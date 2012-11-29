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iTunes 11 yayınlandı

6 yıl
7,2b
1
131
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes 11 yayınlandı
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Gün içerisinde yayınladığımız haberde aktardığımız bilgiler doğru çıktı ve Apple, iTunes 11'i son kullanıcının hizmetine sundu. Apple'ın eylül ayındaki etkinliğinde tanıttığı yeni iTunes, daha basit medya oynatım arayüzü ve dahili iCloud desteğinin yanı sıra; yepyeni iTunes Store'u ile dikkat çekiyor.

Mac ve Windows kullanıcılarının Apple Software Update ya da iTunes.com üzerinden yükleyebilecekleri iTunes 11'in Apple tarafından açıklanan özellikleri şöyle:

• Tamamen yeniden tasarlanmıştır. iTunes müziklerinizi, filmlerinizi ve TV şovlarınızı keşfetmeyi ve onların keyfini çıkarmayı daha eğlenceli hale getirir. Harika kenardan kenara tasarımı, arşivinizdeki her bir albüm, film veya TV şovu için olan özel tasarımları ve Mağazada'yı her tıklayışınızda kişisel öneriler almayı çok seveceksiniz.

• Yeni bir Mağaza. iTunes Store tamamen yeniden tasarlanmıştır ve artık nelerin yeni olduğunu daha kolay görebildiğiniz ve yeni favorileri keşfedebildiğiniz mükemmel bir görünüme sahiptir.

• Satın alınanları iCloud'dan çalın veya oynatın. Satın aldığınız ve iCloud'da bulunan müzikler, filmler ve TV şovları artık arşivinizde görünür. Onları görmek için Apple kimliğinizle giriş yapmanız yeterlidir. Onları doğrudan iCloud'dan çalmak veya oynatmak için çift tıklayın ya da bir aygıtla eşzamanlayıp çevrimdışıyken dinleyebilmek için bir kopyasını indirin.

• Sıradaki. Sırada hangi parçanın çalınacağını artık çok kolay bir şekilde görebilirsiniz, hem de tek bir yerden. Ortadaki ekranda Sıradaki simgesini tıkladığınızda çalınacak parçalar anında görünür. Hatta istediğiniz zaman bu parçaların sırasını değiştirebilir, parça ekleyebilir veya parçaları atlayabilirsiniz.

• Yeni Mini Çalar. Artık çok daha az alanda çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Mini Çalar, neyin çaldığını göstermenin yanı sıra artık albüm resmini de içerir, Sıradaki özelliğini sunar ve çalınacak yeni parçaları aramayı kolaylaştırır; bunların tümünü daha küçük ve daha şık bir tasarımla gerçekleştirir.

• Geliştirilmiş arama. iTunes'da aradığınızı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tek yapmanız gereken arama alanına yazmak; arşivinizin tamamında bulunan sonuçları anında görürsünüz. Herhangi bir sonucu seçtiğinizde iTunes sizi doğrudan ona götürür.

• Oynatım eşzamanlama. iCloud artık bir filmdeki veya TV şovundaki yerinizi anımsar. Aynı filmi veya bölümü iPhone'unuzda, iPad'inizde, iPod touch'ınızda veya Apple TV'nizde oynattığınızda, tam kaldığınız yerden devam eder.

iTunes 11 yayınlandı
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iTunes 11 yayınlandı
Tam Boyutta Gör
iTunes 11 yayınlandı
Tam Boyutta Gör
iTunes 11 yayınlandı
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gvenc 6 yıl en beğenilen
şu itunes kullanamayan beyinlere çok şaşırıyorum.
windows media player olsa her bi cacığını kurcalayarak bulan tipler ne zaman apple ürünü görse herşeyi önlerine hazır bekliyorlar.
Bu işler düşünce yoluyla değil mouse tıklamalarıyla olur be güzel evlatlarım.
ağ bağlantılarını yönetmek için bastığın birmilyonaltıyuzellisekiz tane tıkta hiç sıkıntı yok apple bir yazılım çıkardı mı basacağın iki tane ''tık'' nede tıkıyor bu insanları
şu itunes kullanamayan beyinlere çok şaşırıyorum.windows media player olsa her bi cacığını kurcalayarak bulan tipler ne zaman apple ürünü görse herşeyi önle...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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kronikyorgun 6 yıl
Evet dostum defalarca attim iphonu kablo ile bagliyorum pc goruyor ama itunes normalde cihazi baglar baglamaz otomotik aciliyor cihazi taniyordu simdi itunesi el ile aciyorum yine cihazi gormuyor uyumluluk kisminda win 7 starter isletim sistemi yok ondan kaynakli olabilirmi
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coolcicada 6 yıl kronikyorgun
kronikyorgun
Evet dostum defalarca attim iphonu kablo ile bagliyorum pc goruyor ama itunes normalde cihazi baglar baglamaz otomotik aciliyor cihazi taniyordu simdi itunesi el ile aciyorum yine cihazi gormuyor uyumluluk kisminda win 7 starter isletim sistemi yok ondan kaynakli olabilirmi

