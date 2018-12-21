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iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor

iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde Qualcomm'un patentini ihlal eden Apple, Almanya'da yasaklanmak üzere. Mahkeme Qualcomm'u haklı buldu. iPhone 7 ve iPhone 8 satışları askıya alındı.
5 ay
22,3b
1
44
iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor
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Patent ihlali gerekçesiyle Çin’de bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanan Apple, şimdi de Almanya’da yasaklanmak üzere. Qualcomm’un Almanya’da Münih Bölge Mahkemesi’nde Apple’a açtığı açtığı patent ihlali davasında Qualcomm haklı bulundu.  Mahkeme iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya’da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alındı.

Mahkemeye göre iPhone 7 ve iPhone 8 ailesinde kullanılan Intel ve Qorvo çiplerde, Qualcomm'un “envelope tracking” olarak adlandırdığı teknolojinin patenti ihlal edildi. Bu teknoloji kablosuz sinyal aktarımı esnasında güç tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. Yeni iPhone modellerinde bu teknolojinin patenti ihlal edilmiyor.

Alınan karar nedeniyle Apple ürünlerinin satışı yasaklanabilir. Apple’ın karara itiraz hakkı bulunuyor. Apple’dan gelecek itiraz sonrasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışının yasaklanıp yasaklanmayacağı belli olacak.

Apple satışları askıya aldı 

Apple tedbir amacıyla Almanya’daki 15 mağazada iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarını askıya aldı. Yaklaşık 10 gün önce Çin’de mahkeme kararıyla 7 farklı iPhone modelinin satışı yasaklandı. Fuzhou Halk Mahkemesi, Apple’ın Qualcomm’a ait iki patentini izinsiz kullandığını belirterek iPhone 6S’ten iPhone X’a kadar olan modellerin satışını tedbiren yasakladı.

Intel Genel Danışmanı Steven Rodgers, Qualcomm’un patent davalarının çip sektöründeki rekabete olumsuz etki edeceğini ifade ediyor. Çip fiyatlarını arttıracağını ve teknolojik gelişmelerin yavaşlayacağının altını çiziyor. 

Qualcomm’dan yapılan açıklamaya göre karar, Qualcomm’un Apple’ın neden olduğu potansiyel zararı açıklaması ve Apple’ın temyiz talebinin sonuçlanmasıyla birlikte uygulanabilir hale gelecek. Mahkeme kararı, Apple şirketini olduğu kadar Apple’ın Avrupa Birliği’ndeki mağazalarını da bağlıyor. Mahkeme, Apple’ın daha sonra hesaplanacak parasal zararı karşılamakla yükümlü olduğuna hükmederken, ayrıca Qualcomm’a bu cihazlardan kaynaklanan gelirleri de içeren tüm satış ve kâr rakamları dahil Apple’dan talep etme hakkını da verdi. Apple'ın önümüzdeki günlerde temyiz talebinde bulunması bekleniyor.


