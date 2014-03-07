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iPhone kılıfı Wello aynı zamanda bir sağlık takip cihazı olabiliyor

5 yıl
8,6b
1
14
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone kılıfı Wello aynı zamanda bir sağlık takip cihazı olabiliyor

Günümüzde sağlık veya fitness ölçümü yapan sensörler mobil cihazların içinde veya giyilebilir cihazlar olarak tüketiciye sunuluyor. Wello ise sensörleri kılıfa entegre ederek konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Wello bünyesinde barındırdığı sensörler ile nabız, kan basıncı, ısı ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor, kalbinizin EKG dalgalarını gösterebiliyor. Sensörler orta kısımdaki ince plakaya yerleştirilmiş. Ölçümler ise yan kısımlardan yapılıyor.

Yapılan ölçümler ve EKG grafikleri uyumlu uygulama yardımıyla kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca WiFi uyumlu baskül ve fitness takip cihazlarından da verileri alabilen uygulama tam bir sağlık taraması yapabiliyor.

Grafikleri günlük, haftalık veya aylık olarak derleyen uygulama sayesinde sağlığınızın seyrini de takip edebiliyorsunuz. ABD Gıda ve İlaç Birliği onayını bekleyen cihaz sonbahar öneminde 200$ fiyat etiketi ile 35 ülkede satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda ise şeker ölçümü gibi eklentiler de gelecek.

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karabatak34 5 yıl en beğenilen
200$ a çekap yaptırrım
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caspian85 5 yıl
200$ mı...? Saol kardeş biz almayalım...Biz milletçe koşmayı sporu pek sevmeyiz zaten.
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SiNaPSiS 5 yıl
Ekg çekebileceğine inanmıyorum normal cihazlarda bile göğse ve uzuvlara 10 tane alıcı takılıyor bunu neremize takıcsz
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DH Misafiri 5 yıl
tzlc76 sen devlete bindirmek derken dikkat et sana bindirmesinler la devletle alıp veremediğin ne önceden sanki sağlıktan yararlanabiliyordun konu ne senin konustugun ne sikayetciysen git özel hastanede muane ol devletin hastanesinde değil ;)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
abd de iphone parasına o kılıfı satarsa helal olsun
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Oshi-sensei 5 yıl
Telefonlarla sağlık cihazlarını birleştirmek pek doğru gelmiyor bana. Gereksiz bir teknoloji diye düşünüyorum kendi açımdan.. :)
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karabatak34 5 yıl en beğenilen
200$ a çekap yaptırrım
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Miyamoto Musashi 5 yıl karabatak34
karabatak34

200$ a çekap yaptırrım

Ama 1 kez yaptırırsın
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wswswq 5 yıl
ben alırım, para önemli değil...
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Tiryaqi 5 yıl
Bu konsept tasarım mı ?

kılıf ve telefon birbirine verileri nasıl aktarıyor ? bluetooth gibi koblosuz mu ?
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tzlc76 5 yıl
Devlet hastanesinde bile sağlık raporu 120 TL iken gelipte 200 $ fazla demeyin abi ! Aslında fazla da amacım devlete bindirmekti.
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Steteskop 5 yıl
200$ yüksek bir fiyat gibi geldi bana. Bakalım nasıl olacak satışları.
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Ohan 5 yıl
İyi hoş ama bu fiyatla hiçbir şey yapamazlar. Ayrıca bu gelecek nesildeki telefonlara eklenebilecek anlamına geliyor sensörlerin.
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caspian85 5 yıl
200$ mı...? Saol kardeş biz almayalım...Biz milletçe koşmayı sporu pek sevmeyiz zaten.
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