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iPod, 10 yaşında...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bir bilgisayar firmasından elektronik firmasına dönüşümünü sağlayan ve başta müzik dünyası olmak üzere taşınabilir cihazlara büyük etki yapan iPod 10 yaşında...

Kısa bir süre önce 56 yaşında hayata gözlerine yuman Steve Jobs'un önderliğinde; şu anda HP Palm'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Jon Rubinstein, donanım mühendisleri Tony Fadell ve Michael Dhuey ile endüstriyel tasarım dünyasının en bilinen ismi Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Jonathan Ive'dan oluşan takımın eseri olan iPod, bundan tam 10 sene önce 23 Ekim 2001 tarihinde satışa sunuldu. İlk tanıtıldığında büyük yankı uyandıran; ancak tıpkı iMac'de olduğu gibi büyük eleştiri toplayan iPod ailesi, kısa süre içerisinde Apple'ın hızlı yükselişine ivme katmış ve Sony Walkman'i geride bırakarak teknoloji dünyasına damgasını vurmuştu.

Şimdi geçmişten bu yana kısa bir yolculuk yapalım ve 2001'den bu yana iPod+ iTunes ikilisinin kilometre taşlarına yakından bakalım;

2001
  • Ocak: iTunes duyuruldu 
  • Ekim: Cebinizde 1000 şarkı, iPod satışta

2002

  • Haziran: Apple, 2. nesil iPod’u duyurdu. 4000 şarkıya kadar depolama kapasitesi ve Windows desteği
  • 2002 boyunca satılan iPod sayısı; 600,000

2003

  • 28 Nisan: 200,000 şarkı ile iTunes Music Store açıldı; 2 CD’den daha hafif ve 7500 şarkı kapasiteli 3. nesil iPod satışa sunuldu. iTunes’dan bir haftada 1 milyon şarkı satıldı.
  • Haziran: 1 milyonuncu iPod satıldı.
  • Eylül: iTunes’dan satılan şarkı sayısı 10 milyona ulaştı.
  • Ekim: iTunes Music Store, Windows uyumlu hale getirildi.
  • Aralık: iTunes’dan satılan şarkı sayısı 25 milyona ulaşırken; 2003 yılı itibariyle satılan iPod sayısı 2 milyonu aştı.

2004

  • Ocak: 5 renk alternatifiyle iPod Mini tanıtıldı.
  • Mart: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 50 milyona ulaştı.
  • Haziran: iTunes Music Store, Amerika dışına çıktı; İngiltere, Fransa ve Almanya mağazaları açıldı.
  • Haziran: BMW, iPod'lu ilk araç içi ses sistemini duyurdu.
  • Haziran: 4. Nesil iPod gün yüzüne çıktı.
  • Temmuz: iTunes'dan yüklenen şarkı sayısı 100 milyonu aştı.
  • Temmuz: Duke Üniversitesi, 1.sınıf öğrencilerine ücretsiz iPod dağıtarak, dersleri ve kaynakları elektronik ortama taşıdı.
  • Ekim: iPod U2 Edition, duyuruldu.
  • 2004 itibariyle satılan iPod sayısı 10 milyonu aşarken; iTunes'dan 200 milyonuncu şarkı satıldı.

2005

  • Ocak: En küçük iPod karşımızda; iPod Shuffle tanıtıldı.
  • Temmuz: iTunes'dan satılan şarkı sayısı yarım milyarı aştı.
  • Ağustos: iTunes Music Store, Japonya'da
  • Eylül: iPod Mini yerini, dünyanın en çok satan müzik cihazı olacak olan, iPod Nano'ya bıraktı.
  • Ekim: iTunes kataloğu genişliyor; TV şovları ve müzik videoları, iTunes'dan satışa sunuldu.
  • Ekim: 5.Nesil iPod karşımızda; müzik ve fotoğraftan sonra iPod, video oynatıyor.
  • Ekim: 1 ay geçmeden iTunes'dan 1 milyon video satıldı.
  • 2005 itibariyle satılan iPod sayısı 42 milyona ulaştı.

2006

  • Şubat: iTunes büyük bir kilometre taşını geride bıraktı; 1 milyarıncı şarkı satıldı.
  • Mayıs: Endüstrinin iki büyük ismi Apple ve Nike, güçlerini birleştirdi; Nike+ iPod
  • Eylül: iTunes'dan film satışı başladı.
  • Eylül: Alüminyum kasasıyla 2.Nesil iPod Nano karşımızda.
  • Eylül: Yer sıkıntısına son; takılabilir iPod Shuffle tanıtıldı.
  • Ekim: Gelirlerinin bir kısmı The Global Fund'ın AIDS, Tüberkiloz ve Sıtma'ya karşı verdiği savaşa aktarılan yeni iPod Nano (PRODUCT) RED duyuruldu.
  • 2006 itibariyle satılan iPod sayısı 88 milyonu aştı.

