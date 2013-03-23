Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone, J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülünü bir kez daha kazandı

6 yıl
916
1
39
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone, J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülünü bir kez daha kazandı
Tam Boyutta Gör

2007 senesinden bu yana dünyaca ünlü pazar araştırma şirketi J.D. Power and Associates'ın akıllı telefon alanında müşteri memnuniyeti ödüllerini toplayan Apple, bu alandaki liderliğini Bahar 2013'de de kimselere kaptırmadı.

J.D. Power and Associates'den yapılan açıklamada akıllı telefonlarını bir seneden az süredir kullanan 9767 katılımcı ile yapılan görüşmeler neticesinde iPhone'un tasarım ve kullanım kolaylığı açısından rakiplerine ciddi üstünlük kurarak müşterileri en çok memnun eden akıllı telefon olduğu vurgulanandı. J.D. Power, değerlendirme yapılırken performans, tasarım, özellik ve kullanım kolaylığı kriterlerinin göz önüne alındığını söyledi.

1000 puan üzerinden yapılan değerlendirmede ortalama müşteri memnuniyeti 796 puan olurken; Apple, 855 puan ile ortalamayı geçen tek firma oldu. Apple'dan sonra kullanıcıları en çok memnun eden firma 795 puan ile Nokia olurken; onu 793 puanla Samsung takip etti. Apple'ın puan itibariyle 5 yıldız aldığı sıralamada, Nokia, Samsung, Motorola ve HTC 3 yıldız alırken; 744 puan ile LG, 732 puan ile de Blackberry ancak 2 yıldız alabildi.

Geçtiğimiz seneye kıyasla müşteri memnuniyetinin 22 puan artış ile 796'ya yükseldiğini belirten J.D. Power, bu artışın yeni servisler ve özelliklerle iyileşen kullanıcı deneyiminden kaynaklandığını belirtirken; performans, işletim sistemi güvenilirliği, işlem hızı, kamera kalitesi gibi unsurların bu sene kullanıcıları çok daha memnun ettiğini söyledi.

J.D. Power and Assoc.'ın Bahar 2013 dönemindeki ödülünü de alan Apple, kısa bir süre önce yayına verdiği "Niçin iPhone" sayfasında yer alan J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülüyle ilgili olan bölümde küçük bir değişikliğe giderek 2013'ün ilk ödülünü de kazandıkları bilgisini not düştü.

iPhone, J.D. Power'ın müşteri memnuniyeti ödülünü bir kez daha kazandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__Nikolaus__ 6 yıl
Tasarım ve kullanım kolaylığı diyor boş boş yorumlar yapmadan önce iyi okuyun.

Kullanım kolaylığı bakımından IOS un üzerine sistem yok, 7 yaşında ki de 70 yaşında ki de rahatça kullanabiliyor.

Android işletim sistemi cihazın bu listede birinci olması kadar saçma birsey olamazdı, gayet normal bir sonuç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
Tasarım ve kullanım kolaylığı diyor boş boş yorumlar yapmadan önce iyi okuyun.
Kullanım kolaylığı bakımından IOS un üzerine sistem yok, 7 yaşında ki de 70 yaşında ki de rahatça kullanabiliyor.
Android işletim sistemi cihazın bu listede birinci olması kadar saçma birsey olamazdı, gayet normal bir sonuç.

Çok güzel bir yorum olmuş, aynen %100 katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Samsung logosunu degistirip elma yapacakmis:)) calmadiklari bi o kalmista
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KinZhull 6 yıl
Millet saçma saçma yorum yapmış s4 var iPhone 5 ten iki kat hızlı diyen olmuş

Hocam bırakın şu çiş yarışını düzgün okuyun lütfen müşteri memnuniyeti diyor
Anlayamayanlar için kısaca sattıkları ürüne satış sonrası destek ten bahsediyorlar
Cihaz satmaktan değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluebest 6 yıl
Gayet adil bir sıralama olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 6 yıl
Şimdi hyundai gitse mercedes i kopyalasa herkes kızar.

Çinin büyük oranda kopyaladığı arabalar tutmadı. Hintlilerin tata sı tutmadı.

Fakat aynı koreliler APPLE ı kopyalayınca doğru iş mi yapmış oluyorlar?

APPLE birşeyler icat edip kopyalanmasına karşı çıkınca suçlu mu oluyor?

Evet diyorsanız yarın kendi bulduğunuz bir fikrin kopyalanmasına da karşı çıkmazsınız herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:asci:. 6 yıl
model az olduğundan kontrol etmekte de kolay oluyor tabi.ama iyi iş çıkarıyorlar bence ödülü hakeden tek şirketti zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 6 yıl
iPhone' a 5 sene öncesinin teknolojis idiyenleri anlayamıyorum. 5 sene öncesine benzer bir arayüz derseniz anlarım ama gidipte 5 sene öncesinin teknolojisi derseniz gözünüz kapanmış demektir. Bu kadar taraflı olmayın. Note 2 güzel bir telefon örneğin ama 2sinide kullanıyorum ekranının büyük olması çok hoş ve kalemi güzel ama yavaş yavaş, iphone 5 e göre yavaş. Kimse bana gidipte ondaki piksel orarnının note2 yer falan demesin şimdi. Bir iş yapıcam basitçe. Dokunuyorum bir yere istediğim istemediğim bir sürü şey çıkıyor. iphone da tak tak tak anında yapıyorsun. Çünkü sadelik var. Androidde kim ne derse desin sadelik falan yok. Yalan yan, öyle birşey. Ama androiide insana fazla seçenek sunuyor o yanı güzel. Opsiyonlardan kastım bluetoothla dosya gönderme, dosya yöneticisine erişme, tarayıcı seçme falan değil. Cİhaz çeşitliliği. Androidde telefondan telefona değişsede 40 saatte yapılmaya çalışılan root işlemi iOsta tek bir buton ile oluyor. iOs cihazların kırma işlemi bile sade ve basit.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
ödül Türkiye'de bir firmaya verilse bu kadar sevinmezsiniz.kim alırsa alsın sizene.sanki bedava.futbolu geçtimde nedir bu fanatiklik neyin hangi markanın olursa olsun.sonuçta vergileri herkes ödüyormu ödüyor.amerika kore finlandiya japonya yada tayvan mallarını savununca vergidenmi düşüyoruz yoksa zammı yapılmıyor.nasıl bir gereksiz zihniyetiniz var.iktidara kim gelirse gelsin siz ve sizin gibilerde bu zihniyet oldukça vergide inmez zamda bitmez.devam edin aferim aynen böyle.teknolojiyi elin mallarını savunarak izleyin bravo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Dnzakr
iPhone çıkış tarihi ile şirketin kuruluşu aynı sene ve kurulduğundan beri her sene apple a veriyor ödülü,tesadüfe bak sen...

Bilmeden konuşmanın nasıl bir şey olduğunu tüm foruma gösterdiğin için teşekkürleri hakediyorsun.
Ödülü veren firma 1968 yılında kurulmuş:
en.wikipedia.org/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 6 yıl
Kopyacı hırsız samsung yönticileri 1 sn de olsa acaba bu ödül her sene neden APPLE a gidiyor diye düşündüler mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenedip 6 yıl
Samsung logosunu degistirip elma yapacakmis:)) bi calmadigi o kaldida
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenedip 6 yıl
Samsung logosunu degistirip elma yapacakmis:)) bi calmadigi o kaldida
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
916 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, motorola ve
7 etiket daha blackberry samsung nokia lg htc Apple iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme 6 yıl 2si1: "İzleyicisi ile birlikte coşan" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim