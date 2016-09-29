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iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu

iPhone 7’nin ülkemizdeki fiyatları belli olmaya başladı. Satış kanallarından edindiğimiz bilgiye göre iPhone 7’nin başlangıç fiyatı 3250TL olacak. İşte konuya ilişkin diğer detaylar:
2 yıl
21,8b
1
208
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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 Daha önce ülkemizde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin 14 Ekim’de satılmaya başlanacağını sizlerle paylaşmıştık. Piyasaya çıkış tarihi büyük ölçüde netleşmiş olsa da cihazların ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma ile tüketicilerin karşısında olacağı büyük merak konusuydu.
Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook Pro, Ekim ayında tanıtılabilir"

Bu konuda yaptığımız araştırmalar neticesinde telefonların satış fiyatlarına ilişkin bir dizi bilgiye ulaştık. Resmi kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre iPhone 7’nin başlangıç fiyatı 3250TL olacak. Artık 16GB depolama alanına sahip model olmadığı için 32GB depolama alanı sunacak olan bu modelin bir üst versiyonu ise 128GB kapasiteye sahip.

iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu
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Diğer Modellerde Fiyatlandırma Ne Olacak?

 iPhone 7’nin başlangıç fiyatı kesinlik kazanmış olsa da diğer modeller için fiyatlar kesin olarak netlik kazanmış değil ancak küçük değişiklikler olma ihtimali saklı kalmakla birlikte fiyatlandırmanın şu şekilde olacağı bilgisine ulaştık: 

  • iPhone 7 32GB – 3250TL
  • iPhone 7 128GB – 3650TL
  • iPhone 7 256GB – 4050TL 
  • iPhone 7 Plus 32GB – 3800TL
  • iPhone 7 Plus 128GB – 4200TL
  • iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL

Ülkemizde akıllı telefonlarda vergi yükü son TRT zammının da fiyatlara yansıması ile birlikte %50’yi aşmış durumda. Satın alınan bir akıllı telefondan %25 ÖTV, %18 KDV, %7 TRT bandrolü gibi vergiler alınıyor. İşin içine reklam, kargo, aracı payları gibi rakamlar da eklenince fiyatlar can sıkıcı boyutlara ulaşıyor.


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_WaMpire_ 2 yıl en beğenilen
Evet ülkemizin acı gerçekleri yazının sonundaki paragrafta. %50 vergi ne demektir arkadaş! Burada 2 telefon alabileceğimize o vergi yüzünden bir tanesi almak zorlaşıyor. Herkes Samsung, Iphone kullanabilecekken şimdi gerçekten durumu iyi olan ya da telefon almayı yaşam standardından daha üstte tutan insanlar alıyor.
Aynı durum arabalar içinde geçerli. Gerçekten insanları anlayamıyorum kimsenin mi zoruna gitmiyor bu durum arkadaş. Herkes mi OK? 4000 TL bir telefon ya, 2000 olacak olan telefon 4000TL. Her yerden geçiriyorlar ne güzel anasını satayım...
Evet ülkemizin acı gerçekleri yazının sonundaki paragrafta. %50 vergi ne demektir arkadaş! Burada 2 telefon alabileceğimize o vergi yüzünden bir tanesi almak zo...
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3 Yanıt Yanıtla +56
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gcb1903 2 yıl




Boykot edemeyen, tüketmeden duramayan topluluklara ancak böyle vergiler müstahaktır. Ben ambul abinin yerinde olsam % 25 saray vergisi, % 50 kızın düğünü vergisi de koyarım. Nasıl olsa çoluğunun çocuğunun rızkından kesip yine alacaksın. Ne derse desin alacaksın, ne yaparsa yapsın sen bu telefonu almazsan hayat damarlarından biri kesilecek sanıyorsun.

Boykot haktır, hakkını kazanmak için tek çıkar yoldur. Gerisi sadece boş laf.
Boykot edemeyen, tüketmeden duramayan topluluklara ancak böyle vergiler müstahaktır. Ben ambul abinin yerinde olsam % 25 saray ve...
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Yanıtla +31
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gun 2 yıl
Geçen sene iPhone 6s Plus 128 Gb 4300 tl İken
Bu sene iPhone 7 Plus 128 Gb 4200 tl den çıkıyor indirim olmuş haber tam gerçeği yansıtmıyor.
4 Yanıt Yanıtla +29
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cabriolet1981 2 yıl
Her yıl olduğu gibi İphone 7 için de bu yıl çıkacak haberler:
-- Çin'de bir ergen, iphone alınmadığı için evden kaçıp organ mafyasının eline düştü
-- USA/Texas'da Alexis isimli genç kız iphone 7 için bekaretini ebay'de satılığa çıkardı
-- iphone 7'de inanılmaz üretim hatası!! Arka cebinize koymayın
-- kaç tane iphone 7 bir AK47 mermisini durdurabilir tıkla&izle (78 milyon hit)
-- internetten 500 liraya iphone 7 sipariş etti, soda şişesi yolladılar
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S.S.C 2 yıl
ilgilenenlere

SATILIK

Iphone 7 128GB mat siyah kapalı kutu
3000 tl
iletişim no = 0 532 135 32 44
ANKARA/Çankaya
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Akid 2 yıl
Turkcell iPhone fiyatı belli olmuş : (3199₺)

m.turkcell.com.tr/...
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Nerevarine 2 yıl
Hamdolsun çok iyiyiz maşallah elhamdülilah helal.
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KuvvetMira27 2 yıl
Tek böbrek neyinize yetmiyor?
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retired_executioner 2 yıl
O fiyata herkes sıraya girer hocam ;P Amma pahalı telefon gereksiz pahalılık bence
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igetsky 2 yıl
bence beklenenden cok ucuz herzman bin kusur tl fark vardi zaten abd ile tr arasindaki fiyatlarda ben acikcasi vergilerle en ucuz iphonun 4k dan baslayacagini dusunuyordum
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Seko92 2 yıl
Memlekette telefonu olmayan bir tek kişi yokken, insanlar bu vergileri protesto etmek için 6 ay telefon almasalar, telefon satıcılarını inim inim inletseler, milleti vergiyle soymaya çalışan devlete dersini verseler o vergiler eşşekler gibi düşer. Ama bunu yapacak vatandaşı ara ki bulasın.
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mert_reis 2 yıl
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worldunya 2 yıl
Geçen sene 6s 128 gb 4300 bu sene iphone 7 128 gb 4200 tl olmuş indirim var diyen arkadaş geçen sene en üst model 128 gb ken bu sene 256 gb yani geçen senenin 64 gb fiyatı bu senenin 128 gb fiyatı olması gerekirdi
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