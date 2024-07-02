Apple, resmi desteğini çektiği cihazları duyurdu

Tam Boyutta Gör Apple'a göre; bir ürün, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor. Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modelinin artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

iPhone X ve diğer iki ürün artık destek alamayacak

Apple, eski ürünler için tüm donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir destek alamayacak.

Apple'a şok: En çok satan telefon markası değişti 2 gün önce eklendi

Eylül 2017’de piyasaya sürülen ve şirketin iPhone’da yaptığı en büyük tasarım değişikliklerinden biri olan iPhone X ile birlikte, AirPods (1. nesil) ve HomePod (1. Nesil) ürünleri için de destek sona erdi. Apple'ın eski ürünler listesinde aşağıdaki iPhone modelleri yer alıyor:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

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