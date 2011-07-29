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ITC, Samsung'un Apple'a karşı iddia ettiği patent ihlalini araştıracak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında Nisan ayından beri devam eden patent kavgası gündemi meşgul eden konulardan birisi. O tarihten bu yana iki firma birbirine karşı pek çok dava açtı.
Apple dokunmatik ekran arayüzünü ihlal eden bazı Galaxy serisi Samsung akıllı telefon ve tabletlerin ABD'de ithalatının yasaklanmasını isterken Samsung da Apple iOS cihazlarının kendisine ait bazı patentleri ihlal ettiğini iddia ederek ABD içinde ithalatının durdurulmasını talep ediyor. 

Ancak bu kavgada kısa süre önce Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC'nin HTC'nin Apple'a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek dava açılmasına karar vermesi kadar ağır bir sonuç henüz çıkmadı. Fakat bu tür bir sonuca yol açabilecek önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung, Apple'ın iPhone, iPod touch ve iPad cihazlarının kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini ileri sürerek 29 Haziran'da ITC'ye 337-2824 numaralı bir şikayet başvurusunda bulunmuştu. Patent ise "kablosuz iletişim cihazlarını, taşınabilir müzik cihazlarını ve tablet bilgisayarlarını kapsayan mobil elektronik cihazlar" şeklinde tanımlanıyor ve şikayete göre Apple iOS cihazları bu patenti ihlal ediyor.

ITC'den gelen bilgiler bu başvurunun kabul edildiği ve inceleme sürecinin başladığı yönünde. Başvurunun kabul edilmesi kesin olarak bir davanın açılacağına hükmedilmesi anlamına gelmiyor. Ancak kavganın seyrini değiştirecek bir karar çıkması da ihtimal dahilinde.

Hukuki sürece göre bir dava açılmasına hükmedildiğinde gerekli soruşturmalar tamamlanıp duruşmaların başlamasına kadar 18 aylık bir süreç işliyor.  

Patent davaları ile mücadele eden Samsung buna rağmen satışlarında hız kesmiyor. Firmanın yeni amiral gemisi Galaxy S II modeli 5 milyon satış rakamını geçerek moralleri yerine getirmişti. 


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sertacarslan 7 yıl
Ben Samsung'un yerinde olsam, arayüzü değiştiriverirdim ilk güncellemede. Nihayetinde özellikli bir arayüze sahip değil, dandik iPhone arayüzüne çok benziyor gerçekten. Gadget'lara dokunma, şöyle 3D bir arayüz yaz, o donanımda şıkır şıkır oynar kasmadan nasılsa.
Zaten olay çok saçma, piyasada ne kadar güzel arayüzler, launcher'lar varken Samsung gibi bir firmanın kasten iPhone arayüzünden esinlenmesi akıl işi değil...
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