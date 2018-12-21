iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor

Mahkemeye göre iPhone 7 ve iPhone 8 ailesinde kullanılan Intel ve Qorvo çiplerde, Qualcomm'un “envelope tracking” olarak adlandırdığı teknolojinin patenti ihlal edildi. Bu teknoloji kablosuz sinyal aktarımı esnasında güç tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. Yeni iPhone modellerinde bu teknolojinin patenti ihlal edilmiyor.
Alınan karar nedeniyle Apple ürünlerinin satışı yasaklanabilir. Apple’ın karara itiraz hakkı bulunuyor. Apple’dan gelecek itiraz sonrasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışının yasaklanıp yasaklanmayacağı belli olacak.
Apple satışları askıya aldı
Apple tedbir amacıyla Almanya’daki 15 mağazada iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarını askıya aldı. Yaklaşık 10 gün önce Çin’de mahkeme kararıyla 7 farklı iPhone modelinin satışı yasaklandı. Fuzhou Halk Mahkemesi, Apple’ın Qualcomm’a ait iki patentini izinsiz kullandığını belirterek iPhone 6S’ten iPhone X’a kadar olan modellerin satışını tedbiren yasakladı.
Qualcomm’dan yapılan açıklamaya göre karar, Qualcomm’un Apple’ın neden olduğu potansiyel zararı açıklaması ve Apple’ın temyiz talebinin sonuçlanmasıyla birlikte uygulanabilir hale gelecek. Mahkeme kararı, Apple şirketini olduğu kadar Apple’ın Avrupa Birliği’ndeki mağazalarını da bağlıyor. Mahkeme, Apple’ın daha sonra hesaplanacak parasal zararı karşılamakla yükümlü olduğuna hükmederken, ayrıca Qualcomm’a bu cihazlardan kaynaklanan gelirleri de içeren tüm satış ve kâr rakamları dahil Apple’dan talep etme hakkını da verdi. Apple'ın önümüzdeki günlerde temyiz talebinde bulunması bekleniyor.
https://www.macrumors.com/2018/12/20/apple-stores-pulling-iphone-7-8-in-germany/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanya IpXSMax 1400€ asgari ücret 1600€
Yok öyle yok böyle... Senin yaptığın algı. burada da 1603₺ alan gidip XSMax almıyor önemli olan alım gücü
Her ay 100₺ arttıran Türk 150 ay
Her ay 50 € artıran Alman 28 ay alabiliyorsa gelir adaletsizliği almış başını gitmişse kazın ayağını taksite bağlamak ile enflasyonu stokçuluğa bağlamak ile aynıdır senin dediğini Türk insanı yemiyor
Matematik ve gerçekler ortada bu iş ahkam değil ama senin dediğine inanmak ahmaklıktır.
1600 asgari ücret almanyada
250 para ps4
50 para benzin fulleme
750 para iphone 8 plus
100 paraya buzluğunu etle doldur
daha bir çok şey daha ne diyeyim allah aşkına ya
Daha geçen gün bir arkadaş, almanya dan iphone 8 getirtti.
O eskiden di, en üst seviye iphone modelinin 3500-4000 liraya alıcı bulduğu zamanlardaydı. Şimdi iphone 7-8 alan kendini mutlu sayıyor. Buradaki bazı düz mantık kişilerin düşündüğü gibi, 1600 euro asgari ücretli adam, efendime söyliyeyim işte bastırıp tek maaşı ile iphone nun 1000 euro 1200 euro luk telefonunu alabiliyormuş,
Teori de öyle ama pratik de uygulama da hikaye.
Gel de sen Avrupa da 1600 euro asgari ücretle, cash para verip XS max al bakayım,birikimin yoksa 6 ay belini doğrultabiliyormusun.
Avrupa da da Türkiye de ki gibi, 10000 tl bastırıp, 1200 euro ya iphone xs max alacak tuzu kuru kesim de yok değil var. Ancak çoğu avrupa ülkesin de ki standart asgari ücretli bile 1000-1200 euro verip almayı kolay kolay aklından geçirmez.
Avrupa da yok öyle olmayan parayı harcayacak adam, sana TR de ki gibi maaşının 5 katı çifter çifter, üçer üçer birinden alıp ötekine yamadığın kredi kartı da vermezler kolay kolay, 1 det kredi kartı aldın diyelim 12-36 ay taksiti bırak hiçbir üründe taksit yapmazlar .
Ne alırsan cash.
Avrupa ülkelerinde iphone x serisi alanlara, kullananların %80 ni ne bak Operatörle cihazın 3 de 1 bedeline denk gelen bir kereye mahsus peşinatla 2 senelik kontratla alıp kullananlardır.
Adamların para birimine göre düşününce 1600 euro alan asgari ücretli, her istediğini Türkiye ye göre daha kolay sahip olabilir geliyor ama kazın ayağı öyle değil işte. Türkiye de ki fiyatlara bakıp, Türkiye deki bir asgari ücretliye göre, taksitli satışa dayanıp,
Ahkam kesmek kolay.
1600 euro ile Almanya da bir yaşa bakayım, iphone XS max alacak parayı ayıracak bütçe veya biriktirip denkleştirebiliyormusun görelim.
O bakım dan Avrupa da ki adam, Türkiye de ki lere nazaran ayağını yorganına göre uzatıyor.
Orada yok öyle şu kadar alışveriş yap bukadar bonus,şu banka bu banka kredi kartına bukadar taksit ekonomisi, parana göre harcar alırsın.
Parana göre paranın yettiği, işini gören modeli alırsın.
Türkiye de ki gibi XS max çıkmış, dur şu 8 i X i satayım, ne yapıp edip X xs max almalıyım zihniyeti Türkiye deki tüketim çılgınlığı kadar değil adamların bakış açısı.
Kontratla telefon veren operatör firmalar bile, telefonu vermeden önce yeri geldimi senin aylık bütçe gider tablona bakıp telefon veriyor avrupada,
Bütçeni aşan modelse ya da herhangi ödemelerin de birden fazla aksatma varsa,ödeyemeyecdeğine kanaat getirirse kontratla telefon bile vermiyor.
Burada taksitli yaşama alışıp konuşmak kolay.