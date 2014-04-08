iWatch, güneş ışığına maruz kalma yoğunluğunu ölçebilecek

Apple’ın merakla beklenen giyilebilir cihazı iWatch ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve özellikle sağlık takibi konusunda önemli yeteneklere sahip olacağı hemen hemen kesinleşen iWatch’ın yeteneklerinden biri de UV ışığa maruz kalma süresini analiz etmesi olacak.





Dünyanın önde gelen finans kurumlarından Barclays’in analistlerinden Blayne Curtis’in kaleme aldığı son rapora göre iWatch, kullanıcıların güneş ışığına maruz kalma yoğunluğunu özel bir UV sensörüne sahip olacak. Bu sensör sayesinde iWatch, ciltten emilen güneş ışığı miktarını hesaplayacak ve özellikle hassas ciltlere sahip olan kullanıcıların güneş ışığına maruz kalma miktarını sürekli olarak takip edebilmelerini sağlayacak. Curtis, ayrıca aynı sensörün, nabız ile oksijen seviyesi ölçüm konularını da takip edeceğini belirtti.





Hatırlanacağı gibi Silicon Labs firması, geçtiğimiz şubat ayında güneş ışınlarına maruz kalma yoğunluğunu ölçen UV sensörünü duyurmuş, bu sensörün özellikle etkinlik izleme ve akıllı saat gibi çözümleri zenginleştireceğini ifade etmişti.





Healtbook ile birlikte Apple’ın etkinlik izleme ve sağlık takibi alanında güçlü çözümü olması beklenen iWatch’ın bu yıl sonu ya da gelecek sene başında lanse edilmesi bekleniyor.