"iSteve: The Book of Jobs": Steve Jobs'un resmi biyografisi 2012'de çıkıyor

Sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki görevini geçici olarak başkan yardımcılarından Tim Cook'a devreden Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı 2012 yılında yayınlanacak. Pankreas kanseri ile mücadele eden 56 yaşındaki Jobs, yüksek profilli çok sayıda yazarın talebini geri çevirdikten sonra, CNN'in eski tepe yöneticisi Walter Isaacson'ı kabul etmişti. "Benjamin Franklin: An American Life" ve "Einstein: His Life and Universe" gibi biyografi türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen iki başarılı yapıta imza atan Isaacson'ın "iSteve: The Book of Jobs"isimli biyografi kitabı, yayın evi Simon & Schuster'dan gelen doğrulamaya göre 2012 içerisinde kitapçılardaki yerini almış olacak.

Harvard Üniversitesi, Tulane Üniversitesi, Amerikan Tarihçiler Topluluğu ve United Airlines gibi farklı alanlardaki pek çok kurum ve kuruluşta yönetim kurulu üyeliği bulunan Walter Isaacson, The Sunday Times of London gazetesinde muhabir olarak başladığı kariyerinde, CNN'in tepe yöneticisi ve başkanlığına kadar yükselmeyi başarmıştı. Simon & Schuster'dan Jonathan Karp, "Bu kitap,konu ve yazarın mükemmel eşleşmesi, bu kesinlikle dünyanın en büyük yenilikçilerinden birisi hakkında dönüm noktası niteliğinde bir kitap olacak." dedi. İş yaşamındaki inanılmaz başarısı derslere konu olan Steve Jobs'un resmi biyografisinin milyonlarca adet satması bekleniyor.