iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu





Daha önce ülkemizde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin 14 Ekim’de satılmaya başlanacağını sizlerle paylaşmıştık. Piyasaya çıkış tarihi büyük ölçüde netleşmiş olsa da cihazların ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma ile tüketicilerin karşısında olacağı büyük merak konusuydu.

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Bu konuda yaptığımız araştırmalar neticesinde telefonların satış fiyatlarına ilişkin bir dizi bilgiye ulaştık. Resmi kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre iPhone 7’nin başlangıç fiyatı 3250TL olacak. Artık 16GB depolama alanına sahip model olmadığı için 32GB depolama alanı sunacak olan bu modelin bir üst versiyonu ise 128GB kapasiteye sahip.

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Diğer Modellerde Fiyatlandırma Ne Olacak?

iPhone 7’nin başlangıç fiyatı kesinlik kazanmış olsa da diğer modeller için fiyatlar kesin olarak netlik kazanmış değil ancak küçük değişiklikler olma ihtimali saklı kalmakla birlikte fiyatlandırmanın şu şekilde olacağı bilgisine ulaştık:

iPhone 7 32GB – 3250TL

iPhone 7 128GB – 3650TL

iPhone 7 256GB – 4050TL

iPhone 7 Plus 32GB – 3800TL

iPhone 7 Plus 128GB – 4200TL

iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL

Ülkemizde akıllı telefonlarda vergi yükü son TRT zammının da fiyatlara yansıması ile birlikte %50’yi aşmış durumda. Satın alınan bir akıllı telefondan %25 ÖTV, %18 KDV, %7 TRT bandrolü gibi vergiler alınıyor. İşin içine reklam, kargo, aracı payları gibi rakamlar da eklenince fiyatlar can sıkıcı boyutlara ulaşıyor.