Apple'ın bir bilgisayar firmasından elektronik firmasına dönüşümünü sağlayan ve başta müzik dünyası olmak üzere taşınabilir cihazlara büyük etki yapan iPod 10 yaşında...

Kısa bir süre önce 56 yaşında hayata gözlerine yuman Steve Jobs'un önderliğinde; şu anda HP Palm'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Jon Rubinstein, donanım mühendisleri Tony Fadell ve Michael Dhuey ile endüstriyel tasarım dünyasının en bilinen ismi Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Jonathan Ive'dan oluşan takımın eseri olan iPod, bundan tam 10 sene önce 23 Ekim 2001 tarihinde satışa sunuldu. İlk tanıtıldığında büyük yankı uyandıran; ancak tıpkı iMac'de olduğu gibi büyük eleştiri toplayan iPod ailesi, kısa süre içerisinde Apple'ın hızlı yükselişine ivme katmış ve Sony Walkman'i geride bırakarak teknoloji dünyasına damgasını vurmuştu.

Şimdi geçmişten bu yana kısa bir yolculuk yapalım ve 2001'den bu yana iPod+ iTunes ikilisinin kilometre taşlarına yakından bakalım;

2001

Ocak: iTunes duyuruldu

iTunes duyuruldu Ekim: Cebinizde 1000 şarkı, iPod satışta

2002

Haziran: Apple, 2. nesil iPod’u duyurdu. 4000 şarkıya kadar depolama kapasitesi ve Windows desteği

Apple, 2. nesil iPod’u duyurdu. 4000 şarkıya kadar depolama kapasitesi ve Windows desteği 2002 boyunca satılan iPod sayısı; 600,000

2003

28 Nisan: 200,000 şarkı ile iTunes Music Store açıldı; 2 CD’den daha hafif ve 7500 şarkı kapasiteli 3. nesil iPod satışa sunuldu. iTunes’dan bir haftada 1 milyon şarkı satıldı.

200,000 şarkı ile iTunes Music Store açıldı; 2 CD’den daha hafif ve 7500 şarkı kapasiteli 3. nesil iPod satışa sunuldu. iTunes’dan bir haftada 1 milyon şarkı satıldı. Haziran: 1 milyonuncu iPod satıldı.

1 milyonuncu iPod satıldı. Eylül: iTunes’dan satılan şarkı sayısı 10 milyona ulaştı.

iTunes’dan satılan şarkı sayısı 10 milyona ulaştı. Ekim: iTunes Music Store, Windows uyumlu hale getirildi.

iTunes Music Store, Windows uyumlu hale getirildi. Aralık: iTunes’dan satılan şarkı sayısı 25 milyona ulaşırken; 2003 yılı itibariyle satılan iPod sayısı 2 milyonu aştı.

2004

Ocak: 5 renk alternatifiyle iPod Mini tanıtıldı.

5 renk alternatifiyle iPod Mini tanıtıldı. Mart: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 50 milyona ulaştı.

iTunes'dan satılan şarkı sayısı 50 milyona ulaştı. Haziran: iTunes Music Store, Amerika dışına çıktı; İngiltere, Fransa ve Almanya mağazaları açıldı.

iTunes Music Store, Amerika dışına çıktı; İngiltere, Fransa ve Almanya mağazaları açıldı. Haziran: BMW, iPod'lu ilk araç içi ses sistemini duyurdu.

BMW, iPod'lu ilk araç içi ses sistemini duyurdu. Haziran: 4. Nesil iPod gün yüzüne çıktı.

4. Nesil iPod gün yüzüne çıktı. Temmuz: iTunes'dan yüklenen şarkı sayısı 100 milyonu aştı.

iTunes'dan yüklenen şarkı sayısı 100 milyonu aştı. Temmuz: Duke Üniversitesi, 1.sınıf öğrencilerine ücretsiz iPod dağıtarak, dersleri ve kaynakları elektronik ortama taşıdı.

Duke Üniversitesi, 1.sınıf öğrencilerine ücretsiz iPod dağıtarak, dersleri ve kaynakları elektronik ortama taşıdı. Ekim: iPod U2 Edition, duyuruldu.

iPod U2 Edition, duyuruldu. 2004 itibariyle satılan iPod sayısı 10 milyonu aşarken; iTunes'dan 200 milyonuncu şarkı satıldı.

2005

Ocak: En küçük iPod karşımızda; iPod Shuffle tanıtıldı.

