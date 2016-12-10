iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir

Apple tüm çabalarına rağmen yaklaşan projelerini medya manşetlerinden uzak tutamıyor. En son spekülasyon ise yeni nesil iPhone fiyatlandırmasına ışık tuttu. Geçtiğimiz günlerde Macotakara, Apple'ın iPhone 7s ve daha büyük iPhone 7s Plus'ı içeren iki yeni iPhone modeli çıkaracağını bildirdi. Haber, yakında çıkacak olan telefonların mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a benzer şekil ve form faktörüne sahip olacağını öngörüyordu.

Şirket stratejisi yaklaşmakta olan akıllı telefonların en yeni iPhone'larla benzer fiyat etiketine sahip olacağını düşünmemizi sağlıyor. Bir başka deyişle iPhone 7s'in tüketicilere 649 dolar civarında, buna karşın Plus varyantının ise 969 dolara mal olması bekleniyor. Şimdiye kadarki en güvenilir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın üç farklı yeni nesil iPhone modeli çıkaracağından emin. KGI Securities analisti Ming, teknoloji devinin "iPhone 8" olarak gelmesini bellediği üst düzey varyantının önemli yükseltmeler içereceğini söylüyor.

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Analist, geleceğin iPhone modelinin üst düzey varyantının OLED ekran, kablosuz şarj teknolojisi, tümüyle cam tasarım ve daha pek çok yeniliklerle geleceğini söylüyor. Bu nedenle, Bay Ming'in tahminleri Apple'ın iPhone 8 için önemli ölçüde daha yüksek bir fiyat politikası uygulayacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefonun fiyatı, şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon olmasını sağlayacal şekilde 1.000 doların üzerine çıkabilir. Farklı birkaç kaynağa göre bu rakamı 1.200 dolar seviyelerine bile görebiliriz.

http://www.itechpost.com/articles/63781/20161210/apple-iphone-8-price-next-year-revealed-worth-buy.htm