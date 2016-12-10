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iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir

Apple'ın büyük yeniliklerle gelmesi beklenen yeni nesil iPhone modeli şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon olabilir. iPhone 8'in fiyatını 1200 dolar seviyelerinde görebiliriz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple tüm çabalarına rağmen yaklaşan projelerini medya manşetlerinden uzak tutamıyor. En son spekülasyon ise yeni nesil iPhone fiyatlandırmasına ışık tuttu. Geçtiğimiz günlerde Macotakara, Apple'ın iPhone 7s ve daha büyük iPhone 7s Plus'ı içeren iki yeni iPhone modeli çıkaracağını bildirdi. Haber, yakında çıkacak olan telefonların mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a benzer şekil ve form faktörüne sahip olacağını öngörüyordu.
Şirket stratejisi yaklaşmakta olan akıllı telefonların en yeni iPhone'larla benzer fiyat etiketine sahip olacağını düşünmemizi sağlıyor. Bir başka deyişle iPhone 7s'in tüketicilere 649 dolar civarında, buna karşın Plus varyantının ise 969 dolara mal olması bekleniyor. Şimdiye kadarki en güvenilir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın üç farklı yeni nesil iPhone modeli çıkaracağından emin. KGI Securities analisti Ming, teknoloji devinin "iPhone 8" olarak gelmesini bellediği üst düzey varyantının önemli yükseltmeler içereceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek"
Analist, geleceğin iPhone modelinin üst düzey varyantının OLED ekran, kablosuz şarj teknolojisi, tümüyle cam tasarım ve daha pek çok yeniliklerle geleceğini söylüyor. Bu nedenle, Bay Ming'in tahminleri Apple'ın iPhone 8 için önemli ölçüde daha yüksek bir fiyat politikası uygulayacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefonun fiyatı, şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon olmasını sağlayacal şekilde 1.000 doların üzerine çıkabilir. Farklı birkaç kaynağa göre bu rakamı 1.200 dolar seviyelerine bile görebiliriz.

