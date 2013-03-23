iPhone, J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülünü bir kez daha kazandı

2007 senesinden bu yana dünyaca ünlü pazar araştırma şirketi J.D. Power and Associates'ın akıllı telefon alanında müşteri memnuniyeti ödüllerini toplayan Apple, bu alandaki liderliğini Bahar 2013'de de kimselere kaptırmadı.

J.D. Power and Associates'den yapılan açıklamada akıllı telefonlarını bir seneden az süredir kullanan 9767 katılımcı ile yapılan görüşmeler neticesinde iPhone'un tasarım ve kullanım kolaylığı açısından rakiplerine ciddi üstünlük kurarak müşterileri en çok memnun eden akıllı telefon olduğu vurgulanandı. J.D. Power, değerlendirme yapılırken performans, tasarım, özellik ve kullanım kolaylığı kriterlerinin göz önüne alındığını söyledi.

1000 puan üzerinden yapılan değerlendirmede ortalama müşteri memnuniyeti 796 puan olurken; Apple, 855 puan ile ortalamayı geçen tek firma oldu. Apple'dan sonra kullanıcıları en çok memnun eden firma 795 puan ile Nokia olurken; onu 793 puanla Samsung takip etti. Apple'ın puan itibariyle 5 yıldız aldığı sıralamada, Nokia, Samsung, Motorola ve HTC 3 yıldız alırken; 744 puan ile LG, 732 puan ile de Blackberry ancak 2 yıldız alabildi.

Geçtiğimiz seneye kıyasla müşteri memnuniyetinin 22 puan artış ile 796'ya yükseldiğini belirten J.D. Power, bu artışın yeni servisler ve özelliklerle iyileşen kullanıcı deneyiminden kaynaklandığını belirtirken; performans, işletim sistemi güvenilirliği, işlem hızı, kamera kalitesi gibi unsurların bu sene kullanıcıları çok daha memnun ettiğini söyledi.

J.D. Power and Assoc.'ın Bahar 2013 dönemindeki ödülünü de alan Apple, kısa bir süre önce yayına verdiği "Niçin iPhone" sayfasında yer alan J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülüyle ilgili olan bölümde küçük bir değişikliğe giderek 2013'ün ilk ödülünü de kazandıkları bilgisini not düştü.