2007

  • Ocak: Apple, telefonu yeniden icat ediyor; karşımızda iPhone
  • Ocak: iTunes'dan yeni kilometre taşları; 2 milyar şarkı, 50 milyon TV içeriği ve 1.3 milyon film satışı
  • Ocak: iPod Shuffle artık rengarenk
  • Nisan: EMI, iTunes'dan DRM'siz içerik sunmayı kabul etti
  • Nisan: 100 milyonuncu iPod satıldı
  • Mayıs: Eğitim dünyası iTunes Store ile buluşuyor; iTunes U kapılarını açtı
  • Temmuz: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 3 milyarı aştı
  • Eylül: iPod ailesinde değişim rüzgarları başladı; Multi-Touch ve Wi-Fi destkeli iPod Touch duyuruldu.
  • 2007 itibariyle satışan iPod sayısı 141 milyonu aştı.

2008

  • Ocak: Büyük prodüksiyon şirketleriyle anlaşma sağlandı; iTunes'dan film kiralama dönemi başladı.
  • Nisan: iTunes Store, Wal-Mart'ı geçerek Amerika'nın en büyük müzik mağazası oldu
  • Mayıs: iTunes Store'dan film beklemeye son; filmlerin DVD'lerle birlikte iTunes Store'dan satışına başlandı.
  • Haziran: iTunes'dan satılan şarkı sayısı 5 milyarı aştı.
  • Haziran: Yarı fiyatına, iki kat daha hızlı; 3. parti uygulama desteğiyle iPhone 3G tanıtıldı.
  • Temmuz: iPhone 3G ile birlikte App Store hayata geçti
  • Temmuz: App Store'dan ilk hafta sonu rekoru; 10 milyon uygulama yüklendi.
  • Eylül: App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 100 milyonu aştı.
  • Eylül: Amerika'da satılan her 10 araçtan 9'u artık iPod desteği sunuyor.
  • Ekim: iTunes'da kaliteli içerik dönemi başlıyor; HD TV içerikleri satışta.
  • 200 milyona ramak kaldı; 2008 itibariyle satılan iPod sayısı 197 milyona ulaştı.

2009

  • Ocak: iTunes'daki tüm şarkılar artık DRM'siz.
  • Mart: HD filmler iTunes Store'da
  • Temmuz: App Store 1 yaşında; 1.5 milyar uygulama yüklendi
  • Eylül: 2005'den bu yana iPod Nano 100 milyondan fazla sattı.
  • Eylül: App Store'dan yüklenen uygulama sayısı 2 milyarı aştı.
  • Kasım: App Store kataloğundaki uygulama sayısı 100,000'e ulaştı.
  • 2009 itibariyle satılan iPod sayısı 250 milyonu geçti.

2010

  • Ocak: App Store'dan yeni kilometre taşı; 3 milyarıncı uygulama yüklendi.
  • Şubat: iTunes'dan büyük başarı; 10 milyarıncı şarkı satıldı.
  • Temmuz: Rakipsiz App Store, teknoloji dünyasına damgasını vuruyor; 5 milyarıncı uygulama yüklendi.
  • Ağustos: iTunes U'dan yüklenen eğitim dökümanı (içeriği) sayısı 300 milyona ulaştı.
  • Eylül: iPod Touch artık daha yetenekli; Retina Ekran, FaceTime, HD video kaydı ve Game Center
  • Eylül: Dünyanın en küçük iPod'u karşımızda; yeni iPod Shuffle
  • Eylül: Dünyanın en çok satan taşınabilir oyun cihazı; iPod Touch
  • Eylül: App Store'daki içerik sayısı 250,000'i aştı
  • 1 Eylül 2010 itibariyle toplam satılan iPod sayısı 275 milyona ulaştı.