http://www.itechpost.com/articles/63781/20161210/apple-iphone-8-price-next-year-revealed-worth-buy.htm Yorum Yaz
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vjdrsjejv 2 yıl
Ağızla gülünmeyecek bi haber, yenilik yapıyor diye fiyatı yükselecekmiş peh
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Nevfel 2 yıl
Kablosuz şarj gibi yeni! özellikler ile gelecekmiş vay vay.
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Batuist 2 yıl
Şunu eklemeden geçemicem. Bizim ülkemizde bu cihazı almak bu telefonun kendi anavatanında almak kadar zor değil ki? İnsanlar şunu hep karıştırıyor. Bizde ne kadar pahalı ise sanki dünyanın her yerinde bu telefona ulaşmak aynı derecede zor. bizde asgari ücret 1300TL = 371$ ABD'de asgari ücret saat başına 7,25$dır. bizdeki yasal çalışma koşulları ile aynı şekilde ABDde çalıştığınızı varsayın. yani bizde yasal olarak çalışma saati haftada 45 ayda 225 saattir. 225 saat asgari ücretle siz çalışsanız ABDde alacağınız para 1631$ eder. yani adamların asgari ücreti 1631 dolat bize kıyasla. bizde bir asgari ücretli maaşının tam 2,5 katını telefona verirse bir iphone alabiliyor (3250TL iphone7).. Ama ABD'de bir iphone 649$dan satıldığını düşündüğünüzde orada asgari ücretle çalışan bir adamın maaşının %39,7sine denk geliyor. bizim asgari ücretin %39,7si 516TL .. yani orada asgari ücretli birisi maaşının yarısında az bir miktarla iphone alabiliyorken biz maaşımızın 2,5 katı ile alabiliyoruz.
şunun iyi ayırdına varmak lazım artık. bu telefon bizim ülkemizde pahalı bu demek değil ki dünyanın her yerinde bizim alabileceğimiz kadar pahalı... biz ülkemizdeki vergi ve dolar kuruna isyan edelim telefonun fiyatına değil. yoksa adamlar çatır çatır alıyor. bizde kur 1,2TL olsun bak kaç para oluyor o zaman. parayla para satın aldığımız sürece bu kapitalist düzene boyun eğeceğiz..
Şunu eklemeden geçemicem. Bizim ülkemizde bu cihazı almak bu telefonun kendi anavatanında almak kadar zor değil ki? İnsanlar şunu hep karıştırıyor. Bizde ne kad...
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cokkek 2 yıl
Çok özel ve gerekli (!) bir konu :)
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sarıkanaryam 2 yıl
fiyat yüksek evet ama müşteri memnuniyeti en üst seviyede.
3 yıl kullandığım telefonu, randevu ile resmen sıfırı ile değiştirdiler.
hiç beklemezdim inanamadım.
ayrıca yüksek fiyat Türkiyeye özel bir durum. vergi vs. yurtdışından alın, getirdin daha uygun fiyata almış olun. resmen türkiyede fiyattan 1400 lt. fark ile iphone 7 plus getirdim.
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DigitalWorld 2 yıl sarıkanaryam
Hayır. Türkiye ye özel bir durum değil. Yurt dışında da pahallı.
HTC 700 dolar ise İPhone 800-900 dolar.
Yani İphone tüm dünyada pahallı.
Valla müşteri memnuniyetine gelirsek.
Ben şimdi 1500TL ye sıfır Türkiye garantili LG V10 aldım. Aynı özelliklerde bir İPhone almaya kalksam zaten yok da. Hadi diyelim işte ekran boyutu dahili hafıza falan tutsun birbirini diye. Sanırım en yakın karşılığı 128GB 7 Plus olur. Onun fiyatı ne? 4200TL.
1500TL yi V10 a ver. Geriye kaldı 2700TL.
Bir sene kullan. Seneye telefonu ölü fiyata bile satsan en kötü ihtimalle 500TL eder. 2700+500=3200TL. 1500TL ye LG V20 al. Kaldı geriye 1700TL. Bir sene sonra onu da 500TL ye sat. Paran oldu 2200TL. Gene 1500TL ye LG V30 al. Geriye kaldı 700TL.
3 yıl İPhone dan 4-5 nesil öndeki telefonu kullandın. Her sene telefon değiştirdin. Ama yine de tek bir İPhone 7 Plus dan ucuza geldi. 700TL paran cebinde kaldı.
Evet müşteri memnuniyeti önde. 700-800 liralık telefonu 3200TL ye satacak müşteri bulsam ben de huyuna giderdim doğal olarak.
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DH Misafiri 2 yıl
kaliteli ürünün maliyeti yüksek olur, buyüzden fiyatıda yüksek olur. birde maliyeti düşük çöp üretip, kaliteli ürün fiyatına satan dandik aç gözlü firmalar var, bakınız soni gibi.
şu iphone daki kaliteye bak, helal olsun, adamlar, lighting portuyla kasa arasındaki boşluğu ikinci bir metal halka ile kapatıp, dış ortamdan yalıtmış, bununla da yetinmeyip kablo takıp çıkartırken veya kablo takılıyken bilinçsizce yapılacak ani bir hareketle şarj portuna binecek kuvvetin anakarta fiziki bir hasar vermesini engellemek için şarj yuvasının sağından ve solundan iki vida ile ayrıca sabitlemişler. işte bunlar hep ustaların ve kaliteden anlayanların görebileceği nuanslar, bunu huawei de yapıyor, zaten p9 u ele alınca malzeme kalitesi ve işçilik hemen kendini belli ediyor. birde hırsız dandik soni nin maliyet düşürme odaklı dandik çöp z2 si aklıma geldi, şarj kapağını açınca micro usb portun etrafı alabildiğine boşluktu ve plastikti, telefon resmen bükülüyodu, kamera sensorleri ortalı durmuyordu, ekran sarı leke çıkıyordu, kasa açıkları ve simetrisizlikler vardı, kamera ısınıp kapanıyodu vs liste daha uzun, 6 ayda bir para amaçlı test etmeden piyasaya sürülmüş ve maliyeti düşürmek adına herşeyin çalındığı(dualtone flaş-ois-kapasitif tuşlar-kablosuz şarj-rakiplerden düşük donanım 3gb ram ve hala emmc depolama-kalitesiz malzeme ve ucuz işçilik)dandik çöptür soni. en sonki xz çöpünde plastik kasaya dönmüş, ram 3gb ve emmc, dualtone flaş-ois-kablosuz şarj-kapasitif tuşlar çalmaya aynen devam etmiş usta hırsız soni. herşeyi gizli çalan açgözlü en dandik ve iğrenç çöpleri üreten en iğrenç dandik firmadır soni. yani kalitesizlik göstergesi onca detay var soni çöplerinde. sonra niye en sorunlu marka soni deyince, şaşırmamak lazım, dandik mal sorun çıkaran maldır, sorun çıkaran mal dandik maldır. bu tartışılmaz bir gerçektir ve mutlak ispattır...
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daikataNa~ 2 yıl
Asgari ücretle telefon alanları gene ezikleme sırasına girmiş millet.
Arkadaşım sizene bırakın millet alıyorsa alıyor, parasını siz mi ödüyorsunuz. Herkes kendi aklı var fikri var. Milleti bu kadar düşünmeyin ALlah aşkına.
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swat882 2 yıl
Patronlar keyifli, 3. dünya ülkeleri sevinçli.
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mustafa2790 2 yıl
Ming-Chi Kuo kim ya emin demiş üstelik :D
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El_domingo 2 yıl
iphone a okadar para vereceğime 1/3 fiyatına alırım xiaomi5 bakarım keyfime 2sene sonra aynı fiyat aralıgında daha yeni modelini alırım...eskisini cocuga veririm oyuncak diye gene paranın 1/3 cebimde kalır..;)
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WaylandIZMIR 2 yıl
Daha 7s çıkmadı, siz 8'in haberini yapıyorsunuz ki Apple denen sır kutusu, 7s için bile bir bilgi vermiyor hiç kimseye.
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Nz9 2 yıl
5.000 $ olsun. Apple yine satar ki. 5s kullanıyordum aldığım zaman diliminde en şık ve güçlü telefondu ama şimdi bakıyorum bir yandan Xiaomi diğer yandan Samsung öteki yandan çerçeve aşkını bıraksa yürüyüp gidecek HTC tasarımına hasta olduğum LG V serisi yani 'Android' sistemini kullanan telefonların tasarım konusunda oldukça ilerlediği şu dönemde 7 diye 6 ve 6s'in sırtına kürekle vurup önümüze sunan Apple hiç kusura bakmasın. Tamam iOS en iyi işletim sistemi tecrübesini sunuyor ama diğer yandan da tehditler içerse de bir özgürlük platformu var abi SD 835 ler konuşuluyor 6 GB ramler havada uçuşuyor. Donma takılma muhabbeti tarihe gömülüyor artık yani, varsın oyun 0.7 sn geç açılsın iOS a göre. Oyun oynayacak adam 0.7 sn oyununu erken oynasa dünya daha güzel bir yer olmayacak.
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WaylandIZMIR 2 yıl Nz9
IOS ve Android arasında ki fark sadece 0.7 saniye geç açılması mı?
Gameplay ve uygulama kullanımında dağlar kadar fark var. Fakat bu farktan dolayı 5000 TL verir miyim! Vermem..
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DigitalWorld 2 yıl Nz9
Nz9

5.000 $ olsun. Apple yine satar ki. 5s kullanıyordum aldığım zaman diliminde en şık ve güçlü telefondu ama şimdi bakıyorum bir yandan Xiaomi diğer yandan Samsung öteki yandan çerçeve aşkını bıraksa yürüyüp gidecek HTC tasarımına hasta olduğum LG V serisi yani 'Android' sistemini kullanan telefonların tasarım konusunda oldukça ilerlediği şu dönemde 7 diye 6 ve 6s'in sırtına kürekle vurup önümüze sunan Apple hiç kusura bakmasın. Tamam iOS en iyi işletim sistemi tecrübesini sunuyor ama diğer yandan da tehditler içerse de bir özgürlük platformu var abi SD 835 ler konuşuluyor 6 GB ramler havada uçuşuyor. Donma takılma muhabbeti tarihe gömülüyor artık yani, varsın oyun 0.7 sn geç açılsın iOS a göre. Oyun oynayacak adam 0.7 sn oyununu erken oynasa dünya daha güzel bir yer olmayacak.

Yanlız takılma sorunu zaten çoktan tarih oldu.

En son bir android telefonda takılma yaşayalı Asır oldu gibi. En son Android 4.1 de vardı sanırım. Ki ona da bakmayın onuın sebebi de Samsung Toucwiz idi. Yoksa LG nin HTC nin Sony nin arayüz akıyordu yani. Samsung çok satılıyor diye insanlar Android i Samsung ile bir tuttu.

Yani Snapdragon 820 ile kasacak bir telefon var ise yapsa yapsa Samsung yapar. Ya da MiMix teki gibi yazılımın donanıma hazır olmadığı cihazlarda olur.

Bu arada V10 kullanıyorum. Şekline kurban olduğum telefonu.


Apple telefonları savunabileceğim bir tek 3.5mm ses çıkışlarının yüksekliği ve kalitesi idi. Önce HTC nin atılımı ile. Sonra V10 un çıkması ve son olarak da Apple ın 3.5mm yi cihazından kaldırıp kendi kafasına sıkması sonucunda herhangibir insan evladına İPhone önerebilmek için tek bir mantıklı sebep kalmadı. Şeklini beğeniyorum dese adama 7 alma git 6S al diyeceğim olay bundan ibaret. Sadece bazı pahallı ve sadece İOS da olan uygulamalar var onun için alınabilir ki o uygulamaları da kullanacak adam sayısı Türkiye de bin kişiyi geçmez sanırım. Ki onlar da zaten İPhone 7 falan kullanmaz hala 5S kullanıyorlardır. Ya da olsa olsa 6S almışlardır.

Bence de. Buradan Apple Türkiye ve perakende satıcılara sesleniyorum. Yeni İphone modelini 6000TL baz fiyat ile çıkarın. 32Gb yeter 128Gb modeli getirtmek ile bile uğraşmayın. 16GB herşeye yeter diyen adam ne yapsın 128GB ı değil mi?

Alan nasıl olsa alıyor. En azından ülkeme biraz daha fazla vergi geliri olurlar.
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asig 2 yıl
??
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