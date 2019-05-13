Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Apple geçtiğimiz Mart ayında kullanıcılarına kredi kartı olarak dağıtacağı Apple Card'ı duyurmuştu. Şirket, Goldman Sachs ile ortaklaşa sunacağı bu kartı çalışanlarına dağıtmaya başladı ve akabinde de hemen internet ortamına sızdı ve cep telefonları konusunda sızıntılar paylaşan @bengeskin twitter hesabından paylaşıldı.
Apple Pay hesabıyla entegre olacak
Apple önceki açıklamalarında Apple Card'ın sıradan kredi kartlarının aksine titanyum olacağını belirtmişti. Zira bu tip kartlar bankaların üst düzey müşterilerine verilmekte. Ben Geskin'in twitter hesabında kartın nasıl görüneceğine dair görseller yer alıyor. Görüntüdeki kartın, bir çalışana ait olduğu için isim kısmında değişiklik yapıldığını da belirtelim.Apple'dan beklendiği üzere kartın tasarımı oldukça sade ve minimalist diyebiliriz. Ancak ilk bakışta kartın titanyum olup olmadığını anlamak zor. Apple Card, normal bir fiziksel kredi kartı gibi kullanılabilecek ve Apple Pay hesabınızla bağlantılı olacak. Bu yaz ABD'de kullanıma sunulacak olan kartın başka hangi ülkelerde dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.
https://twitter.com/BenGeskin/status/1127319394542063616 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnovasyon budur dostum
innovation and you
İste apple kredi karti karsinizda :) cafelerdeki masalarda yerini alirsa gül gül ölürüm :)