Yıl 2001: Steve Jobs, iPod'u tanıtıyor



iPod'un ilk reklamı



1.Nesil iPod Nano'nun tanıtımı




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Pluton* 8 yıl en beğenilen
Hala usuyoruz steve reyiz
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mawoix 8 yıl
2007 yıllarında çok istemiştim ipod nano almayı.. ama öğrencilik, parasızlıktan alamamıştım.. tasarımı ve apple olması çok çekiyordu beni.. ki ablamın o zamanlar 60 gblık ipod classic' i vardı.. çok güzel gözükürdü ipodlar.. şimdi dönüp bakıyorumda çok içimde kalmış.. cidden çok içimde kalmış.. keşke o zamanlar alabilseydim.. şimdi elimde ipod nano 6 th var ama 2. nesil ipod nanoların karizmasını tutamaz bence..
2007 yıllarında çok istemiştim ipod nano almayı.. ama öğrencilik, parasızlıktan alamamıştım.. tasarımı ve apple olması çok çekiyordu beni.. ki ablamın o zamanl...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
clopin 5 yıl
Ozamanlar kaliteydi simdi çöp apple urunleri
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hakan.ifone 5 yıl
stav jobs efsane adam neler cıkarmış oda ufak cihazlar adam efsane işler yaptıı be jobs olmasa idi iphone ipod ipad hic biri olmazdı nokia ya sonyye muhtactık iyi ki cıkardı bu ürünleri
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gokhan7735 7 yıl
Vay be bundan 6 sene önce u2 imzalı iPod almistim zaman ne çabuk gecmis.
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Nétwork 7 yıl
Doğubank'dan 80 TL'ye çakmasını almıştım, pişmanım.
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troy 8 yıl
way be 2000 de kiyamet kopuyordu sozde
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danGerfuLL 8 yıl
2. Nesil bir iPod Shuffle var bende. Günlük yaşamda kullanım kolaylığı açısından kesinlikle çok iyi ses kalitesi de piyasadaki birçok cihaza nazaran(tizler çatlıyor) daha iyidir; ancak iTunes'a mahkum olmak bazen çıldırtıyor.
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speedman 8 yıl
2005 ten beri iPod kullanıyorum.Nice yıllara.
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theJuDGe_41 8 yıl
vayy be siyah beyaz ipod'dan şimdi nerelere geldi.
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FightForBeer 8 yıl
ben hala iPod Mini kullanıyorum ve hala çok memnumun :)
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Psycna 8 yıl
Bende iPod touch 4. nesil de dahil olmak üzere 4 çeşit iPod var ama hepsi yeni modellerden. Eski modellerden birine de sahip olmak isterdim.
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Ekabirr 8 yıl
iTunes ne kadar delirtse de seviyorum ipod'umu :D
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alpa07 8 yıl
İçim sızladı bi an resmini görünce :)
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nejat_80 8 yıl
yabancılar buna GAME-CHANGER derler, oyun değiştirici. herhalde, en büyük game-changerlardan birisi oldu. SONY'nin de buyuk sucu var, yıllarca mp3 e engel olmak icin elinden geleni yaptı, sap sup formatlar, Steve'e bak, ne yaptı, mp3 ü legalize etti. parası bol olan alıcıya, hoşa gider halde sorunsuz şekilde sundu. ticari zeka bu olsa gerek.
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Awesome 8 yıl nejat_80
Steve Jobs sen ne büyük adamdın yav. Senin sunumlarınıda, fikirlerinide, ürünlerinide özledik şimdiden. Adam taşınabilir mp3 player çıkartıyor. Ardından kotun o minnacık cebine sığacak boyuta getiriyor onu. Hayatımızı kolaylaştıran bir çok eletkronik aletin başı Steve Jobs'tır.

nejat_80

yabancılar buna GAME-CHANGER derler, oyun değiştirici. herhalde, en büyük game-changerlardan birisi oldu. SONY'nin de buyuk sucu var, yıllarca mp3 e engel olmak icin elinden geleni yaptı, sap sup formatlar, Steve'e bak, ne yaptı, mp3 ü legalize etti. parası bol olan alıcıya, hoşa gider halde sorunsuz şekilde sundu. ticari zeka bu olsa gerek.

Sonuna kadar katılıyorum. Her ne kadar insanlar Apple'ın yüksek donanımlı ürünlerini normalden pahalıya sattığı için Apple'dan nefret etselerde Apple böyle bir şirket. Steve Jobs böyle bir insandı. iPhone'u çıkardılar ardından tamamı dokunmatik ekranlı, uygulamalı telefonlar çıkmaya başladı. iPhone'un kalitesine yaklaşmaya çalıştılar. Yıllar sonra iPad çıktı ardından hemen tabletler çıktı. Bence Steve Jobs Apple'ın başında olmasa bunların yarısı bile olmazdı. Halen Apple'a taş atan insanlar var. Eğer Apple olmasaydı, o beğenmediğiniz iPhone olmasaydı zaten sen şu an elindeki Samsung vs. her neyse o cihazı kullanmıyor olacaktın. Halen yavaş ve basit cihazları kullanmaya devam edecektin.

Ryso

WarriorAngel

O değil de, iPhone da müzik çaların adı iPod'du. Steve ölünce iOs 5 güncellemesiyle beraber ismini "Müzik" yaptılar.

Steve reyiz yaşıyor haldeyken bile Müzik olarak görünüyordu tanıtım resimlerinde. Fakat ben anlamış değilim neden Müzik ile Videolar ayrıldı
Gereksiz app kalabalığından başka bir şey değil bence



Bence iPod ayrı bir ürün olarak satıldığı için iPhone'un içine iPod adı altında uygulama koyup onu küçük düşürmemek istediler.

.
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