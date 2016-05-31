iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası

Apple yaklaşan iPhone 7 için bazı büyük değişiklikler planlıyor ve bunlardan biri de depolama seçenekleriyle ilgili. Şirkete yakın kaynaklar 16GB versiyonun kaldırılabileceğini söylüyorlar. 16GB'lık iPhone her zaman için cihaza önceden yüklenmiş uygulamalar ve işletim sistemi nedeniyle yaklaşık 11.4GB'a düşen kullanılabilir depolama alanı konusunda tartışmalara neden olmuştur. Yani geniş bir fotoğraf ve video koleksiyonuna sahip olman neredeyse imkansız durumda.

Yine de Apple piyasadaki en çok satan iPhone modellerinden biri olan bu versiyonu sunmaya devam ediyor ve bu durum Apple'ın bu versiyondan vazgeçmemesi için yeterli bir sebep oluşturuyor. Ancak şirket fikir değiştirmiş gibi görünüyor ve yaklaşan iPhone 7'de 16GB'lık versiyonun kaldırılacağı ve 32GB kapasiteli versiyonla değiştirileceği söyleniyor. IHS Technology Pazar Araştırma Müdürü Kevin Wang, 16GB iPhone modelinin tarihe karışacağını ve başlangıç modelinin 32GB depolama ve 2GB RAM ile geleceğini söylüyor.

Bu hamle cep telefonlarının daha kaliteli kameralarla geleceği gerçeği göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değil. Fotoğraflar için daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulması ve uygulamaların cihazlarda daha fazla yer kaplaması da bunu neredeyse bir zorunluluk haline getiriyor.

Apple microSD kart kullanmak istemiyor

Çoğu akıllı telefon modellerinde microSD kart çözümüne yer veriliyor ancak Apple bu desteği sunmak yerine iPhone'ların kapasitelerini arttırmayı tercih ediyor. Büyük olasılıkla, Apple güvenlik nedeniyle ve kullanıcılarına iPhone ile daha hızlı bir deneyim sunmak için microSD kart kullanmayı reddediyor. Bu tür bileşenler cihazları yavaşlatabileceği gibi dosyalara erişim süresini uzatabiliyor ve ek veri kaybı riski yaratıyor.

Öte yandan 2GB RAM söz konusu olduğunda gelen raporlar oldukça çelişkili. Bazı kaynaklar başlangıç modelinin 2GB RAM'le geleceğini söylese de diğerleri Apple'ın en az 3GB RAM kullanacağını belirtiyorlar. Giriş seviyesinde 2GB RAM yer alacaksa çift kamera desteği de dahil olmak üzere bazı ekstra özelliklerle donatılacak Plus modelinin 3GB RAM'le gelme olasılığı var. Çift kamera ek işleme gücü gerektireceğinden böyle bir senaryo daha mantıklı görünüyor.

http://www.mobipicker.com/exclusive-iphone-7-get-2gb-ram-minimum-32gb-storage/