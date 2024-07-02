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    Anlık Bildirim

    Apple, resmi desteğini çektiği cihazları duyurdu

    Teknoloji devi Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modelini "vintage" ürünler listesine ekledi. iPhone X ile birlikte, AirPods (1. nesil) ve HomePod (1. Nesil) ürünleri için de destek sona erdi.
    Apple, resmi desteğini çektiği cihazları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Apple'a göre; bir ürün, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor. Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modelinin artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

    iPhone X ve diğer iki ürün artık destek alamayacak

    Apple, eski ürünler için tüm donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir destek alamayacak.

    Eylül 2017’de piyasaya sürülen ve şirketin iPhone’da yaptığı en büyük tasarım değişikliklerinden biri olan iPhone X ile birlikte, AirPods (1. nesil) ve HomePod (1. Nesil) ürünleri için de destek sona erdi. Apple'ın eski ürünler listesinde aşağıdaki iPhone modelleri yer alıyor:

    • iPhone 4
    • iPhone 5
    • iPhone 6
    • iPhone SE
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone X
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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