))))))
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Lene 2 yıl
ooo Turkcell Kazıklamayı sever :) Hemen ilk sırayı almış kazıklamada oh oh oh :D
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murdocklawless 2 yıl
turkcell'le sende kazıklan,
kazıklan sende turkcell'le...
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huseyincarnege 2 yıl
evet tadütle artık iphone7 4500tl iphone7plus da5000tl olur :)
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iphone 7, turkcell ve
5 etiket daha iphone 7 plus apple watch series 2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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