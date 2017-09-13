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iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamera çekim örnekleri

Yeni iPhone modellerinin tanıtımı yapıldı. Üç farklı iPhone ile tanıştık. Başarılı kamera özellikleriyle öne çıkan üç yeni iPhone'un resmi kamera çekim örnekleri haberimizde.
1 yıl
10,3b
1
17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamera çekim örnekleri

Bugün yapılan etkinlikte yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Yeni modellerin kamera teknolojilerinde bir takım geliştirmeler bulunuyor.
Gözde model olan iPhone X’te iPhone 8 Plus’taki gibi biri 12 MP F1.8 diyafram açıklığında, diğeri 12 MP F2.4 diyafram açıklığında 2X zoom özelliğinde iki adet kamera bulunuyor. 8 Plus’tan farklı olarak dikey dizilime ve her iki kamera için optik imaj sabitleme özelliklerine sahip. Portre modunda da çeşitli aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Yüz tanıma özelliği ile birlikte ön kameraya da Portre modu eklenmiş.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın kameraları teknik olarak önceki nesil cihazlar ile aynı. Sadece bir takım yazılımsal geliştirmeler bulunuyor.

İki farklı galeriden iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile çekilen görselleri bulabilirsiniz. Bu görseller Apple tarafından yayınlanan kamera çekim örnekleridir.


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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Kamerayı ilk defa Apple icat etmiştir.
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brshr 1 yıl
Bu fotoğrafları görenler "ulan kamera almaya ne gerek var" diyor. Bilmiyor ki bunların hepsi özel ışık koşullarında hazırlanmış mizansenler.
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DH Misafiri 1 yıl
Tartışmayın son sözü dxomark.com söyler ??
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maho2306 1 yıl
note 8 ezer bunu foto konusunda
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izmirliyim_89 1 yıl
İyi ki iPhone var yoksa fotoğraf çekemicektik 7000 lirayı hazırlayalım
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koyunsavar 1 yıl
Ipon un sadece işlemcisi android telefonların önünde diğer hiçbir şeyi değil.
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Mixenon 1 yıl koyunsavar
tstctstc
Ipon un sadece işlemcisi android telefonların önünde diğer hiçbir şeyi değil.

Bence en önemlisi İOS.
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Kerim5100 1 yıl
Dual OIS diye milleti kandırmıyorlar mı beni benden alıyor. Lansmanda bile gösterdiler bir OIS iki kamerayı birden sabitliyor Note8'deki gibi bağımsız iki OIS değil :/
1 Yanıt Yanıtla +2
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Rwenzori 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Dual OIS diye milleti kandırmıyorlar mı beni benden alıyor. Lansmanda bile gösterdiler bir OIS iki kamerayı birden sabitliyor Note8'deki gibi bağımsız iki OIS değil :/

Dual değil mi gerçekten
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silversmith 1 yıl
iPhone 8 Plus'ın ikinci kamerası f/2.8 - iPhone X'in ikinci kamerası f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip. Neden acaba? apple.com/...
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Batmanlı Betmen 1 yıl silversmith
hangisi daha iyi ?
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brshr 1 yıl
Bu fotoğrafları görenler "ulan kamera almaya ne gerek var" diyor. Bilmiyor ki bunların hepsi özel ışık koşullarında hazırlanmış mizansenler.
1 Yanıt Yanıtla +12
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QapriCe 1 yıl brshr
Bu yorumu görende demiyor ki ulen zatenn fotoğraf böyle çekilir. Aksi taktirde fotoğraftan ne bekleyebilirsin. Genel kitle zaten çıkar şak şuk çek. Ama işi bilen adam bu yöntemlerle koca makine kullanmadan günü kurtarabiliyor. Ayrıca foto kalitesine laf etmeyelim kızımın fotolarını instagram a attığımda ilk zamanlar hangi makine bu nikon mu vs diyorlardı. Yani iş ışık oyunu falan değil. Bu yorumu yapmışsınız fakat ip7p kullansaydınız yapmazdınız.
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huseyincarnege 1 yıl
note 8daha iyi çekiyo :S
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Kamerayı ilk defa Apple icat etmiştir.
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face1tr 1 yıl
Türkiye üniversitelerinde çok az fotoğraf bölümü var; iPhone bu açığı da kapatmış oldu ;(
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