iPod Touch 4G, ön kameraya sahip olabilir

iPhone 4G modelini pazara sunan Apple, dördüncü jenerasyon iPod Touch içinse çalışmalarına devam ediyor. Her yeni modeli daha fazla özellik kazanan iPhone karşısında, Apple'ın iPod Touch'ı nasıl konumlandıracağı merakla beklenedursun, gelen yeni haberler, Sonbahar aylarında pazara sunulması beklenen iPoc Touch 4G'nin detayları hakkında ilk ipuçlarını vermeye başladı. Donanım tarafında ciddi güncellemeler içermesi beklenen iPod Touch'ın iPad ve iPhone 4'te kullanılan A4 işlemcisinden güç alması ve iPhone 4'teki gibi yüksek çözünürlüklü retina ekranı kullanması bekleniyor. 5MP çözünürlüğünde, 720p video kaydı yapabilen ana kameraya ek olarak ön kamera ile FaceTime uygulaması ile WiFi üzerinden görüntülü konuşmaya olanak tanıması da beklenen iPod Touch 4G'de gelişmiş oyun deneyimi için ivmeölçer ve jirekop sensörü gibi özelliklere de yer verilecek.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteğine sahip olacak iPhone 4G'nin yazılım tarafında ise iOS 4'ü ile gelmesi ve sosyal ağlar konusunda ciddi yenilikler içermesi bekelniyor.