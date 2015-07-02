Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 12.2 içerisinde yeni iPod'lar ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
1
15
iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iTunes 12.2 içerisinde yeni iPod'lar ortaya çıktı
 
Apple'ın günümüzdeki başarısının en önemli mimarlarından iPod ailesi, iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan iTunes 12.2 güncellemesinde ortaya çıktığı kadarıyla da Apple, iPod ailesini yeni renklerle güncellemeyi planlıyor.
Bu doğrultuda iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle modelleri bulunmuş durumda. Hali hazırda iPod modellerinde Apple tarafından bu renkler kullanıcılara sunulmuyor ve bu da cihazların yakın zaman içerisinde yeni renk seçenekleriyle güncellenebileceğini gösteriyor. Yeni iPod modellerini destekler nitelikte bir diğer bilgi ise görsellerin ilk defa iTunes 12.2'ye konumlandırılmış olması. 9to5Mac sitesine göre iTunes 12.1.2'de bu içerikler yer almıyordu.
Konu hakkında şimdilik Apple tarafından yapılmış bir resmi açıklama bulunmazken, ortaya çıkan görsellerin bir fotoğraf düzenleme hatası olabilme ihtimali de bulunuyor. 
iTunes 12.2 içerisinde yeni iPod'lar ortaya çıktı
 

http://9to5mac.com/2015/07/01/itunes-12-2-updates-indicates-gold-ipod-nano-new-ipod-touch-shuffle-colors/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rise Against 4 yıl
iPod Classic lazım 500 gb falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klar 4 yıl
ipod touch lar bildiğin çöp yenileri gerçekten gerekiyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nimotech 4 yıl
iPod üretimi durmadımı


Başlığı görünce iPod touch 6 ortaya çıktı sandım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stumaster 4 yıl
Yeni iPod'laın şu ana kadar çıkmaması saçmalık bence.Umarım yenilenmiş iPod'lar çıkar.Apple giderek değerlerinden uzaklaşıyor gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
headbanger6 4 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR
 

 

Apple'ın günümüzdeki başarısının en önemli mimarlarından iPod ailesi, iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan iTunes 12.2 güncellemesinde ortaya çıktığı kadarıyla da Apple, iPod ailesini yeni renklerle güncellemeyi planlıyor.

 

Bu doğrultuda iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle modelleri bulunmuş durumda. Hali hazırda iPod modellerinde Apple tarafından bu renkler kullanıcılara sunulmuyor ve bu da cihazların yakın zaman içerisinde yeni renk seçenekleriyle güncellenebileceğini gösteriyor. Yeni iPod modellerini destekler nitelikte bir diğer bilgi ise görsellerin ilk defa iTunes 12.2'ye konumlandırılmış olması. 9to5Mac sitesine göre iTunes 12.1.2'de bu içerikler yer almıyordu.

 

Konu hakkında şimdilik Apple tarafından yapılmış bir resmi açıklama bulunmazken, ortaya çıkan görsellerin bir fotoğraf düzenleme hatası olabilme ihtimali de bulunuyor. 

 

 


Uretime son vermislerdi diye bi soylenti cikmisti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 4 yıl
Yeni Touch çıkmaz ise gerçekten saçmalık. 5.nesil Touch artık bazı sitelerde yetmiyor. Mesela forumda biraz fotoğraf olan bir konuya girildi mi kasıyor, takılıyor. Elmana kurt girdi de bağırsakları bozuşun beyne mi vurdu Apple, salaklaşma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Ipod çıksın diye bekliyorum uzun süredir. Nano kapacam bir tane yenisi çıkarsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Desider Specialist 4 yıl
Uzun zaman olmuştu zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Touch'ta TouchID yok yani renkleri düzenlemiş olabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTX58 4 yıl
yeni touch gelsede alsak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 4 yıl
Arkası bildiğin diskavri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Fiyatı uygun bir touch alırız apple sevdamızı tamamlarız
Güzel ve ucuz bir ürün ses kalitesi de yeterli
Dikkatimi daha çok yeni nesil shuffle çekti ve ucuz olmasından dolayı gayet alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, iTunes ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 11 Cydia Tweak İncelemesİ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim