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Icebreaker: A Viking Voyage, Rovio Stars kapsamında mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Icebreaker: A Viking Voyage, Rovio Stars kapsamında mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

Nitrome tarafından geliştirilen fizik tabanlı bulmaca oyunu Icebreaker: A Viking Voyage, Rovio'nun yayıncı programı Rovio Stars kapsamında Appstore'daki yerini aldı. Rovio'ya geliştirici kimliğinin yanı sıra, yayıncı kimliği de kazandıran Rovio Star sayesinde, parlak fikirleri olan bağımsız geliştiriciler daha rahat fark edilmek için bir fırsat yakalayacak.

Aslı ödüllü bir flash oyun olan Icebreaker, mobil platformda biraz daha geliştirilmiş bir yapıya sahip. Toplamda 95 farklı bölümden oluşan oyundaki amacımız ise, Cut The Rope'dakine benzer bir kesme dinamiğini kullanarak buzullara hapsolan Viking askerlerini kurtarmak. Icebreaker: A Viking Voyage'daki bu amaç oldukça basit gibi görünse de, gittikçe karmaşıklaşan bölüm tasarımları oyuncuları bir hayli zorlayacak türden.

Görsel anlamda mükemmeli vaat etmese de, sesleri ve basit kontrol yapısıyla mobil cihazlarda eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Icebreaker: A Viking Voyage'a aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Bu arada merakla beklediğimiz yapımlardan biri olan Tiny Thief'in de Rovio Stars kapsamında karşımıza çıkacağını belirtelim. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id656163700?mt=8 Yorum Yaz
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ShaG 6 yıl
Süper oyun bu, nitromede flash versiyonunu oynuyordum, bütün serilerini bitirmiştim. Bir de iPadde deneyeyim.
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TipsizSap 6 yıl
Flash oyununu oynardım, çok güzeldi.
Bunu da yüklerim.
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TipsizSap 6 yıl
nitrome miniclipte var bunun oyunu
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veteriner69 6 yıl
Flash oyununu oynardım, çok güzeldi.
Bunu da yüklerim.
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S.Vettel 6 yıl
Hep aynı şeyler Rovio bitmiş
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NedenAllahım 6 yıl
Ben çok beğendim nedense


Yani Slash ve yine kuş atma tekniğini beraber kullanacağız biraz Little Big Planet'i anımsattı görsel olarak oynanış olarak değil..
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