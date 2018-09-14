iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar?

Apple, yeni iPhone modellerinin dağıtımı için iki farklı tarih açıkladı. İlk dalgaya dâhil olan ülkelerde 21 Eylül, ikinci dalgadaki ülkelerde 28 Eylül’de teslimata başlanacak. Türkiye, iki dalgada da bulunmuyor. Yeni modellerin satış fiyatı da çıkış tarihi de belli değil.
iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelini yurtdışından getirirsek ne kadara mal olur? Bu hesap için telefonun ABD satış fiyatının üzerine yüzde 7.25 satış vergisi, 20 Euro bandrol ücreti, 170 TL IMEI kayıt harcı, ödemek gerekiyor.
iPhone modellerinin ABD satış fiyatı:
iPhone Xs 64 GB 999 dolar
iPhone Xs 256 GB 1149 dolar
iPhone Xs 512 GB 1349 dolar
iPhone Xs Max 64 GB 1099 dolar
iPhone Xs Max 256 GB 1249 dolar
iPhone Xs Max 512 GB 1449 dolar
Yurtdışından getirilen iPhone Xs ve iPhone Xs Max ne kadara mal olur?
iPhone Xs 64 GB 6931 TL (dolar 6,15 TL, euro 7,21 TL)
iPhone Xs 256 GB 7926 TL
iPhone Xs 512 GB 9254 TL
iPhone Xs Max 64 GB 7598 TL
iPhone Xs Max 256 GB 8593 TL
iPhone Xs Max 512 GB 9915,78 TL
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Bizim ülkemizde ise 7-10 bin arası bir rakamı "nasıl para bulsamda alsam" mantığında olması hakkaten araştırılması lazım bu nasıl fikirdir arkadaş?
Nokia yapıyordu bunu eskiden ve hakkaten uyuz oluyordum şimdi ondan daha beteri geldi ucuz model de çıkarmıyor tam tersine.
7 Bin lira ya 7 Bin lira parası olan versin artık sadece diğerleri 2-3 bin dışında vermesin abi yazıktır günahtır ya.
fakirlerde almasın kardeşim iphone herkezin elinde olmak zorunda degil gidin s7 edge alın? 2500ze bitti gitti