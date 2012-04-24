iSlash'in Android versiyonu Google Play'de yayınlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS platformu için yayınlandıktan sonra milyonlarca defa indirilen ve AppStore'un en popüler oyunlarından biri hailine gelen iSlash, Android işletim sistemli cihazlar için Google Play'deki yerini aldı. Çeşitli şekilleri doğrama üzerine dayalı olan iSlash, kullanıcılara 100'den fazla etap sunuyor ve ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda yeni bölüm sunacak. iSlash oyununu Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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Paraya önem vermeyen şirketler mi? :/
ICS'i geri silecem zaten o zamanda kurulmuyor galiba
Burdan apk indirebilirsiniz.
Teşekkür ederim dostum indirip kurdum galaxy s2 de sorunsuz çalıştı
Avea Samsung Galaxy Nexus
This item cannot be installed in your device's country.
Uyumlu olmamasının sebebi Türkiye'de bulunmamızdan dolayı. İnternetten apk sını bulup yüklerseniz sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Kimse de neden uyumsuzmuş acaba diye bakmıyor arkadaş