Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,9b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IBM yatırımcıların merakla beklediği 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %5 artışla 22.9 milyar dolar gelir açıklayan IBM'in net kârı ise %13 artış ile 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Global Teknoloji Hizmetleri bölümü %6.3 artış ile 9.3 milyar dolar gelir açıklayan IBM'de Yazılım bölümünün elde etttiği gelir 5 milyar dolar, Global Kurumsal Hizmetler bölümünün elde ettiği gelir ise 4.4 milyar dolar olarak açıklandı.

Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini kapsayan üç aylık ilk çeyreği 14 milyar dolar nakitle kapatan IBM, aynı dönemde bir önceki yıla kıyasla 400 milyon dolarlık artışla 1.4 milyar dolarlık nakit akışı yarattığı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 9 yıl
ibm bu sektörde en iyi firmadır bnce.. yıllardır yaptıkları herşey cok kaliteli olmuş.daha çok iş makinelerine yoğunlaşan firma.(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES).AYRICA IBM kendi işletim sistemini çıkardı microsoft bu işletm sisteminin telif haklarını aldı şuan bile bundan yararlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchutZ 9 yıl
buna rağmen 2010 yılı ilk çeyrekte en fazla kar sağlayan firma Apple oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
Bu ıbm girmediği iş yoq.Adamlar alış eriş marketlerındekı kasa ve evımızdekı uyduların çoğunda ibm çipsetlet kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
IBM'in ne gibi yazılımları var acaba?? Zannedersem bizim bildiğimiz anlamda PC için değilde genelde ürettiği gömülü sistemler için yazdığı yazılımlar olsa gerek?? var mı PC için yazılımları yada şuan benim mi gözümden kaçtı??? Zaten genelde kurumsal ürünlerden para kazanan bir firma.. çok pahalı cihazlar üretiyorlar.. örneğin tıpta kullanılmak üzere..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xefion 9 yıl

Batuist

IBM'in ne gibi yazılımları var acaba?? Zannedersem bizim bildiğimiz anlamda PC için değilde genelde ürettiği gömülü sistemler için yazdığı yazılımlar olsa gerek?? var mı PC için yazılımları yada şuan benim mi gözümden kaçtı??? Zaten genelde kurumsal ürünlerden para kazanan bir firma.. çok pahalı cihazlar üretiyorlar.. örneğin tıpta kullanılmak üzere..


İstatistikte analizler için kullandığımız SPSS programı IBM'e aittir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim