Icebreaker: A Viking Voyage, Rovio Stars kapsamında mobil oyuncuların beğenisine sunuldu





Nitrome tarafından geliştirilen fizik tabanlı bulmaca oyunu Icebreaker: A Viking Voyage, Rovio'nun yayıncı programı Rovio Stars kapsamında Appstore'daki yerini aldı. Rovio'ya geliştirici kimliğinin yanı sıra, yayıncı kimliği de kazandıran Rovio Star sayesinde, parlak fikirleri olan bağımsız geliştiriciler daha rahat fark edilmek için bir fırsat yakalayacak.





Aslı ödüllü bir flash oyun olan Icebreaker, mobil platformda biraz daha geliştirilmiş bir yapıya sahip. Toplamda 95 farklı bölümden oluşan oyundaki amacımız ise, Cut The Rope'dakine benzer bir kesme dinamiğini kullanarak buzullara hapsolan Viking askerlerini kurtarmak. Icebreaker: A Viking Voyage'daki bu amaç oldukça basit gibi görünse de, gittikçe karmaşıklaşan bölüm tasarımları oyuncuları bir hayli zorlayacak türden.





Görsel anlamda mükemmeli vaat etmese de, sesleri ve basit kontrol yapısıyla mobil cihazlarda eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Icebreaker: A Viking Voyage'a aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Bu arada merakla beklediğimiz yapımlardan biri olan Tiny Thief'in de Rovio Stars kapsamında karşımıza çıkacağını belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/id656163700?mt=8