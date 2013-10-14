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"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Apple TV ile birlikte merakla beklenen ürünlerinin başında gelen iWatch, hali hazırda satışta olan akıllı saatlerdeki gibi sadece akıllı telefonlarımıza eşlik etmeyecek, daha fazlasını sunacak.

Cantor Fitzgerald'ın analistlerinden Brian White, kaleme aldığı makalesinde iWatch'ın şu ana kadar hep iPhone'a eşlik edecek bir cihaz olarak değerlendirildiğini ancak iWatch'ın bundan çok daha fazlasını yapabilecek bir cihaz olacağını söyledi. White'ın iddiasına göre iWatch'ı çok amaçlı kullanmak mümkün olacak; örneğin evdeki ısıtma / soğutma sistemini uzaktan kontrol etmek, odaların ışıklarını yakmak, sağlığımızla ilgili değerlendirmeler yapmak gibi.

White'ın ortaya attığı iddialara baktığımızda Apple'ın iWatch'ın yeteneklerini tek başına ortaya çıkarması zor görünüyor. Bu doğrultuda firmanın yakın zamanda Hue isimli akıllı LED lambaları geliştiren Philips ile eski Apple üst düzey yöneticisi Tony Fadell'ın kurduğu Nest'in geliştirdiği akıllı termostatlar gibi ekipmanların geliştirilmesi için 3.parti firmalarla işbirliği yapabilir.

Apple'ın eksiksiz olmasını istediği için piyasaya çıkışı 2014 sonuna kalan iWatch'ın kırpılmış bir iOS türevi yerine güçlü bir sistemle gelmesi beklenirken; pil süresinin prototiplerde 2 güne yükseldiği ancak firmanın bu süreyi daha fazla arttırmak istediği ortaya çıkmıştı.


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zahitfettahoglu 6 yıl
apple bizim şu doğan şahin kartal yokmu hah işte ondan farkı yok, her cihazının sonuna bi ''S'' takısı takıyorlar bizimkilerde aha başkalaşım bir ürün yapmışlar laa deyip avanak millet sıralara giriyor, apple işte, kapalı kutu, pil değişimi için bile servise gitmeni gerektirecek bi alet ama bunu tasarlayan mühendisler tamamen elitler için tasarlanmış, bir ömür biçmişler, yani biz Türkiye tüketicilerini düşünmemişler, yani pil bittimi at çöpe şeklinde tasarlanmış aslında, ne olacakki 700-800$ zengin için nedirki, ama türkiye satışı öylemi bak 5S 3000tl.küsuratıda var ama neyse, bu parayı verenler var ve çok şey bekliyorlar o ellerindekinden ve bizimkiler hurda olana kadar kullanabilme niyetiyle aldıkları için (elit tabakayı kastediyorum) tabi başlarına gelen ilk servislik olayda elinden çıkarma çabasına girenzinyooo vatandaş, haliyle başına geleceğini biliyor, ama androidli cihazlarda bu böylemi bakın marka vermiyorum en son sürümle piyasaya çıkan cihazın romunu değiştirip android'in ilk sürümünü bile yükleyebilirsin cihaza, gönüllü geliştiricileri bol ios 7'ye yükseltip zahmetsizce ios 6'ya geri dönebilen varmı.....
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Persistent Stability 6 yıl
Bu tarz konulara sırf yeni şeyler öğrenmek için giriyorum. Abi iyi ki varsınız ve iyi ki kapışıyorsunuz
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Battlelife 6 yıl
Fotoğraf tam bir fake yani apple ın ilk ipod u bile o kadar kalın değilken adamların çıkaracağı akıllı saat böyle koltuk ayağı gibi olmaz yani o ne öyle annemin mücevher kutusu gibi
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gfbekir 6 yıl
Apple ile ilgili bir haber olunca neden hemen Samsung hedef haline geliyor?
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Jül Sezar 6 yıl gfbekir
gfbekir
Apple ile ilgili bir haber olunca neden hemen Samsung hedef haline geliyor?

Ilk mesajlari tekrar oku
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ganja77 6 yıl
tasarım berbat olmuş
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theyapici 6 yıl
apple kalitesi
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Battlelife 6 yıl
incecik şık bir tasarım, en azından 1 hafta giden bir şarj süresi ve farklı merk edilecek karıştırılacak bir işletim sistemi yapın kapış kapış gider ama şunu yapmak zorundasınız ipod ipad ve iphone ile uyumlu olan özellikler şart o zaman artistik yapılacak çok özellik gelir çünkü.
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mementopolis 6 yıl
Applenin akilli saat projesi sizmasaydi diyer firmalarin buna yönelecegi falan yoktu.
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felixamor 6 yıl
Zerre ilgilenmediğim bir teknoloji..Zaten usb kablosu elimizde geziyoruz,birde bunlar yüzünden dert ikiye çıkacak..
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eulogy 6 yıl

Yorumlarda samsung'un teknoloji firması olmadığını söyleyen var. Neresinden baksan içler acısı... İşte insanlar fanlık yapayım derken gerçeklerden bu kadar uzaklaşabiliyorlar.
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WB 6 yıl
Her zamanki gibi apple kalitesi, koy kirpilmis yazilimi saatin icine sur piyasaya yerine daha mantikli ve kullanici odakli bir cihaz gelistirmek icin cabaliyorlar, helal olsun.
Fiyat olarak yuksek olacagi kesin ama paranin karsiligini verecegi de kesin.
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