En küçük iPod karşımızda; iPod Shuffle tanıtıldı. Temmuz: iTunes'dan satılan şarkı sayısı yarım milyarı aştı.

iTunes'dan satılan şarkı sayısı yarım milyarı aştı. Ağustos: iTunes Music Store, Japonya'da

iTunes Music Store, Japonya'da Eylül: iPod Mini yerini, dünyanın en çok satan müzik cihazı olacak olan, iPod Nano'ya bıraktı.

iPod Mini yerini, dünyanın en çok satan müzik cihazı olacak olan, iPod Nano'ya bıraktı. Ekim: iTunes kataloğu genişliyor; TV şovları ve müzik videoları, iTunes'dan satışa sunuldu.

iTunes kataloğu genişliyor; TV şovları ve müzik videoları, iTunes'dan satışa sunuldu. Ekim: 5.Nesil iPod karşımızda; müzik ve fotoğraftan sonra iPod, video oynatıyor.

5.Nesil iPod karşımızda; müzik ve fotoğraftan sonra iPod, video oynatıyor. Ekim: 1 ay geçmeden iTunes'dan 1 milyon video satıldı.

1 ay geçmeden iTunes'dan 1 milyon video satıldı. 2005 itibariyle satılan iPod sayısı 42 milyona ulaştı.

2006

Şubat: iTunes büyük bir kilometre taşını geride bıraktı; 1 milyarıncı şarkı satıldı.

iTunes büyük bir kilometre taşını geride bıraktı; 1 milyarıncı şarkı satıldı. Mayıs: Endüstrinin iki büyük ismi Apple ve Nike, güçlerini birleştirdi; Nike+ iPod

Endüstrinin iki büyük ismi Apple ve Nike, güçlerini birleştirdi; Nike+ iPod Eylül: iTunes'dan film satışı başladı.

iTunes'dan film satışı başladı. Eylül: Alüminyum kasasıyla 2.Nesil iPod Nano karşımızda.

Alüminyum kasasıyla 2.Nesil iPod Nano karşımızda. Eylül: Yer sıkıntısına son; takılabilir iPod Shuffle tanıtıldı.

Yer sıkıntısına son; takılabilir iPod Shuffle tanıtıldı. Ekim: Gelirlerinin bir kısmı The Global Fund'ın AIDS, Tüberkiloz ve Sıtma'ya karşı verdiği savaşa aktarılan yeni iPod Nano (PRODUCT) RED duyuruldu.

Gelirlerinin bir kısmı The Global Fund'ın AIDS, Tüberkiloz ve Sıtma'ya karşı verdiği savaşa aktarılan yeni iPod Nano (PRODUCT) RED duyuruldu. 2006 itibariyle satılan iPod sayısı 88 milyonu aştı.

2007

Ocak: Apple, telefonu yeniden icat ediyor; karşımızda iPhone

Apple, telefonu yeniden icat ediyor; karşımızda iPhone Ocak: iTunes'dan yeni kilometre taşları; 2 milyar şarkı, 50 milyon TV içeriği ve 1.3 milyon film satışı

iTunes'dan yeni kilometre taşları; 2 milyar şarkı, 50 milyon TV içeriği ve 1.3 milyon film satışı Ocak: iPod Shuffle artık rengarenk

iPod Shuffle artık rengarenk Nisan: EMI, iTunes'dan DRM'siz içerik sunmayı kabul etti

EMI, iTunes'dan DRM'siz içerik sunmayı kabul etti Nisan: 100 milyonuncu iPod satıldı

100 milyonuncu iPod satıldı Mayıs: Eğitim dünyası iTunes Store ile buluşuyor; iTunes U kapılarını açtı

Eğitim dünyası iTunes Store ile buluşuyor; iTunes U kapılarını açtı Temmuz: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 3 milyarı aştı

iTunes'dan satılan şarkı sayısı 3 milyarı aştı Eylül: iPod ailesinde değişim rüzgarları başladı; Multi-Touch ve Wi-Fi destkeli iPod Touch duyuruldu.

iPod ailesinde değişim rüzgarları başladı; Multi-Touch ve Wi-Fi destkeli iPod Touch duyuruldu. 2007 itibariyle satışan iPod sayısı 141 milyonu aştı.

2008

Ocak: Büyük prodüksiyon şirketleriyle anlaşma sağlandı; iTunes'dan film kiralama dönemi başladı.

Büyük prodüksiyon şirketleriyle anlaşma sağlandı; iTunes'dan film kiralama dönemi başladı. Nisan: iTunes Store, Wal-Mart'ı geçerek Amerika'nın en büyük müzik mağazası oldu

iTunes Store, Wal-Mart'ı geçerek Amerika'nın en büyük müzik mağazası oldu Mayıs: iTunes Store'dan film beklemeye son; filmlerin DVD'lerle birlikte iTunes Store'dan satışına başlandı.

iTunes Store'dan film beklemeye son; filmlerin DVD'lerle birlikte iTunes Store'dan satışına başlandı. Haziran: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 5 milyarı aştı.

iTunes'dan satılan şarkı sayısı 5 milyarı aştı. Haziran: Yarı fiyatına, iki kat daha hızlı; 3. parti uygulama desteğiyle iPhone 3G tanıtıldı.

Yarı fiyatına, iki kat daha hızlı; 3. parti uygulama desteğiyle iPhone 3G tanıtıldı. Temmuz: iPhone 3G ile birlikte App Store hayata geçti

iPhone 3G ile birlikte App Store hayata geçti Temmuz: App Store'dan ilk hafta sonu rekoru; 10 milyon uygulama yüklendi.

App Store'dan ilk hafta sonu rekoru; 10 milyon uygulama yüklendi. Eylül: App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 100 milyonu aştı.

App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 100 milyonu aştı. Eylül: Amerika'da satılan her 10 araçtan 9'u artık iPod desteği sunuyor.

Amerika'da satılan her 10 araçtan 9'u artık iPod desteği sunuyor. Ekim: iTunes'da kaliteli içerik dönemi başlıyor; HD TV içerikleri satışta.

iTunes'da kaliteli içerik dönemi başlıyor; HD TV içerikleri satışta. 200 milyona ramak kaldı; 2008 itibariyle satılan iPod sayısı 197 milyona ulaştı.

2009

Ocak: iTunes'daki tüm şarkılar artık DRM'siz.

iTunes'daki tüm şarkılar artık DRM'siz. Mart: HD filmler iTunes Store'da

HD filmler iTunes Store'da Temmuz: App Store 1 yaşında; 1.5 milyar uygulama yüklendi

App Store 1 yaşında; 1.5 milyar uygulama yüklendi Eylül: 2005'den bu yana iPod Nano 100 milyondan fazla sattı.

2005'den bu yana iPod Nano 100 milyondan fazla sattı. Eylül: App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 2 milyarı aştı.

App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 2 milyarı aştı. Kasım: App Store kataloğundaki uygulama sayısı 100,000'e ulaştı.

App Store kataloğundaki uygulama sayısı 100,000'e ulaştı. 2009 itibariyle satılan iPod sayısı 250 milyonu geçti.

2010

Ocak: App Store'dan yeni kilometre taşı; 3 milyarıncı uygulama yüklendi.

App Store'dan yeni kilometre taşı; 3 milyarıncı uygulama yüklendi. Şubat: iTunes'dan büyük başarı; 10 milyarıncı şarkı satıldı.

iTunes'dan büyük başarı; 10 milyarıncı şarkı satıldı. Temmuz: Rakipsiz App Store, teknoloji dünyasına damgasını vuruyor; 5 milyarıncı uygulama yüklendi.

Rakipsiz App Store, teknoloji dünyasına damgasını vuruyor; 5 milyarıncı uygulama yüklendi. Ağustos: iTunes U'dan yüklenen eğitim dökümanı (içeriği) sayısı 300 milyona ulaştı.

iTunes U'dan yüklenen eğitim dökümanı (içeriği) sayısı 300 milyona ulaştı. Eylül: iPod Touch artık daha yetenekli; Retina Ekran, FaceTime, HD video kaydı ve Game Center

iPod Touch artık daha yetenekli; Retina Ekran, FaceTime, HD video kaydı ve Game Center Eylül: Dünyanın en küçük iPod'u karşımızda; yeni iPod Shuffle

Dünyanın en küçük iPod'u karşımızda; yeni iPod Shuffle Eylül: Dünyanın en çok satan taşınabilir oyun cihazı; iPod Touch

Dünyanın en çok satan taşınabilir oyun cihazı; iPod Touch Eylül: App Store'daki içerik sayısı 250,000'i aştı

App Store'daki içerik sayısı 250,000'i aştı 1 Eylül 2010 itibariyle toplam satılan iPod sayısı 275 milyona ulaştı.

Yıl 2001: Steve Jobs, iPod'u tanıtıyor

iPod'un ilk reklamı

1.Nesil iPod Nano'nun tanıtımı