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"iSteve: The Book of Jobs": Steve Jobs'un resmi biyografisi 2012'de çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
1
19
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki görevini geçici olarak başkan yardımcılarından Tim Cook'a devreden Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı 2012 yılında yayınlanacak. Pankreas kanseri ile mücadele eden 56 yaşındaki Jobs, yüksek profilli çok sayıda yazarın talebini geri çevirdikten sonra, CNN'in eski tepe yöneticisi Walter Isaacson'ı kabul etmişti. "Benjamin Franklin: An American Life" ve "Einstein: His Life and Universe" gibi biyografi türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen iki başarılı yapıta imza atan Isaacson'ın "iSteve: The Book of Jobs"isimli biyografi kitabı, yayın evi Simon & Schuster'dan gelen doğrulamaya göre 2012 içerisinde kitapçılardaki yerini almış olacak.

Harvard Üniversitesi, Tulane Üniversitesi, Amerikan Tarihçiler Topluluğu ve United Airlines gibi farklı alanlardaki pek çok kurum ve kuruluşta yönetim kurulu üyeliği bulunan Walter Isaacson, The Sunday Times of London gazetesinde muhabir olarak başladığı kariyerinde, CNN'in tepe yöneticisi ve başkanlığına kadar yükselmeyi başarmıştı. Simon & Schuster'dan Jonathan Karp, "Bu kitap,konu ve yazarın mükemmel eşleşmesi, bu kesinlikle dünyanın en büyük yenilikçilerinden birisi hakkında dönüm noktası niteliğinde bir kitap olacak." dedi. İş yaşamındaki inanılmaz başarısı derslere konu olan Steve Jobs'un resmi biyografisinin milyonlarca adet satması bekleniyor.


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ET 7 8 yıl en beğenilen
adami kahraman gibi gosteriyorlar yada bir deha gibi
einstein gibi biri ile kiyaslama sansimiz yok, cunki kendini sermayeye degil bilime edemisti eskiler
bu vatandas sadece somurme uzerine teknoloji yaratan tekelci bir kapitalist
bir kan emici
adami kahraman gibi gosteriyorlar yada bir deha gibieinstein gibi biri ile kiyaslama sansimiz yok, cunki kendini sermayeye degil bilime edemisti eskiler
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2 Yanıt Yanıtla +10
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selahattın ısık 8 yıl
Elmalarında hiç kurt çıktımı çok merak ediyorum:=)
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musAKka 8 yıl
Apple'ı çok sevmem ancak Steve Jobs'a büyük saygım vardır. Özellikle biyogrofisinden ve hayata bakış açısından ders alınacak insanlardan biridir.

Muhtemelen birçoğunuz izlemişsinizdir:



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kımyasal 8 yıl
kendısı nıvyorklu :D babası bu 13 yasında ıken kayserıye getırmıs orda saglam tıcaretı ogrenmıs 18 yasında amarıkaya gıtmıs sonra ısı buyutmus elmayı kurmus paraya vurmus
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Takao 8 yıl
amazondan alırız artık :)
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defected 8 yıl
şu an kullanılan bütün teknolojileri bu adam bulmuş gibi tapanlar var ya

komik bile değiller
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alpa07 8 yıl
bize ne yaa!!
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DH Misafiri 8 yıl
bu kitabın e-book versyonu sadece appleda çalışcakmış diğer readerlarda açılmıycakmış :P
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DH Misafiri 8 yıl
bugün okuduğum en güzel haber
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serhadinyo 8 yıl
adamın tek amacı bilgisayarı herkese kullanmaktı tabletlerle bunu başardı harbiden kahraman
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ThEnD© 8 yıl
kitap ismi baya güzel olmuş iSteve :)
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rabbitweed 8 yıl
dogruya dogru yuzyulin en basarili CEOsu.
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cmert 8 yıl
apple fan boy olsaydım kaçırmazdım
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ET 7 8 yıl
adami kahraman gibi gosteriyorlar yada bir deha gibi
einstein gibi biri ile kiyaslama sansimiz yok, cunki kendini sermayeye degil bilime edemisti eskiler
bu vatandas sadece somurme uzerine teknoloji yaratan tekelci bir kapitalist
bir kan emici
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