iPhone kılıfı Wello aynı zamanda bir sağlık takip cihazı olabiliyor





Günümüzde sağlık veya fitness ölçümü yapan sensörler mobil cihazların içinde veya giyilebilir cihazlar olarak tüketiciye sunuluyor. Wello ise sensörleri kılıfa entegre ederek konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.





Wello bünyesinde barındırdığı sensörler ile nabız, kan basıncı, ısı ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor, kalbinizin EKG dalgalarını gösterebiliyor. Sensörler orta kısımdaki ince plakaya yerleştirilmiş. Ölçümler ise yan kısımlardan yapılıyor.





Yapılan ölçümler ve EKG grafikleri uyumlu uygulama yardımıyla kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca WiFi uyumlu baskül ve fitness takip cihazlarından da verileri alabilen uygulama tam bir sağlık taraması yapabiliyor.





Grafikleri günlük, haftalık veya aylık olarak derleyen uygulama sayesinde sağlığınızın seyrini de takip edebiliyorsunuz. ABD Gıda ve İlaç Birliği onayını bekleyen cihaz sonbahar öneminde 200$ fiyat etiketi ile 35 ülkede satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda ise şeker ölçümü gibi eklentiler de gelecek.