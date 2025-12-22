"Made in EU" Türk otomotiv sanayisi için hayati önem taşıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Avrupa Birliği, Çin’in Avrupa’daki ticari etkisini sınırlandırmak için “Made in Europe” veya “Made in EU” etiketleme sistemine geçiyor. Yeni etiket sistemi, bir ürünün Avrupa’da üretildiğini gösterecek. Made in EU etiketli ürünlere çeşitli indirimler ve teşvikler uygulanacak. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Made in EU düzenlemesinin Türk otomotiv sanayisi için hayati önem taşıdığını açıkladı.

Made in EU nedir?

“Made in Europe” veya “Made in EU” (Avrupa'da üretilmiştir), bir ürünün Avrupa’da üretildiği gösteren bir etiketleme sistemidir. Bu etiketleme sistemi ile Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik ve teşvikler verilecek. Made in EU ürünlerine vergi indirimleri yapılacak. Kamu ihalelerinde Made in EU etiketine sahip ürünler öncelikli olacak. Made in EU etiketinin tanımı henüz yapılmadı. Hangi ülkeleri kapsayacağı belli değil.

AB’nin “Made in EU” hamlesi: Türkiye için fırsat mı, darbe mi? 5 gün önce eklendi

AB ülkeleri; otomotiv, batarya ve güneş paneli alanlarında Çin’in pazardaki etkisini zayıflatmak istiyor. Çin'i dışlamaya çalışırken Türkiye’nin Avrupa’ya otomobil ihracatının önü kesilebilir. Türkiye’nin toplam ihracatın 17’sini otomotiv sektörü oluşturuyor. Ülkemizin otomotiv ihracatının yüzde 60’ından fazlası ise Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. AB’ye en fazla otomotiv gönderen 2’inci ülke konumundayız. AB ülkelerinin ise en fazla ihracat yaptığı 3’üncü ülke Türkiye. Çin'in aksine AB ile Türkiye arasında karşılıklı otomotiv ticari söz konusu.

Tam Boyutta Gör

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Made in EU düzenlemesi hakkında şunları söyledi:

“Avrupa Komisyonu, AB otomobil pazarının yüzde 60, hafif ticari araç pazarının yüzde 90’ını oluşturan Kurumsal Araçlar için sıfır veya düşük emisyonlu, ‘AB’de Üretilmiş’ araçlara yönelik özel mali teşvikler planlamak niyetini net olarak ortaya koymuş durumda. Burada ‘AB’de Üretilmiş’ tanımının ne olacağı kritik önem taşıyor. Komisyon tarafından 28 Ocak 2026’da görüşe açılması öngörülen ‘AB’de Üretilmiş’ tanımı ilk aşamada otomotiv sanayisini etkileyecek gibi görünmekle birlikte ilerleyen süreçte tüm sanayi politikasına yön vererek diğer tüm sektörlere de yansıyacaktır. Ülkemizin yatırım ortamı ile mevcut yatırımlar açısından büyük risk teşkil eden bu tanıma Türkiye’nin de dahil edilmesi ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşıyor” dedi.

“Ülkemizde üretilen taşıt araçları ve parçalarının söz konusu tanımın dışında bırakılması Gümrük Birliği’nin Türkiye ve AB’ye getirdiği avantajı ortadan kaldıracak ve bu yapının işlevini yitirmesine neden olacaktır” ifadelerini kullanan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı statüsü gereği, ‘Made in EU’ uygulamalarında Avrupa Birliği ile eşit şekilde değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının dışında kalmaması son derece önemli olup, Türkiye ve Avrupa otomotiv sanayilerinin rekabetçiliğini koruyabilmeleri için Türkiye'nin bu tanıma dahil edilmesi stratejik bir gerekliliktir” açıklamasında bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

"Made in EU" Türkiye için hayati önem taşıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: