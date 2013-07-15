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iPhone ve iPad için görsel bildirim uygulaması: Bugshot

5 yıl
352
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve iPad için görsel bildirim uygulaması: Bugshot
Apple'ın iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPad modelleri için Full City adlı geliştirici tarafından hazırlanan Bugshot, görsel hata bildirimleri konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor.
iPhone ya da iPad sahiplerinin cihaz içerisinde çektikleri ekran görüntüleri üzerine turuncu renkli çerçeveler çizilmesine ya da farklı boyutlarda okların eklenmesine imkan veren uygulama, bu sayede düzeltilmek istenen veya vurgulanmak istenen noktaları rahatlıkla gösterebiliyor. Hazırlanan görsellerin Facebook ve Twitter üzerinde de paylaşabilen Bugshot, Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan 1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id669858907?mt=8 Yorum Yaz
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