win 7 ultimate yüklü bende.. itunes açıkken cihazı bağlarsan görmüyor, cihazı bağlayıp itunes'u açarsan görüyor.. dene bi
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kronikyorgun 6 yıl
Win 7 starter isletim sistemli netbookuma kurdum bugun 11 i ne yaptiysam iphonu gormedi itunes cozumu nedir arkadaslar
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_2FAST4U_ 6 yıl kronikyorgun
kronikyorgun
Win 7 starter isletim sistemli netbookuma kurdum bugun 11 i ne yaptiysam iphonu gormedi itunes cozumu nedir arkadaslar

Kurduktan sonra restart attinmi ?
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C.A.N.C.E.R 6 yıl

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Macintosh 6 yıl
Bence bir iki eksik dışında mükemmel diyebilirim.

Daha ne yapsın adamlar abi
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PROBElem 6 yıl
bi önceki sürümden farkı ne UI dışında ?
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xmasx 6 yıl
Kimse dememiski seste bir iyilesme varmi diye, tamam donaninim yaninda yazilimin basarisi da yadsinamaz !!!! [>:]
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onr4249 6 yıl
Arşivde arama yaptığımda bazen İtunnes donuyor kalıyor.Acaba benzer sorunu yaşayan var mı?
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tenghis 6 yıl xmasx
ozzy_carpe

Kimse dememiski seste bir iyilesme varmi diye, tamam donaninim yaninda yazilimin basarisi da yadsinamaz !!!! [>:]

Seste iyileşme yok. Yine vasat itunes ses kalitesi. Şahsen Audirvana kullanıyorum. Arada dağlar kadar fark var, dac ile kullanımda da, macbook'un kendi ses kartında da.
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uisik34 6 yıl
Yükledim her zaman ki gibi klas olmuş.
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Nemésis 6 yıl
Alışamayanlar görüntü>kenar çubuğunu aç'a tıklarlarsa eskisi gibi yanda kenar çubuğu olur.
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_RapiD_ 6 yıl
Abi ben daha eskisini kullanmayi bilmiyorum bir iki sarki falan atmistim ki pat bu cikti [>:] yeni itunesta mkv film ve muzik nasil atiliyor bilgi verebilirmisiniz
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Italoman 6 yıl
Dün iPodu senkronize ederken kurdum, farkettiğim en önemli değişiklik, ipodun içindeki dosya sistemini de açıkça görebilmeniz. Yani ipoddaki menüler olduğu gibi görünüyor. Önceki sürümde yoktu ve büyük eksiklikti...
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Bence çok harika olmuş

Edit: Hakkını vermek lazım.

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ozgurcan29 6 yıl Zımparasız Pinokyo
Ben Gerçek Değilim

Bence çok harika olmuş

Edit: Hakkını vermek lazım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hocam bir şey sormak istiyorum , Listedeki albüm sayısını nasıl başardınız ben bir türlü o alttaki yazı kısmını çıkartmayı bulamadım (202 Albüm yazan yer hakkında küçük bir bilgi istemiştim)
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nizipliyim 6 yıl
itunes u kullanmak icin uzman olmak gerekir niye bu kadar zor yaparlar anlamadim gitti
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infom@n 6 yıl
Saydam
Orijinalden alıntı: SeTha
Orijinalden alıntı: DH Misafiri Valla bende hiç beğenmedim media player gibi olmuş arayüz evet hızlı ama zaten bir fark kalmamış ondan hızlı birde çok ucuz. Albüm kapaklarının renk yoğunluguna göre bulur ve featherı yüksek bir geçiş verip rakamları yazıları renklendiriyor çok basit olmuş sadeliginden çıkmış aynısını media player da ve motorola xoom da var ayrıyetten en igreti oldugum kenar tasarımı hiç belli olmuyor beyaz agırlıklı bir masa üstü kulanıyorum ben hiç seçemiyorum kenardan ve albümleri seçtiginizde aşagıya dogru bir pencere açması aynı ipode iphone da dosya açar gibi olmuş birde albümlerin isimlerini numaraşarını albüm kapagındaki renklerden seçiyor yani akla gelen ve herkesin yapa bileceği şeyler steve jobs varken böyle değildi ölmüyeydi iyidi ve tim cook allah tependen baksın mahvediyorsun canım elmayı
Pardon anlamadım??
Ne nokta var nede virgül. ;)

Okuyamadım bile:)
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