https://www.macrumors.com/2018/12/20/apple-stores-pulling-iphone-7-8-in-germany/ Yorum Yaz
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mlhkhy 5 ay en beğenilen
Türkiye IpXSMax 15000₺ asgari ücret 1603₺
Almanya IpXSMax 1400€ asgari ücret 1600€
Yok öyle yok böyle... Senin yaptığın algı. burada da 1603₺ alan gidip XSMax almıyor önemli olan alım gücü
Her ay 100₺ arttıran Türk 150 ay
Her ay 50 € artıran Alman 28 ay alabiliyorsa gelir adaletsizliği almış başını gitmişse kazın ayağını taksite bağlamak ile enflasyonu stokçuluğa bağlamak ile aynıdır senin dediğini Türk insanı yemiyor
Matematik ve gerçekler ortada bu iş ahkam değil ama senin dediğine inanmak ahmaklıktır.
Türkiye IpXSMax 15000₺ asgari ücret 1603₺Almanya IpXSMax 1400€ asgari ücret 1600€Yok öyle yok böyle... Senin yaptığın algı. burada da 1603₺ alan gidi...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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Ekrem71.5 5 ay MaSSive
Hayırdır hükümet adınamı çalışıyorsun birader dur yazayım hemen
1600 asgari ücret almanyada
250 para ps4
50 para benzin fulleme
750 para iphone 8 plus
100 paraya buzluğunu etle doldur
daha bir çok şey daha ne diyeyim allah aşkına ya
Hayırdır hükümet adınamı çalışıyorsun birader dur yazayım hemen1600 asgari ücret almanyada250 para ps450 para benzin fulleme750 para iphone 8...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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MaSSive 5 ay
Başta i6s 350 euro dan hâlâ avrupa nın hatırı sayılır internet mağzalarında satışta ki, Türkiye de ki gibi hem kur hem de Apple ın global anlamda fiyat artırımı yaparak sattığı X serisini almaktansa, aksine avrupa da bile 7 ve 8 modellerine olan talep daha fazla.
Daha geçen gün bir arkadaş, almanya dan iphone 8 getirtti.
O eskiden di, en üst seviye iphone modelinin 3500-4000 liraya alıcı bulduğu zamanlardaydı. Şimdi iphone 7-8 alan kendini mutlu sayıyor. Buradaki bazı düz mantık kişilerin düşündüğü gibi, 1600 euro asgari ücretli adam, efendime söyliyeyim işte bastırıp tek maaşı ile iphone nun 1000 euro 1200 euro luk telefonunu alabiliyormuş,
Teori de öyle ama pratik de uygulama da hikaye.
Gel de sen Avrupa da 1600 euro asgari ücretle, cash para verip XS max al bakayım,birikimin yoksa 6 ay belini doğrultabiliyormusun.
Avrupa da da Türkiye de ki gibi, 10000 tl bastırıp, 1200 euro ya iphone xs max alacak tuzu kuru kesim de yok değil var. Ancak çoğu avrupa ülkesin de ki standart asgari ücretli bile 1000-1200 euro verip almayı kolay kolay aklından geçirmez.
Avrupa da yok öyle olmayan parayı harcayacak adam, sana TR de ki gibi maaşının 5 katı çifter çifter, üçer üçer birinden alıp ötekine yamadığın kredi kartı da vermezler kolay kolay, 1 det kredi kartı aldın diyelim 12-36 ay taksiti bırak hiçbir üründe taksit yapmazlar .
Ne alırsan cash.
Avrupa ülkelerinde iphone x serisi alanlara, kullananların %80 ni ne bak Operatörle cihazın 3 de 1 bedeline denk gelen bir kereye mahsus peşinatla 2 senelik kontratla alıp kullananlardır.
Adamların para birimine göre düşününce 1600 euro alan asgari ücretli, her istediğini Türkiye ye göre daha kolay sahip olabilir geliyor ama kazın ayağı öyle değil işte. Türkiye de ki fiyatlara bakıp, Türkiye deki bir asgari ücretliye göre, taksitli satışa dayanıp,
Ahkam kesmek kolay.
1600 euro ile Almanya da bir yaşa bakayım, iphone XS max alacak parayı ayıracak bütçe veya biriktirip denkleştirebiliyormusun görelim.
O bakım dan Avrupa da ki adam, Türkiye de ki lere nazaran ayağını yorganına göre uzatıyor.
Orada yok öyle şu kadar alışveriş yap bukadar bonus,şu banka bu banka kredi kartına bukadar taksit ekonomisi, parana göre harcar alırsın.
Parana göre paranın yettiği, işini gören modeli alırsın.
Türkiye de ki gibi XS max çıkmış, dur şu 8 i X i satayım, ne yapıp edip X xs max almalıyım zihniyeti Türkiye deki tüketim çılgınlığı kadar değil adamların bakış açısı.
