iBuyPower'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar: Battalion 101 X8100

Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, Battalion 101 X8100'ü satışa sundu. Sahip olduğu standart donanım özellikleri ve opsiyonel bileşenleriyle yüksek performans vaadeden bilgisayarlarda Intel Core i7-720QM işlemci kullanılıyor. İşlemci tercihleri arasında Intel Core i7-920XM'de bulunuyor. Maksimum sistem belleği miktarının 8GB DDR3 olarak belirlendiği X8100'de standart sistem belleği 4GB DDR3 olarak belirlenmiş. 18.4 inç boyutunda Full HD çözünürlü ekranın kullanıldığı bilgisayarda grafik işlemleri ve oyun performansı NVIDIA GTX285M SLI çözümüne emenat edilmiş. iBuyPower depolama alanının 320 GB olarak belirlerken seçilebilir sabit disk seçenekleri oldukça geniş tutulmuş. Battalion 101 X8100'de 2mp dahili kamera, 7/1 kart okuyucu, WiFi, DVD yazıcı, parmak izi okuyucusu, 2x HDMI çıkışı gibi özellikler standart olarak sunuluyor

iBuyPower'ın Windows 7 işletim sistemli performans canavarı oyun bilgisayarı Battalion 101 X8100'e sahip olmak isteyenlerin 2,385$'dan başlayan fiyatları gözden çıkartması gerekiyor.