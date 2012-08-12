iTunes Store Türkiye için geri sayım başladı

Türkiye'deki Apple kullanıcılarının yıllardır süren bekleyişi sona eriyor. 2008 yılından bu yana uygulama satışıyla ülkemizde kullanımda olan iTunes Store'da yakın zamanda şarkı, klip ve film gibi içeriklerin satışına başlanacak.

Yakın zamanda Apple'ın iTunes Store'u "tam içeriğiyle" Asya'nın önde gelen ülkelerinden açacağını duyuran ve bu iddiası kısa bir süre sonra Apple tarafından doğrulanan e27 sitesine göre Apple'ın yol haritasında sırada Hindistan, Endonezya, Rusya, Güney Kore ve Türkiye var. e27, iddiasını plak şirketlerine yakın isimlere dayandırırken; iddianın temelinde şirketlerin iTunes'a şarkı göndermelerini sağlayan iTunes Producer içerisinde ilgili ülkelerin isimlerinin geçmeye başlaması yatıyor.

Şu anda sadece App Store'un aktif olduğu iTunes Store Türkiye'nin tam anlamıyla ne zaman açılacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor ancak bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Apple'ı ziyaret eden Serdar Kuzuloğlu, Twitter'dan iTunes Store Türkiye'nin Eylül ayında açılacağını iddia etmişti. Benzer şekilde şimdilik çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Apple Türkiye'nin resmi açılışının da önümüzdeki sonbaharda gerçekleşeceği yönündeki bilgiler de iTunes Store Türkiye'nin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde açılma olasılığını arttırmıyor değil. Kim bilir, belki de iTunes Store Türkiye Apple'ın 12 Eylül'de yapılması beklenen geleneksel sonbahar etkinliğindeki duyurusuyla birlikte açılacak.

Apple'ın 2003 yılında açtığı iTunes Store; 28 milyondan fazla şarkı, 40,000'den fazla klip, 4500'den fazla film ve 3000'den fazla TV içeriğiyle kullanıcılara geniş bir katalog sunarken; şarkıların fiyatları ise 0,69 dolar ile 1,29 dolar arasında değişiyor. Satılan şarkıların neredeyse tamamı 256kbit AAC formatında ve DRM'siz iken; film, TV içeriği, sesli ve normal kitaplar için DRM koruması söz konusu. Öte yandan App Store Türkiye ile Amerika'da uygulama fiyatlarının aynı olmasını iTunes Store Amerika'daki benzer fiyatlandırmanın Türkiye için de geçerli olacağının habercisi olarak görebiliriz. Ayrıca iTunes Store Türkiye ile birlikte iCloud'un öne çıkan özelliklerinden "iTunes in the Cloud" ve "iTunes Match" de ülkemizde kullanıma sunulacaktır.