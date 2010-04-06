Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iBuyPower'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar: Battalion 101 X8100

Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, Battalion 101 X8100'ü satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
1
6
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, Battalion 101 X8100'ü satışa sundu. Sahip olduğu standart donanım özellikleri ve opsiyonel bileşenleriyle yüksek performans vaadeden bilgisayarlarda Intel Core i7-720QM işlemci kullanılıyor. İşlemci tercihleri arasında Intel Core i7-920XM'de bulunuyor. Maksimum sistem belleği miktarının 8GB DDR3 olarak belirlendiği X8100'de standart sistem belleği 4GB DDR3 olarak belirlenmiş. 18.4 inç boyutunda Full HD çözünürlü ekranın kullanıldığı bilgisayarda grafik işlemleri ve oyun performansı NVIDIA GTX285M SLI çözümüne emenat edilmiş. iBuyPower depolama alanının 320 GB olarak belirlerken seçilebilir sabit disk seçenekleri oldukça geniş tutulmuş. Battalion 101 X8100'de 2mp dahili kamera, 7/1 kart okuyucu, WiFi, DVD yazıcı, parmak izi okuyucusu, 2x HDMI çıkışı gibi özellikler standart olarak sunuluyor

iBuyPower'ın Windows 7 işletim sistemli performans canavarı oyun bilgisayarı Battalion 101 X8100'e sahip olmak isteyenlerin 2,385$'dan başlayan fiyatları gözden çıkartması gerekiyor.

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
escape0121 9 yıl
kasa tasarımı güzel ama ekran kartı ayagında dx10 ile kısıtlı kalması iyi olmamıs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edim_king 9 yıl
aynı kasa tipi monter da da war
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 9 yıl
üst sınıf bi makina ve hala gtx285m mi
bence dx 11 li bir çözüm daha yerinde olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Uzun zamandır ilk kez "oyun" adına yapılmış güzel bir tasarıma sahip bir laptop görüyorum. Asus ve Alianware'in iğrenç tasarımlardından sonra bu iyi geldi.
Yalnız gerçekten buna kim ihtiyaç duyar ki ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 9 yıl
herşey güzeldi de dx11 ekran kartı olmaması - bir not
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
gerçekten çok şık vede özellikleri de oldukça iyi olmuş.. yalnız en azından yazıcı olmasada blu-ray okuyucuda dahil etselermiş full HD monitör ile tam uyumlu olurmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim