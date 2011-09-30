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iTunes Store, artık tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aktif

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iTunes Store'un Avrupa Birliği'ne üye 10 yeni ülkede daha açılacağına dair iddianın ortaya atılmasının üzerinden 2 gün geçmeden Apple, beklenen hamlesini gerçekleştirerek iTunes Store'u 12 yeni ülkede daha açarak Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde aktif hale getirdi.

Apple, diğer haberimizde de belirttiğimiz 10 ülkenin yanı sıra, Kıbrıs ve Malta'da da iTunes Store'u açarak tüm AB üyesi ülkelerde iTunes Store'u kullanıcıların hizmetine sunarken; bugüne kadar sadece Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya ve Kanada'da açık olan elektronik kitap mağazası iBook Store'u da 25 ülkede daha (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve İsviçre) hizmete sundu.


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aries 8 yıl
Hani bize ? :((
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Brumack 8 yıl
bize hiç açmıcaklar galiba
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