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iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası

IHS Technology Pazar Araştırma Müdürü Kevin Wang, Apple'ın 16GB iPhone vesiyonunu kaldıracağını ve başlangıç modelinin 32GB depolama kapasitesiyle sunulacağını söylüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yaklaşan iPhone 7 için bazı büyük değişiklikler planlıyor ve bunlardan biri de depolama seçenekleriyle ilgili. Şirkete yakın kaynaklar 16GB versiyonun kaldırılabileceğini söylüyorlar. 16GB'lık iPhone her zaman için cihaza önceden yüklenmiş uygulamalar ve işletim sistemi nedeniyle yaklaşık 11.4GB'a düşen kullanılabilir depolama alanı konusunda tartışmalara neden olmuştur. Yani geniş bir fotoğraf ve video koleksiyonuna sahip olman neredeyse imkansız durumda.
Yine de Apple piyasadaki en çok satan iPhone modellerinden biri olan bu versiyonu sunmaya devam ediyor ve bu durum Apple'ın bu versiyondan vazgeçmemesi için yeterli bir sebep oluşturuyor. Ancak şirket fikir değiştirmiş gibi görünüyor ve yaklaşan iPhone 7'de 16GB'lık versiyonun kaldırılacağı ve 32GB kapasiteli versiyonla değiştirileceği söyleniyor. IHS Technology Pazar Araştırma Müdürü Kevin Wang, 16GB iPhone modelinin tarihe karışacağını ve başlangıç modelinin 32GB depolama ve 2GB RAM ile geleceğini söylüyor.
Bu hamle cep telefonlarının daha kaliteli kameralarla geleceği gerçeği göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değil. Fotoğraflar için daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulması ve uygulamaların cihazlarda daha fazla yer kaplaması da bunu neredeyse bir zorunluluk haline getiriyor.

Apple microSD kart kullanmak istemiyor

Çoğu akıllı telefon modellerinde microSD kart çözümüne yer veriliyor ancak Apple bu desteği sunmak yerine iPhone'ların kapasitelerini arttırmayı tercih ediyor. Büyük olasılıkla, Apple güvenlik nedeniyle ve kullanıcılarına iPhone ile daha hızlı bir deneyim sunmak için microSD kart kullanmayı reddediyor. Bu tür bileşenler cihazları yavaşlatabileceği gibi dosyalara erişim süresini uzatabiliyor ve ek veri kaybı riski yaratıyor.
Öte yandan 2GB RAM söz konusu olduğunda gelen raporlar oldukça çelişkili. Bazı kaynaklar başlangıç modelinin 2GB RAM'le geleceğini söylese de diğerleri Apple'ın en az 3GB RAM kullanacağını belirtiyorlar. Giriş seviyesinde 2GB RAM yer alacaksa çift kamera desteği de dahil olmak üzere bazı ekstra özelliklerle donatılacak Plus modelinin 3GB RAM'le gelme olasılığı var. Çift kamera ek işleme gücü gerektireceğinden böyle bir senaryo daha mantıklı görünüyor.
iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası
 

http://www.mobipicker.com/exclusive-iphone-7-get-2gb-ram-minimum-32gb-storage/ Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
"The All New 32GB İnnovative Memory Option" (Ve alkışlarla salon yıkılır)
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Fenomenon 3 yıl
32gb başlangıç için çok çok iddialı bir değer. Daha önce bunu başarabilen yok. İşte bu geleceğin telefonu. 32gb depolama koyabilmek öyle her babayiğidin harcı değil.
32gb başlangıç için çok çok iddialı bir değer. Daha önce bunu başarabilen yok. İşte bu geleceğin telefonu. 32gb depolama koyabilmek öyle her babayiğidin harcı d...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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ounomaus 3 yıl
adamlar insanları keriz yerine koyuyor üstüne tüketiciler yine sadece kuru gürültü yapıyor yine kazanan onlar oluyor sd kart şöyle böyle adam gibi sd kartlar var sandisk extreme pro gibi seriler var ama parayı onlar değil biz kazanalım mantığı üstüne sd kart için patent ödemesi lazım o yükten de kurtuluyor
hayatımda apple kadar aç gözlü ve yalancı süper dönek firma görmedim adamlar her tükürdüğü şeyi yalar oldular
birde sloganları biz sizin için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz yaw bir si..... git
adamlar insanları keriz yerine koyuyor üstüne tüketiciler yine sadece kuru gürültü yapıyor yine kazanan onlar oluyor sd kart şöyle böyle adam gibi sd kartlar va...
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WB 3 yıl
Haydi hepsini bir araya koyalim;

Min 32gb hafiza
Anten cizgileri kenarlara kaydirilmis
Cift kamera (ne ise yaratacaksa)
Kulaklik girisi lighting port uzerinde
Islemci vs gibi donanim guncellemeleri..