Kontratla telefon veren operatör firmalar bile, telefonu vermeden önce yeri geldimi senin aylık bütçe gider tablona bakıp telefon veriyor avrupada,
Bütçeni aşan modelse ya da herhangi ödemelerin de birden fazla aksatma varsa,ödeyemeyecdeğine kanaat getirirse kontratla telefon bile vermiyor.
Burada taksitli yaşama alışıp konuşmak kolay.
Başta i6s 350 euro dan hâlâ avrupa nın hatırı sayılır internet mağzalarında satışta ki, Türkiye de ki gibi hem kur hem de Apple ın global anlamda fiyat artırım...
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10 Yanıt Yanıtla +20
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dencedenceo 4 ay
Keske bizde de yasaklansa da kerizler bir telefona o kadar parayi vermese
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dencedenceo 4 ay
Keske bizde de yasaklansa da kerizler bir telefona o kadar parayi vermese
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hmrkartal 4 ay
O değilde global pazarda huawei başta olmak üzere tüm markalar artık ciddi anlamda zorluyor Apple'i..Apple icin bence bundan sonrası duraklama ve düşüş devridir.
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-RAMMSTEIN- 4 ay
Ürünler kaliteli ve güzel tartışılmaz açıkara önde Apple! Lakin fiyat politikasını düzeltmediği sürece umarım daha bir çok ülkede yasaklanır. Ortalık çöpdroid telefonla dolar. Kullanan/Kullanmayan belli olur. :)
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WmGMD 4 ay
Intel in yorum harika tam tersi durum olsa canını alır yine bırakmaz ama bu intel. Kendisine gelince kötü etkiler fiyatlar artar gelişme yavaşlar
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~Lion King~ 5 ay
Biri her cümlesinin arasını aralıklı aralıklı yazıyorsa içeriği boş olduğundan dolu görünsün diye uğraşıyordur.
Adam alım gücü yüksek ama mantaliteleri farklı diyor. Ulan millete akıl dileyeceğine sen saksıyı çalıştır. Yurtdışında adam araba istediğinde 2000-3000 euroya araç alıyor burda adam ne ev alabiliyor ne araba. Bill Gates’in şatosu gibi bir yerde yaşayamam ama aynı telefonu kullanabilirim diyor ve gidiyor borç harç o telefonu alıyor sonra ev almış gibi mutlu oluyor eksik karakterini tamamlıyor. Yurtdışında insanlar istediğini daha rahat aldığı için böyle şeylere ihtiyaç duymuyor zaten.
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Bloodin 5 ay
Bunların hepsi Huawei'ye açılan savaşın sonucu, ABD dünyanın en büyük ekonomik gücü olabilir fakat Çin'in etki gücü daha yüksek, bunu anlayacaklar.
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Ekrem71.5 5 ay
Almanya bizi KISKANİYEH çünkü onlar 50 paraya depo fullüyor biz 350
onlar 250 paraya ps4 alıyor biz 2500
onlar 10.000 paraya araba alıyor biz 100.000
onlar 500 paraya telefon alıyor biz 5.000 para
onlar 100 paraya mutfağı donatıyor biz G.müze D.n alamıyoruz
onlar 70 paraya bi kasa R.akı alıyor biz 1 adet alabiliyoruz
lan yazsam sabaha kadar yazarım manyakmısınız olm ya.
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12 Angry Men 5 ay
Bunun gibi yalançılara itibar etmeyin arkadaşlar. Gerçekleri duymak istiyorsanız Murat özün'ü izleyin.
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12 Angry Men 5 ay
Bir de destan gibi uzun uzun yazmıyor mu ?

Almanya da operatorler amiral gemisi modelleri tarifenın yanında neredeyse bedavaya verıyorlar. Burada ise bırak kendı fıyatına vermeyı, 2 katına verıyorlar.
Almanya da asgarı curet 1600 Euro. İphone 1000 Euro.
Turkıye de asgarı ucret 1603 TL. İphone 10.000 TL.
Ayrıca Almanya da asgarı ucretle calısan işçi sayısı çok ama çok azdır. Biz de nufusunun yarısından çoğu asgarı ucretle calısıyor.
Elektornık urunlerın fıyatını bırak, yeme içme bile sudan ucuz almanya da.
Ayrıca gecınemıyorsan devlet her turlu ihtiyacını karşılıyor. Burada işsizlere gss borcu yazıyorlar.

Daha uzun ve detaylı yazardım ama anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demiş atalarımız.
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