iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu

Bu konuda yaptığımız araştırmalar neticesinde telefonların satış fiyatlarına ilişkin bir dizi bilgiye ulaştık. Resmi kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre iPhone 7’nin başlangıç fiyatı 3250TL olacak. Artık 16GB depolama alanına sahip model olmadığı için 32GB depolama alanı sunacak olan bu modelin bir üst versiyonu ise 128GB kapasiteye sahip.
Diğer Modellerde Fiyatlandırma Ne Olacak?
iPhone 7’nin başlangıç fiyatı kesinlik kazanmış olsa da diğer modeller için fiyatlar kesin olarak netlik kazanmış değil ancak küçük değişiklikler olma ihtimali saklı kalmakla birlikte fiyatlandırmanın şu şekilde olacağı bilgisine ulaştık:
- iPhone 7 32GB – 3250TL
- iPhone 7 128GB – 3650TL
- iPhone 7 256GB – 4050TL
- iPhone 7 Plus 32GB – 3800TL
- iPhone 7 Plus 128GB – 4200TL
- iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL
Ülkemizde akıllı telefonlarda vergi yükü son TRT zammının da fiyatlara yansıması ile birlikte %50’yi aşmış durumda. Satın alınan bir akıllı telefondan %25 ÖTV, %18 KDV, %7 TRT bandrolü gibi vergiler alınıyor. İşin içine reklam, kargo, aracı payları gibi rakamlar da eklenince fiyatlar can sıkıcı boyutlara ulaşıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı durum arabalar içinde geçerli. Gerçekten insanları anlayamıyorum kimsenin mi zoruna gitmiyor bu durum arkadaş. Herkes mi OK? 4000 TL bir telefon ya, 2000 olacak olan telefon 4000TL. Her yerden geçiriyorlar ne güzel anasını satayım...
Boykot edemeyen, tüketmeden duramayan topluluklara ancak böyle vergiler müstahaktır. Ben ambul abinin yerinde olsam % 25 saray vergisi, % 50 kızın düğünü vergisi de koyarım. Nasıl olsa çoluğunun çocuğunun rızkından kesip yine alacaksın. Ne derse desin alacaksın, ne yaparsa yapsın sen bu telefonu almazsan hayat damarlarından biri kesilecek sanıyorsun.
Boykot haktır, hakkını kazanmak için tek çıkar yoldur. Gerisi sadece boş laf.
Bu sene iPhone 7 Plus 128 Gb 4200 tl den çıkıyor indirim olmuş haber tam gerçeği yansıtmıyor.