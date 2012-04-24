iSlash'in Android versiyonu Google Play'de yayınlandı





iOS platformu için yayınlandıktan sonra milyonlarca defa indirilen ve AppStore'un en popüler oyunlarından biri hailine gelen iSlash, Android işletim sistemli cihazlar için Google Play'deki yerini aldı. Çeşitli şekilleri doğrama üzerine dayalı olan iSlash, kullanıcılara 100'den fazla etap sunuyor ve ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda yeni bölüm sunacak. iSlash oyununu Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



