Apple, resmi desteğini çektiği cihazları duyurdu

iPhone X ve diğer iki ürün artık destek alamayacak
Apple, eski ürünler için tüm donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir destek alamayacak.
Eylül 2017’de piyasaya sürülen ve şirketin iPhone’da yaptığı en büyük tasarım değişikliklerinden biri olan iPhone X ile birlikte, AirPods (1. nesil) ve HomePod (1. Nesil) ürünleri için de destek sona erdi. Apple'ın eski ürünler listesinde aşağıdaki iPhone modelleri yer alıyor:
- iPhone 4
- iPhone 5
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.