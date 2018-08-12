IQB uygulaması ile hem kripto paraları tanıyın hem de para kazanın

Son dönemin mobil platformlardaki yaygın canlı bilgi yarışması konsepti kripto para dünyasına da sıçradı. IQB kripto para projesi ilk kez bu dünyaya canlı bilgi yarışması sunan platform oldu.

IQB uygulaması neler sunuyor?

IQB uygulamasını indirerek katıldığınız canlı yarışmada HQ Trivia gibi sorular soruluyor ve kazananlar arasında günün ödülü paylaştırılıyor. 8 adet sorunun ilk 3 tanesi genel Blockchain bilgisi üzerine, kalan 5 tanesi ise o günün sponsoru olan kripto para projesi üzerine soruluyor.

IQB uygulamasının avantajı kendisini tanıtmak isteyen farklı kripto para projelerine iyi bir lansman imkanı sunması. Bugüne kadar LTC, ETH, HCT, XMX, TNB ve IQB gibi projeler tanıtıldı ve iyi bir geri dönüş alındı.

Uygulamada ödül olarak sponsor projenin jetonları dağıtılıyor. Ağırlıklı olarak IQB verilirken yukarıda saydığımız jetonlar ve coinler de dağıtılıyor. Yarışmanın tarihleri uygulama içerisinde duyuruluyor. Saat ise 17.00 sabit. Ayrıca projenin Telegram kanalında da her sabah 10.00’da 50IQB ödüllü 3 soruluk mini yarışma yapılıyor.

IQB projesinin amacı zaten kripto para dünyasına canlı bilgi yarışması konseptini adapte etmek ve bu sayede geniş bir kitleye projeyi duyurmak. Elbette bunun karşılığında sponsorlardan da maddi destek alınmış oluyor. Genelde ödül kişi başı 2 veya 3 dolar oluyor ancak bilen az olursa 10$’a kadar çıkıyor.













