Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı

Apple geçtiğimiz Mart ayında kullanıcılarına kredi kartı olarak dağıtacağı Apple Card'ı duyurmuştu. Şirket, Goldman Sachs ile ortaklaşa sunacağı bu kartı çalışanlarına dağıtmaya başladı ve akabinde de hemen internet ortamına sızdı ve cep telefonları konusunda sızıntılar paylaşan @bengeskin twitter hesabından paylaşıldı.

Apple Pay hesabıyla entegre olacak

Apple önceki açıklamalarında Apple Card'ın sıradan kredi kartlarının aksine titanyum olacağını belirtmişti. Zira bu tip kartlar bankaların üst düzey müşterilerine verilmekte. Ben Geskin'in twitter hesabında kartın nasıl görüneceğine dair görseller yer alıyor. Görüntüdeki kartın, bir çalışana ait olduğu için isim kısmında değişiklik yapıldığını da belirtelim.

https://twitter.com/BenGeskin/status/1127319394542063616

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Apple'dan beklendiği üzere kartın tasarımı oldukça sade vediyebiliriz. Ancak ilk bakışta kartınolup olmadığını anlamak zor. Apple Card, normal birgibi kullanılabilecek vehesabınızla bağlantılı olacak. Bu yaz'de kullanıma sunulacak olan kartın başka hangi ülkelerde dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.