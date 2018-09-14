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iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar?

İki gün önce tanıtılan iPhone Xs ve iPhone XS Max yurtdışında ön satışa sunuldu. Telefonların Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor. Yeni iPhone modellerini yurtdışından getirirsek kaça mal olur?
8 ay
38,7b
2
58
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple’ın geçtiğimiz gün tanıttığı üç yeni iPhone modellerinden iPhone Xs ve Xs Max, yurtdışında bazı ülkelerde ön siparişe sunuldu. ABD, Kanada, Almanya, Fransa Çin gibi ülkelerde ön siparişler alınmaya başladı. Telefonlar 21 Eylül’de gönderilmeye başlanacak.


Apple, yeni iPhone modellerinin dağıtımı için iki farklı tarih açıkladı. İlk dalgaya dâhil olan ülkelerde 21 Eylül, ikinci dalgadaki ülkelerde 28 Eylül’de teslimata başlanacak. Türkiye, iki dalgada da bulunmuyor. Yeni modellerin satış fiyatı da çıkış tarihi de belli değil.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelini yurtdışından getirirsek ne kadara mal olur? Bu hesap için telefonun ABD satış fiyatının üzerine yüzde 7.25 satış vergisi, 20 Euro bandrol ücreti, 170 TL IMEI kayıt harcı, ödemek gerekiyor. 

iPhone modellerinin ABD satış fiyatı:

iPhone Xs 64 GB 999 dolar

iPhone Xs 256 GB 1149 dolar

iPhone Xs 512 GB 1349 dolar

iPhone Xs Max 64 GB 1099 dolar

iPhone Xs Max 256 GB 1249 dolar

iPhone Xs Max 512 GB 1449 dolar

Yurtdışından getirilen iPhone Xs ve iPhone Xs Max ne kadara mal olur?

iPhone Xs 64 GB 6931 TL (dolar 6,15 TL, euro 7,21 TL)

