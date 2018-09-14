iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar?

Apple’ın geçtiğimiz gün tanıttığı üç yeni iPhone modellerinden iPhone Xs ve Xs Max, yurtdışında bazı ülkelerde ön siparişe sunuldu. ABD, Kanada, Almanya, Fransa Çin gibi ülkelerde ön siparişler alınmaya başladı. Telefonlar 21 Eylül’de gönderilmeye başlanacak.



Apple, yeni iPhone modellerinin dağıtımı için iki farklı tarih açıkladı. İlk dalgaya dâhil olan ülkelerde 21 Eylül, ikinci dalgadaki ülkelerde 28 Eylül’de teslimata başlanacak. Türkiye, iki dalgada da bulunmuyor. Yeni modellerin satış fiyatı da çıkış tarihi de belli değil.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelini yurtdışından getirirsek ne kadara mal olur? Bu hesap için telefonun ABD satış fiyatının üzerine yüzde 7.25 satış vergisi, 20 Euro bandrol ücreti, 170 TL IMEI kayıt harcı, ödemek gerekiyor.

iPhone modellerinin ABD satış fiyatı:

iPhone Xs 64 GB 999 dolar

iPhone Xs 256 GB 1149 dolar

iPhone Xs 512 GB 1349 dolar

iPhone Xs Max 64 GB 1099 dolar

iPhone Xs Max 256 GB 1249 dolar

iPhone Xs Max 512 GB 1449 dolar

Yurtdışından getirilen iPhone Xs ve iPhone Xs Max ne kadara mal olur?

iPhone Xs 64 GB 6931 TL (dolar 6,15 TL, euro 7,21 TL)

iPhone Xs 256 GB 7926 TL

iPhone Xs 512 GB 9254 TL

iPhone Xs Max 64 GB 7598 TL

iPhone Xs Max 256 GB 8593 TL

iPhone Xs Max 512 GB 9915,78 TL