IBM 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

IBM yatırımcıların merakla beklediği 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %5 artışla 22.9 milyar dolar gelir açıklayan IBM'in net kârı ise %13 artış ile 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Global Teknoloji Hizmetleri bölümü %6.3 artış ile 9.3 milyar dolar gelir açıklayan IBM'de Yazılım bölümünün elde etttiği gelir 5 milyar dolar, Global Kurumsal Hizmetler bölümünün elde ettiği gelir ise 4.4 milyar dolar olarak açıklandı.

Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini kapsayan üç aylık ilk çeyreği 14 milyar dolar nakitle kapatan IBM, aynı dönemde bir önceki yıla kıyasla 400 milyon dolarlık artışla 1.4 milyar dolarlık nakit akışı yarattığı belirtiliyor.