iPhone Xs 256 GB 7926 TL

iPhone Xs 512 GB 9254 TL

iPhone Xs Max 64 GB 7598 TL

iPhone Xs Max 256 GB 8593 TL

iPhone Xs Max 512 GB 9915,78 TL


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abidikgubidik63 8 ay en beğenilen
Türkiye değeri.!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mczaga 8 ay
Şimdi benim anlamadığım mesele şu ABD ülkesinde "ulan sen nasıl 1000 dolara bir 3 sene gideri olan bir elektronik eşyayı 1000 dolara mâl etmeden yüksek kâr marjı ile satarsın denilip çatır çatır eleştirilip protesto mahiyetinde satın alınmaz iken"
Bizim ülkemizde ise 7-10 bin arası bir rakamı "nasıl para bulsamda alsam" mantığında olması hakkaten araştırılması lazım bu nasıl fikirdir arkadaş?
Nokia yapıyordu bunu eskiden ve hakkaten uyuz oluyordum şimdi ondan daha beteri geldi ucuz model de çıkarmıyor tam tersine.
7 Bin lira ya 7 Bin lira parası olan versin artık sadece diğerleri 2-3 bin dışında vermesin abi yazıktır günahtır ya.
Şimdi benim anlamadığım mesele şu ABD ülkesinde "ulan sen nasıl 1000 dolara bir 3 sene gideri olan bir elektronik eşyayı 1000 dolara mâl etmeden yüksek kâr marj...
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Aykutasil 8 ay
8 bin tl telefona veririm 3500 da saatine 11.500,
fakirlerde almasın kardeşim iphone herkezin elinde olmak zorunda degil gidin s7 edge alın? 2500ze bitti gitti
8 bin tl telefona veririm 3500 da saatine 11.500,fakirlerde almasın kardeşim iphone herkezin elinde olmak zorunda degil gidin s7 edge alın? 2500ze bitti git...
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ogameci 8 ay
iphone eskiden yeni çıkan modellerini 650 dolardan satıyordu,
artık yeni modeli %54 zamlı olarak 1000-1100 dolardan satıyor.
erdoğanı izlemeye başlamışlar heralde türklere yaptıkları gibi %40-50 zammı çakın demişler artık
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BekirTemel 8 ay
TL kazanana maliyet büyük kısaca
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volkan_kolay 8 ay
Bizde bu paraları ödeyecek işsiz çok..
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ab1907 8 ay
Arkadaşlar amerikadan iphone alma ile ilgili bir sorum olacak. Amerikada ayın 22 sinde dönecek bir tanıdığım var. Ben buradan ön siparişle telefonu alsam ve hangi mağazadan alınacağını falan seçsem, o kişi gidip telefonu teslim alabiliyor mu? Ödemeyi de ben internet üzerinden yapmış olacağım, ödemeyi yapanla teslim alan aynı kişi değil diye bir sıkıntı oluyor mu?
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trakyAli-1986 8 ay
Ah Amerika ah yıllardır sinemada kendini farklı tanıtın.
Aileler çocuklarına harçlık olarak 1dolar veriyor çocuk üzülüyor hadi 1dolar daha veriyor.
Bizde 20 TL versen çocuk Babasini annesini ekmek bıçağı ile dilimler.
Bu bin dolar Amerika halkı için gerçekten basit bir meblağ mi?
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J.McNulty 8 ay
Sormak istediğim ve gerçekten anlamlandıramadığım birşey var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gerçekliğinden emin değilim şöyle bir resim gördüm.
Donanımsal olarak 64-256-512 arasında herhangi bir fark yok hafıza dışında.
Peki yaklaşık 190gb fazla hafıza için neden 2bin tl ekstra ücret talep ediliyor ?
Hızlı bir tf hafıza kartını üzerine eklesen bile 2bin tl fark yaratacak olay yok ortada.
hepsiburada.com/...
bilmediğim ekstra donanım mı mevcut ?
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Mr.TaN 8 ay J.McNulty
Ben genelde güvenilirliğine inandığım için site site gezerken burayı buldum.Alakası yok belki ama ps4 pro alırken bile tüm özelliklere buradan baktım (Adanalı Lokman Van’daki Evinde) kafana takılan bir durum olursa tüm donanım bilgileri özellikleri mevcut
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zotacing 8 ay
Xs Max 64GB Türkiye fiyatı ile Almanya'dan getirmek arasında 5000TL net fark oluşuyor. Kısaca uygun uçak bileti bulup, gidip gezip, telefonu alıp gelmek daha mantıklı. Ancak bir telefona bu paralar akıl işi değil.
150 milyon TL cirom olsun, vergi levhası çıkarıp büyük sermaye ile normal garantiden daha iyi hizmet sunan global bir firma kuracağım tüm distribütörleri kendime düşman edip, halkın sevgisini kazanacağım, net olarak ülkede ki tüm elektronik marketleri batırırım.
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teknokaptan 8 ay zotacing
oyle bir sey gerceklesirse bende yardim ederim bir isin ucundan tutarim elimden geldigince ( helal olsun )
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vaskin77 8 ay
Markadan bağımsız söylüyorum ; bir telefona 7-8 bin vermek (parası olsun veya olmasın) akıllı bir insanın yapacağı iş değildir. Eyyy insanlar kendinize gelin.
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Chillout 8 ay
Arkadaşlar bu 20 eur bandrol artı satış vergisi nedir? Yanımda getirdigim cihaza ödeyecek miyiz. 170 TL imei kayıt dışı birşey gerekmiyor diye biliyordum.
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sakarboy 8 ay Chillout
Haberi yapan arkadaş paralel ithalat peşinde herhalde 🙈
Kişisel cihazınız için sarece 170 tl imei kaydı yeterli.
Resmi olarqk başka masraf zorunluluğu yok.
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Tommy Shelby 8 ay
Bitmişiz
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