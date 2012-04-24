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iSlash'in Android versiyonu Google Play'de yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
33
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS platformu için yayınlandıktan sonra milyonlarca defa indirilen ve AppStore'un en popüler oyunlarından biri hailine gelen iSlash, Android işletim sistemli cihazlar için Google Play'deki yerini aldı. Çeşitli şekilleri doğrama üzerine dayalı olan iSlash, kullanıcılara 100'den fazla etap sunuyor ve ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda yeni bölüm sunacak. iSlash oyununu Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.




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krebjing 7 yıl
sırf adında son dönem popülerliği iVesaire var diye mi ünlü oldu acaba?Ya da ilk AppStorea geldiği için mi?Ya da yapımcılar Türk diye mi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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webisweb 7 yıl
Aslında bir çok cihaza uyumlu olan uygulama, Türkiye den indirilemiyor bu yüzden uyumlu değil yazıyor. Apk sını indirip kursanız daha iyi olur.
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eng304 7 yıl
HaYTo
pea.
cok_yasa_kamil ben daha önceden Fire Ballı oyunuyordum zati
Aynen.1 senedir markette olan bir oyunun aynısı , sırf adında son dönem popülerliği iVesaire var diye mi ünlü oldu acaba?Ya da ilk AppStorea geldiği için mi?Ya da yapımcılar Türk diye mi?
İtunesden gelen apkbler nedense basinde forumlarda vb yerlerde her zaman 1-0 onde basliyor kahrolsun elma yasasin acik kaynak kod google android vb paraya onem vermeyen sirketler

Paraya önem vermeyen şirketler mi? :/
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Krinorex 7 yıl
htc desire z de çalışıyor ^^
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonun arka tarafında HTC yazıyo :D
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muhamnet 7 yıl
islash bir Turk yapimi oyundur... biliyor musunuz? Etiler de faaliyet gosteren duello games sirketinin urunu...
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bahattintopaloglu 7 yıl
Ne XPERİS S, ne XPERİA X10, nede LG X2... hiç biriyle uyumlu değil-MİŞ-
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ShaRLooT 7 yıl
ICS yüklü Neo V telefonuma kurdum biraz oynadım ama fazla sarmadı beni yaa :)
ICS'i geri silecem zaten o zamanda kurulmuyor galiba
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E_Aydin35 7 yıl
İlk defa gördüm ama, eğlenceli, stres atıcı güzel bir oyuna benziyor amaçda güzel..:)
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Erreguay 7 yıl
yaa bu market neden bizi böyle üzüyo
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india_ipekyolu 7 yıl
Ben bulamadim ya markette
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hknylmz 7 yıl
goo.gl/...
Burdan apk indirebilirsiniz.
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bLind 7 yıl hknylmz
hknylmz

goo.gl/...

Burdan apk indirebilirsiniz.

Teşekkür ederim dostum indirip kurdum galaxy s2 de sorunsuz çalıştı
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kassatura 7 yıl

Avea Samsung Galaxy Nexus
This item cannot be installed in your device's country.
Uyumlu olmamasının sebebi Türkiye'de bulunmamızdan dolayı. İnternetten apk sını bulup yüklerseniz sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Kimse de neden uyumsuzmuş acaba diye bakmıyor arkadaş
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