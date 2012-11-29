iTunes 11 yayınlandı

Gün içerisinde yayınladığımız haberde aktardığımız bilgiler doğru çıktı ve Apple, iTunes 11'i son kullanıcının hizmetine sundu. Apple'ın eylül ayındaki etkinliğinde tanıttığı yeni iTunes, daha basit medya oynatım arayüzü ve dahili iCloud desteğinin yanı sıra; yepyeni iTunes Store'u ile dikkat çekiyor.

Mac ve Windows kullanıcılarının Apple Software Update ya da iTunes.com üzerinden yükleyebilecekleri iTunes 11'in Apple tarafından açıklanan özellikleri şöyle:

• Tamamen yeniden tasarlanmıştır. iTunes müziklerinizi, filmlerinizi ve TV şovlarınızı keşfetmeyi ve onların keyfini çıkarmayı daha eğlenceli hale getirir. Harika kenardan kenara tasarımı, arşivinizdeki her bir albüm, film veya TV şovu için olan özel tasarımları ve Mağazada'yı her tıklayışınızda kişisel öneriler almayı çok seveceksiniz.

• Yeni bir Mağaza. iTunes Store tamamen yeniden tasarlanmıştır ve artık nelerin yeni olduğunu daha kolay görebildiğiniz ve yeni favorileri keşfedebildiğiniz mükemmel bir görünüme sahiptir.

• Satın alınanları iCloud'dan çalın veya oynatın. Satın aldığınız ve iCloud'da bulunan müzikler, filmler ve TV şovları artık arşivinizde görünür. Onları görmek için Apple kimliğinizle giriş yapmanız yeterlidir. Onları doğrudan iCloud'dan çalmak veya oynatmak için çift tıklayın ya da bir aygıtla eşzamanlayıp çevrimdışıyken dinleyebilmek için bir kopyasını indirin.

• Sıradaki. Sırada hangi parçanın çalınacağını artık çok kolay bir şekilde görebilirsiniz, hem de tek bir yerden. Ortadaki ekranda Sıradaki simgesini tıkladığınızda çalınacak parçalar anında görünür. Hatta istediğiniz zaman bu parçaların sırasını değiştirebilir, parça ekleyebilir veya parçaları atlayabilirsiniz.

• Yeni Mini Çalar. Artık çok daha az alanda çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Mini Çalar, neyin çaldığını göstermenin yanı sıra artık albüm resmini de içerir, Sıradaki özelliğini sunar ve çalınacak yeni parçaları aramayı kolaylaştırır; bunların tümünü daha küçük ve daha şık bir tasarımla gerçekleştirir.

• Geliştirilmiş arama. iTunes'da aradığınızı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tek yapmanız gereken arama alanına yazmak; arşivinizin tamamında bulunan sonuçları anında görürsünüz. Herhangi bir sonucu seçtiğinizde iTunes sizi doğrudan ona götürür.

• Oynatım eşzamanlama. iCloud artık bir filmdeki veya TV şovundaki yerinizi anımsar. Aynı filmi veya bölümü iPhone'unuzda, iPad'inizde, iPod touch'ınızda veya Apple TV'nizde oynattığınızda, tam kaldığınız yerden devam eder.