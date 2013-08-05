iPhone ve iPad için yeni HDR fotoğraf uygulaması: vividHDR

Ittiam Systems isimli geliştirici tarafından iPhone ve iPad için geliştirilen en yeni fotoğraf uygulamaları arasında yer alan vividHDR, kullanıcılara HDR fotoğraf çekim imkanı sağlıyor.

Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar yanında mobil cihazları ile fotoğraf çekmekten hoşlanan kişilerin de sık sık tercih ettikleri High Dynamic Range (Yüksek Dinamik Aralık) fotoğraf tekniğinin sunduklarını iPhone ve iPad üzerine getiren yeni vividHDR uygulaması, fotoğraflara EXIF (Fotoğrafların çekim ayrıntıları) bilgisi ekleyebiliyor ve HDR oluştururken kullanılan farklı pozlama değerine sahip fotoğraflar nedeniyle oluşan hayalet sorununu önleyebiliyor. Ayrıca yüksek dinamik aralığa sahip bu kareleri Flickr, Facebook ve Dropbox gibi servislere aktarabilen uygulama, sade ara yüzüyle de kolay bir kullanım vaat ediyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen vividHDR uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id681849185?mt=8