Kusura bakmasinlar da 2 yillik dongude aliyordum bu kez galiba 3'e gidecek, gorunen o..
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eraynova 3 yıl
Kardesim olmadan neden yayinliyorsunuz.
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TaymekHoldem 3 yıl
en mantıklısı
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Matherson 3 yıl
16 gb yetmiyorki 32 geçse iyi olur
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DigitalWorld 3 yıl
Xtrud
The All New 32GB İnnovative Memory Option (Ve alkışlarla salon yıkılır)

Doğaldır. Bazıları IPS ekranı Apple icad etti sanıyor. :D
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DigitalWorld 3 yıl
ounomaus
adamlar insanları keriz yerine koyuyor üstüne tüketiciler yine sadece kuru gürültü yapıyor yine kazanan onlar oluyor sd kart şöyle böyle adam gibi sd kartlar var sandisk extreme pro gibi seriler var ama parayı onlar değil biz kazanalım mantığı üstüne sd kart için patent ödemesi lazım o yükten de kurtuluyor hayatımda apple kadar aç gözlü ve yalancı süper dönek firma görmedim adamlar her tükürdüğü şeyi yalar oldular birde sloganları biz sizin için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz yaw bir si..... git

Yerine koymuyor. Kerizleri hedefliyorlar.
Einstein bile demiş.
"İki şey sonsuzdur.
Biri evren.
Diğeri ise insanların aptallığı.
Ama ilkinden o kadar emin değilim."
Adamlar bu lafa göre oynuyor.
Haklılar da. Biz bu kadar aptal olmasaydık 8 milyar nüfuslu gezegenin tüm kaynaklarının %90 ını 5 milyon kişi yemezdi. Sesimizi yükseltip rahat koltuklarından ederdik.
Babamın dediği gibi. AVM ye giriyorlarmış. Hop güvenlik önlerine atlamış. Bomba varmı diye kontrol edecekmiş.
Babamın lafı : "Bakın 1000TL ye intihar ediyor. Arabada bomba olsa dururmuyum yahu. Basarım gaza ezer geçerim." :D
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DigitalWorld 3 yıl
Tr@mmler
En büyük ayıp ve kazıklarından biri; var olan 32gb seçeneğini kaldırmasıydı. Resmen kullanıcısını aptal yerine koymak bu. Başka izahı yok.

Ya benim anlamadığım fiyat skalasını oturtmak için niye 32 liği kaldırırsın.
Yahu 16 gb ile 32gb arasında 16GB için kimse 100 dolar fark vermez diyorsun. Ya iyi de taban modeli yap 32gb. 32 ile 64 arasına koy 100 dolar farkı. Zaten o kadar zeki değiller. 32gb fark için 100 dolar verirler.
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DigitalWorld 3 yıl
berkcombil
Yanılmıyorsam bilindik markalar içinde ilk Samsung Note 3 modeliyle en düşük hafıza seçeneğini 32 GB yapmıştı.Gerçi devam modeli Note 4 ile tekrar 16 GBa düşülüp USB 3.0 seçeneğinden vazgeçmişlerdi.Android üreticileri uzun zamandır en düşük hafıza seçeneğini 32 GB olarak veriyor.Bazılarının yanında MicroSD seçeneği de var üstelik.Bu şartlar altında üst seviye bir fiyattan satılan cihazın,tüm bunlardan mahrum bırakılması elbette eleştirilecek birşey.Bazılarının ironisini trollük algılamayın.Onlar Appleın pazarlama stratejisini kısa ve öz olarak anlatıyorlar

Note 4 de 32GB ile çıktı. Ben 16GB lık versiyonunu hiç duymadım.
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Wol4onak 3 yıl
Bu da seni kurtarmaz apple! Düşüşün yakındır
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TearsForFears 3 yıl
Her haberde olduğu gibi iphone kötüleyenler toplanmış. Siz ne anlarsınız telefondan 200-300 mah bataryanın hesabını yapan adamlarsınız telefonlan bu ya markasını alırsın ya özelliğini dünyayı kurtarıyonuz şu konularda.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Yıl olmuş 2016 herifler daha yeni 32 gb a geçiyor.16gb ın niye çok sattığını söyleyeyim insanlar özelliğe bakmıyor üstünde apple logosu olan en ucuz şeyi almak istiyor.Şimdi apple 32 gb için 100 dolar daha kitler asdasdadad bizim koyunlar 2 ay daha eve ekmek alamaz.
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iphone 7, depolama ve
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