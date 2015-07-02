iTunes 12.2 içerisinde yeni iPod'lar ortaya çıktı

Apple'ın günümüzdeki başarısının en önemli mimarlarından iPod ailesi, iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan iTunes 12.2 güncellemesinde ortaya çıktığı kadarıyla da Apple, iPod ailesini yeni renklerle güncellemeyi planlıyor.

Bu doğrultuda iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle modelleri bulunmuş durumda. Hali hazırda iPod modellerinde Apple tarafından bu renkler kullanıcılara sunulmuyor ve bu da cihazların yakın zaman içerisinde yeni renk seçenekleriyle güncellenebileceğini gösteriyor. Yeni iPod modellerini destekler nitelikte bir diğer bilgi ise görsellerin ilk defa iTunes 12.2'ye konumlandırılmış olması. 9to5Mac sitesine göre iTunes 12.1.2'de bu içerikler yer almıyordu.

Konu hakkında şimdilik Apple tarafından yapılmış bir resmi açıklama bulunmazken, ortaya çıkan görsellerin bir fotoğraf düzenleme hatası olabilme ihtimali de bulunuyor.

http://9to5mac.com/2015/07/01/itunes-12-2-updates-indicates-gold-ipod-nano-new-ipod-touch-shuffle-colors/