Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Made in EU" Türk otomotiv sanayisi için hayati önem taşıyor

    OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa Birliği'nin Made in EU düzenlemesinin Türk otomotiv sanayisi için kritik konu olduğuna vurgu yaptı. Bu düzenleme, Türk otomotiv sanayisinin kaderini belirleyecek.

    'Made in EU' Türkiye için hayati önem taşıyor
    Avrupa Birliği, Çin’in Avrupa’daki ticari etkisini sınırlandırmak için “Made in Europe” veya “Made in EU” etiketleme sistemine geçiyor. Yeni etiket sistemi, bir ürünün Avrupa’da üretildiğini gösterecek. Made in EU etiketli ürünlere çeşitli indirimler ve teşvikler uygulanacak. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Made in EU düzenlemesinin Türk otomotiv sanayisi için hayati önem taşıdığını açıkladı.

    Made in EU nedir?

    Made in Europe” veya “Made in EU” (Avrupa'da üretilmiştir), bir ürünün Avrupa’da üretildiği gösteren bir etiketleme sistemidir. Bu etiketleme sistemi ile Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik ve teşvikler verilecek. Made in EU ürünlerine vergi indirimleri yapılacak. Kamu ihalelerinde Made in EU etiketine sahip ürünler öncelikli olacak. Made in EU etiketinin tanımı henüz yapılmadı. Hangi ülkeleri kapsayacağı belli değil.

    AB ülkeleri; otomotiv, batarya ve güneş paneli alanlarında Çin’in pazardaki etkisini zayıflatmak istiyor. Çin'i dışlamaya çalışırken Türkiye’nin Avrupa’ya otomobil ihracatının önü kesilebilir. Türkiye’nin toplam ihracatın 17’sini otomotiv sektörü oluşturuyor. Ülkemizin otomotiv ihracatının yüzde 60’ından fazlası ise Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. AB’ye en fazla otomotiv gönderen 2’inci ülke konumundayız. AB ülkelerinin ise en fazla ihracat yaptığı 3’üncü ülke Türkiye. Çin'in aksine AB ile Türkiye arasında karşılıklı otomotiv ticari söz konusu.

    'Made in EU' Türkiye için hayati önem taşıyor Tam Boyutta Gör

    OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Made in EU düzenlemesi hakkında şunları söyledi:

    “Avrupa Komisyonu, AB otomobil pazarının yüzde 60, hafif ticari araç pazarının yüzde 90’ını oluşturan Kurumsal Araçlar için sıfır veya düşük emisyonlu, ‘AB’de Üretilmiş’ araçlara yönelik özel mali teşvikler planlamak niyetini net olarak ortaya koymuş durumda. Burada ‘AB’de Üretilmiş’ tanımının ne olacağı kritik önem taşıyor. Komisyon tarafından 28 Ocak 2026’da görüşe açılması öngörülen ‘AB’de Üretilmiş’ tanımı ilk aşamada otomotiv sanayisini etkileyecek gibi görünmekle birlikte ilerleyen süreçte tüm sanayi politikasına yön vererek diğer tüm sektörlere de yansıyacaktır. Ülkemizin yatırım ortamı ile mevcut yatırımlar açısından büyük risk teşkil eden bu tanıma Türkiye’nin de dahil edilmesi ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşıyor” dedi.

    “Ülkemizde üretilen taşıt araçları ve parçalarının söz konusu tanımın dışında bırakılması Gümrük Birliği’nin Türkiye ve AB’ye getirdiği avantajı ortadan kaldıracak ve bu yapının işlevini yitirmesine neden olacaktır” ifadelerini kullanan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı statüsü gereği, ‘Made in EU’ uygulamalarında Avrupa Birliği ile eşit şekilde değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının dışında kalmaması son derece önemli olup, Türkiye ve Avrupa otomotiv sanayilerinin rekabetçiliğini koruyabilmeleri için Türkiye'nin bu tanıma dahil edilmesi stratejik bir gerekliliktir” açıklamasında bulundu. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bursa da sevgiliyle yalnız kalınacak yerler golf en çok tutulan modeli hangisi sanal kumar bağımlılığı hikayeleri okul kitabım kayboldu ne yapmalıyım aşık cin musallat belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum