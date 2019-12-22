IBM'in geliştirdiği yeni pil, lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin Kongolu aileler tarafından mahkemeye verildiklerini sizlere duyurmuştuk. Ailelerin iddialarına göre çocukları kobalt madenlerinde ağır işlerde çalıştırılarak ağır yaralanma ve ölüme terkediliyorlardı. Kobalt her ne kadar teknoloji sektörü için önemli bir maden olsa da, en çok tartışılan madenlerden biri olduğunu söylemek mümkün.

Kobalt ve nikel gibi madenler, dünya pil endüstrisi için en çok gereksinim duyulan madenlerin başında geliyorlar. Ancak çıkarılmasının zor olması ve madenlerdeki çalışma koşullarının güçlüğü, bazı şirketleri alternatif teknolojileri araştırmaya yönlendirmiş durumda ve bunlardan biri de IBM. Şirketten yapılan açıklamaya göre geliştirilen yeni pil, kobalt gibi madenlere ihtiyaç duymazken, ağır metaller de barındırmıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir"

Ticari hale gelmesi uzun sürebilir

IBM'in araştırma departmanında yönetici olarak çalışan Young-hye Na konuyla ilgili olarak: "Bu pil tasarımında ağır metaller olmamasına rağmen, Pil Laboratuarımızdaki ilk testlerde standart lityum iyon pillerden daha yüksek performans gösterdiği kanıtlanmıştır. Çok daha düşük yanıcılık ve sürdürülebilir malzemelerin yanı sıra, daha ucuz malzemeler nedeniyle daha düşük maliyetli bu pil tasarımı birçok alanda lityum iyon seçeneklerinden daha iyi performans gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu da 5 dakikadan daha hızlı bir sürede yüzde 80 şarj anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

Ancak bu heyecan verici gelişmenin ticari bir hale gelmesi ve kullanıcılara ulaşmasının ise önünde uzun bir zaman olduğuna dikkat çekiliyor. Alternatif pil teknolojileri için yapılan bu AR-GE çalışmalarının, uzun vadeli de olsa biz kullanıcılar için olumlu bir gelişme olduğu ise su götürmez bir gerçek.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/ibm-new-battery-technology-heavy-metal/