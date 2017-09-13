iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamera çekim örnekleri

Bugün yapılan etkinlikte yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Yeni modellerin kamera teknolojilerinde bir takım geliştirmeler bulunuyor.

Gözde model olan iPhone X’te iPhone 8 Plus’taki gibi biri 12 MP F1.8 diyafram açıklığında, diğeri 12 MP F2.4 diyafram açıklığında 2X zoom özelliğinde iki adet kamera bulunuyor. 8 Plus’tan farklı olarak dikey dizilime ve her iki kamera için optik imaj sabitleme özelliklerine sahip. Portre modunda da çeşitli aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Yüz tanıma özelliği ile birlikte ön kameraya da Portre modu eklenmiş.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın kameraları teknik olarak önceki nesil cihazlar ile aynı. Sadece bir takım yazılımsal geliştirmeler bulunuyor.

İki farklı galeriden iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile çekilen görselleri bulabilirsiniz. Bu görseller Apple tarafından yayınlanan kamera çekim örnekleridir.