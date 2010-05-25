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iPhone 3G'nin satışı sonlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple, yeni nesil iPhone'un tanıtılmasına yaklaşık 2 hafta kala iPhone 3G'nin satışı sonlandıracağının ilk belirtilerini veriyor. BGR'ın AT&T'e 8GB'lık iPhone 3G tedariği durduruldu iddiasından sonra Apple iddiaları doğrularcasına Apple Store'dan iPhone 3G'nin satışına son verdi.

2 yaşındaki iPhone 3G Apple Store'un iPhone bölümünde 99 dolardan listede gözükmesine rağmen, telefonun hemen altında bulunması gereken "Satın al" butonu kaldırılmış fakat iPhone 3Gs'lerin gerek 16GB gerekse de 32GB'lık modellerinin altındaysa "Satın Al" butonu hala duruyor. Ayrıca Apple'ın İngiltere'deki iş ortaklarından olan O2 da iPhone sayfasındaki açılır liste menüsünden 3G seçeneğini kaldırması da Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki son değişikliğin teknik bir arızadan kaynaklandığı iddialarını kısmen çürütüyor.

Son gelişmeler gösteriyor ki 2008 yılında sadece üç gün içersinde 1 milyonluk satış sayısını aşan iPhone 3G bundan böyle sadece ismiyle anılacak...

iPhone 3G'nin satışı sonlanıyor
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iPhone 3G'nin satışı sonlanıyor
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O2'nun sayfasından


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Inalough 9 yıl
@serhanuygur
**htc hd2 bi numara pompacı ;)

ama dediğin gibi ucuza düşse hoş olurdu :)
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DH Misafiri 9 yıl
muhtemelen teknolojiyi hızlı çıkardılar. bu sanki bi tür geri adım olabilir
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SerhanUygur 9 yıl
bencede satışına devam edilse olurdu yani, hesaplı bir fiyattan... (hoş ellerinde stok kalmadıysa neden üretmeye devam etsinler ki, zaten aynı banttan çıkıyor 3GS ler falan.. ona devam ederler üretmeye)
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sertacaygun 9 yıl
Direk satışı yapılmalıydı. Samsung, Nokia gibi... 5 -10 milyon olurdu en azından.
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Batuist 9 yıl
isabet olmuş..
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m3lijh 9 yıl
Hızlı bir şekilde piyasaya fazla miktarda Iphone 4G sunacaklar sanırım ki böyle bir şey yapıyorlar.
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LeyLu 9 yıl
3gs cıktıgında 2gnin satışı sonlandırılmışmıydıki acaba
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