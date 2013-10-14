"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"

Apple'ın Apple TV ile birlikte merakla beklenen ürünlerinin başında gelen iWatch, hali hazırda satışta olan akıllı saatlerdeki gibi sadece akıllı telefonlarımıza eşlik etmeyecek, daha fazlasını sunacak.

Cantor Fitzgerald'ın analistlerinden Brian White, kaleme aldığı makalesinde iWatch'ın şu ana kadar hep iPhone'a eşlik edecek bir cihaz olarak değerlendirildiğini ancak iWatch'ın bundan çok daha fazlasını yapabilecek bir cihaz olacağını söyledi. White'ın iddiasına göre iWatch'ı çok amaçlı kullanmak mümkün olacak; örneğin evdeki ısıtma / soğutma sistemini uzaktan kontrol etmek, odaların ışıklarını yakmak, sağlığımızla ilgili değerlendirmeler yapmak gibi.

White'ın ortaya attığı iddialara baktığımızda Apple'ın iWatch'ın yeteneklerini tek başına ortaya çıkarması zor görünüyor. Bu doğrultuda firmanın yakın zamanda Hue isimli akıllı LED lambaları geliştiren Philips ile eski Apple üst düzey yöneticisi Tony Fadell'ın kurduğu Nest'in geliştirdiği akıllı termostatlar gibi ekipmanların geliştirilmesi için 3.parti firmalarla işbirliği yapabilir.

Apple'ın eksiksiz olmasını istediği için piyasaya çıkışı 2014 sonuna kalan iWatch'ın kırpılmış bir iOS türevi yerine güçlü bir sistemle gelmesi beklenirken; pil süresinin prototiplerde 2 güne yükseldiği ancak firmanın bu süreyi daha fazla arttırmak istediği ortaya çıkmıştı.