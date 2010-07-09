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iPod Touch 4G, ön kameraya sahip olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4G modelini pazara sunan Apple, dördüncü jenerasyon iPod Touch içinse çalışmalarına devam ediyor. Her yeni modeli daha fazla özellik kazanan iPhone karşısında, Apple'ın iPod Touch'ı nasıl konumlandıracağı merakla beklenedursun, gelen yeni haberler, Sonbahar aylarında pazara sunulması beklenen iPoc Touch 4G'nin detayları hakkında ilk ipuçlarını vermeye başladı. Donanım tarafında ciddi güncellemeler içermesi beklenen iPod Touch'ın iPad ve iPhone 4'te kullanılan A4 işlemcisinden güç alması ve iPhone 4'teki gibi yüksek çözünürlüklü retina ekranı kullanması bekleniyor. 5MP çözünürlüğünde, 720p video kaydı yapabilen ana kameraya ek olarak ön kamera ile FaceTime uygulaması ile WiFi üzerinden görüntülü konuşmaya olanak tanıması da beklenen iPod Touch 4G'de gelişmiş oyun deneyimi için ivmeölçer ve jirekop sensörü gibi özelliklere de yer verilecek.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteğine sahip olacak iPhone 4G'nin yazılım tarafında ise iOS 4'ü ile gelmesi ve sosyal ağlar konusunda ciddi yenilikler içermesi bekelniyor.


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mert1907 9 yıl
Aslında bu haberdeki gibi gelirse özellikleri şaşırmam.Zaten iphone 4 ile ilgili birçok sorun olduğu söyleniyor.Apple ipod touch ile bu durumu kurtarmaya çalışacaktır.
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ironman666 9 yıl
Touch 4G ne zaman geliyo
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Iron Sky 9 yıl
Bir de kamerayla tadından yenmez bu aletin.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu nasıl haber. Her tarafı hatalı yazılmış.
Iphone 4G diye bir model yok, iphone 4 diye bir model var. Ayrıca son paragrafta Iphone 4G değil, Ipod Touch 4 yazılması gerekiyordu.
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Batuist 9 yıl
sadece telefon özelliği olmayan bir iphone 4 gibi olcak yani.. haberden bu anlaşılıyor.. telefon özelliği dışında bahsedilen tüm özellikler aynı...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
İpod forever ya, bu sefer 128 gb lik hafiza secenegi koyarlar insallah.
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iPhoneDalton 9 yıl
Resmi olarak ağustostamı tanıtılıyordu yeni iPodlar?
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vidoko 9 yıl
ipod alcama sony xperia vss modellerinden alırım daha iyi ama türkiyede hala bir disdribitörü yok
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Erasmus78 9 yıl
Wi-Fi ve 3G üzerinde görüşme yapabilirse diğer rakiplerinin karşısından ciddi bir avantajı olabilir.
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