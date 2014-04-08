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iWatch, güneş ışığına maruz kalma yoğunluğunu ölçebilecek

5 yıl
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iWatch, güneş ışığına maruz kalma yoğunluğunu ölçebilecek

Apple’ın merakla beklenen giyilebilir cihazı iWatch ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve özellikle sağlık takibi konusunda önemli yeteneklere sahip olacağı hemen hemen kesinleşen iWatch’ın yeteneklerinden biri de UV ışığa maruz kalma süresini analiz etmesi olacak.


Dünyanın önde gelen finans kurumlarından Barclays’in analistlerinden Blayne Curtis’in kaleme aldığı son rapora göre iWatch, kullanıcıların güneş ışığına maruz kalma yoğunluğunu özel bir UV sensörüne sahip olacak. Bu sensör sayesinde iWatch, ciltten emilen güneş ışığı miktarını hesaplayacak ve özellikle hassas ciltlere sahip olan kullanıcıların güneş ışığına maruz kalma miktarını sürekli olarak takip edebilmelerini sağlayacak. Curtis, ayrıca aynı sensörün, nabız ile oksijen seviyesi ölçüm konularını da takip edeceğini belirtti.


Hatırlanacağı gibi Silicon Labs firması, geçtiğimiz şubat ayında güneş ışınlarına maruz kalma yoğunluğunu ölçen UV sensörünü duyurmuş, bu sensörün özellikle etkinlik izleme ve akıllı saat gibi çözümleri zenginleştireceğini ifade etmişti.


Healtbook ile birlikte Apple’ın etkinlik izleme ve sağlık takibi alanında güçlü çözümü olması beklenen iWatch’ın bu yıl sonu ya da gelecek sene başında lanse edilmesi bekleniyor.


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mesincır 5 yıl en beğenilen
Sanki kimse Motorolayı görmemiş. moto360.motorola.com/...
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H34RTL3SS 5 yıl
şekli buysa gördüüm en iyi görünümlü akıllı saat sadece görüntüsü için bile alanınabilir :)
konu apple olunca piyasaya çıkana kadar ne olacağı belli olmuyor
örnek resim olduuna eminim ama keşke buna benzer olsaydı demedende duramadım


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şekli buysa gördüüm en iyi görünümlü akıllı saat sadece görüntüsü için bile alanınabilir :)konu apple olunca piyasaya çıkana kadar ne olacağı belli olmuyo...
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darkaura 5 yıl
apple mantikli is yapiyor. farkli bir seyler sunmasi lazimki akilli saat kullanmak icin bir neden olsun. yoksa telefon ekraninda gorebilceklerimi gormek icin kocaman bir ekrani kolumda tasiyip, niye her aksam sarjiyla ugrasayim.
apple mantikli is yapiyor. farkli bir seyler sunmasi lazimki akilli saat kullanmak icin bir neden olsun. yoksa telefon ekraninda gorebilceklerimi gormek icin ko...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ardarda45 5 yıl
bence bu saatlere çok lüzumsuz özellikler yüklüyorlar hevestir millet alır geçer sonra...
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echelon34 5 yıl
Bu ürünü gerçekten merakla bekliyorum ancak bu görseldeki gibi olacağına hiç ihtimal vermiyorum.....
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people66 5 yıl
moto 360...
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matmuhendisi 5 yıl
Sallama apple haberlerinden nefret ediyorum :)
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ST4LK3R 5 yıl
Bu da demek oluyor ki ilerde Apple'dan
"yanlış açıyla tuttğuğnğz için ölçümü doğru yapamıyor", "cebinize eliniz sokmayın doğru olarak ölçmüyor" "Ampül ile güneşi ayrıma yaması yayınlayacağız" gibi mazeretlere maruz kalacağız demektir.
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12 Angry Men 5 yıl
Motorolanın ki gerçekten muhteşem.
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Kreativ 5 yıl
Fotoğrafını gördüğünüz saat triwa firmasının hazırladığı consept saatdir. Üretileceği yada piyasaya çıkacağı belli değil. Ve de saatın standart mekanizmalı olarak triwa'nın sitesinden hatta türkiye'de de belli başlı saatçilerde bulunmaktadır.
mesincır'ın dediği gibi şu ana kadar yapılmış şıklık ve tasarım olarak piyasaya çıkmaya en yakın saat moto 360'dır.
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fukox 5 yıl
Home butonu veya parmak izi okuyucu koyacaktır Apple kesinlikle. Tasarımın gerçek olmadığına emin sayılırım ama gayet başarılı. Ayrıca eğer bu şekilde kayışlar deri olacaksa Ios7 deki gibi pastel renkler kullanılmayacaktır iwatch ta
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tamererr 5 yıl
Şu tasarımla çıkarsa 1 saniye düşünmem yapışırım ... Sonunda Mars'tan fırlamamış, adam gibi takım elbisenin altına giyilebilecek bir saat gelmiş olur ...
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12 Angry Men 5 yıl
keşke guneş enerjısıyle şarj olsa.
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mesincır 5 yıl
Sanki kimse Motorolayı görmemiş. moto360.motorola.com/...
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N. Chomsky 5 yıl

Yukarıdaki gibi olursa ilk kez saate benzer akıllı saat gelecek.
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