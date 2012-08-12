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iTunes Store Türkiye için geri sayım başladı

6 yıl
9,4b
1
129
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Türkiye'deki Apple kullanıcılarının yıllardır süren bekleyişi sona eriyor. 2008 yılından bu yana uygulama satışıyla ülkemizde kullanımda olan iTunes Store'da yakın zamanda şarkı, klip ve film gibi içeriklerin satışına başlanacak.

Yakın zamanda Apple'ın iTunes Store'u "tam içeriğiyle" Asya'nın önde gelen ülkelerinden açacağını duyuran ve bu iddiası kısa bir süre sonra Apple tarafından doğrulanan e27 sitesine göre Apple'ın yol haritasında sırada Hindistan, Endonezya, Rusya, Güney Kore ve Türkiye var. e27, iddiasını plak şirketlerine yakın isimlere dayandırırken; iddianın temelinde şirketlerin iTunes'a şarkı göndermelerini sağlayan iTunes Producer içerisinde ilgili ülkelerin isimlerinin geçmeye başlaması yatıyor.

Şu anda sadece App Store'un aktif olduğu iTunes Store Türkiye'nin tam anlamıyla ne zaman açılacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor ancak bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Apple'ı ziyaret eden Serdar Kuzuloğlu, Twitter'dan iTunes Store Türkiye'nin Eylül ayında açılacağını iddia etmişti. Benzer şekilde şimdilik çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Apple Türkiye'nin resmi açılışının da önümüzdeki sonbaharda gerçekleşeceği yönündeki bilgiler de iTunes Store Türkiye'nin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde açılma olasılığını arttırmıyor değil. Kim bilir, belki de iTunes Store Türkiye Apple'ın 12 Eylül'de yapılması beklenen geleneksel sonbahar etkinliğindeki duyurusuyla birlikte açılacak.

Apple'ın 2003 yılında açtığı iTunes Store; 28 milyondan fazla şarkı, 40,000'den fazla klip, 4500'den fazla film ve 3000'den fazla TV içeriğiyle kullanıcılara geniş bir katalog sunarken; şarkıların fiyatları ise 0,69 dolar ile 1,29 dolar arasında değişiyor. Satılan şarkıların neredeyse tamamı 256kbit AAC formatında ve DRM'siz iken; film, TV içeriği, sesli ve normal kitaplar için DRM koruması söz konusu. Öte yandan App Store Türkiye ile Amerika'da uygulama fiyatlarının aynı olmasını iTunes Store Amerika'daki benzer fiyatlandırmanın Türkiye için de geçerli olacağının habercisi olarak görebiliriz. Ayrıca iTunes Store Türkiye ile birlikte iCloud'un öne çıkan özelliklerinden "iTunes in the Cloud" ve "iTunes Match" de ülkemizde kullanıma sunulacaktır.


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Jül Sezar 6 yıl en beğenilen Bl00dyHell
Bl00dyHell
Google'dan da benzer bir atak bekliyoruz


Merak etmeyin. Google'in tüm ataklari benzer zaten.
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sinless34 6 yıl
Bu tür yatırımların Türkiye' ye açılması sevindirici bunun devamı geleceğine eminim.
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The Catalyst 6 yıl
işte bu iyi haber. aradığım her şarkıyı rahatlıkla bulabileceğim yasal bi platformun açılacak olması işimi çok kolaylaştıracak.
2 Yanıt Yanıtla +7
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ayarslaner 6 yıl
Şuan itibarı ile ufaktan ufaktan açılmaya başladı iTunes Store. İlgincime giden konu şu ki top 50 girdiğimde bir sürü Türkçe Müzik gördüm(Orhan Gencebay, Tarkan) çok güzel bir şey olacağına benziyor...
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drorbital 6 yıl
Hayırlı olsun,hepimize,herkese
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Smile75 6 yıl
Hadi hayırlısı bakalım. Sanatçılarımız yaşadı bu arada, korsandan elleri kolları bağlıydı resmen.
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soulmate 6 yıl
iTunes Store TR geldi arkadaşlar, hayırlı olsun.
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callandor 6 yıl
Selam,
Az önce ipad'ten itunes'a girdiğimde müzik satın alabildiğimi gördüm. Ufaktan başladılar mı nedir?
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ozzycarpe 6 yıl
Hmmm biaz sacma olmazmi? Vede cok iyi ingilizce bilmek gerekmiyormu filmi orjinalden anlamak icin..? Kac kisi varki boyle anlayabilecek?

Bu arada itunesden urun alabilecekmiyiz? Ipod ,iphone mac vs ?
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lordrdley 6 yıl
Altyazida bir sorun olmaz ki. En iyi bir altyazi takimi duzenleyecekler. Kolay yani:)
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ozzycarpe 6 yıl lordrdley
lordrdley
Altyazida bir sorun olmaz ki. En iyi bir altyazi takimi duzenleyecekler. Kolay yani:)

Nasi yani.? Onca film ve dizilerin altyazilari sip diye olacagini zannediyosun?? Yuzlerce film ve diziyi satisa sunmalari zaman alacak gibi gorunuyor.. Bu arada apple tv satislarinda patlama olablir :)
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ozzycarpe 6 yıl
Ben Dizi ve film alirim.. Ama altyazilari nasil ekleyecekler? Fikri olan varsa cevaplasin lutfen..!!!!!!!
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lordrdley 6 yıl
:) turkiye de belirli elit kitleye yayin yapan (reklam olmasin diye ad vermeyecegim.isteyen olursa pmden sorabilir) bir blog da yazarim. Yani isim gucum apple. Zaten mutlaka duymustur apple dostlari
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Eesti 6 yıl
Gec bile kaldilar,guzel bir gelisme
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ozzycarpe 6 yıl
Sizce amazon mu ? Itunes mi? Amazonun arsivinin daha buyuk oldugunu biliyorumm. Yani ituneste istedligimiz grubu veya sanatciyi rahatlikla bulabilcekmiyiz .? Sonra gelipte sadece Lady Gaga`nin son album ve videosunu gagalamasinlar ?
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