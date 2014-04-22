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İddia: 5.5 inçlik iPhone "Air", 2015'e kaldı

5 yıl
12,1b
1
40
iPhone
Shady
Haber Editörü
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İddia: 5.5 inçlik iPhone

Tayvan’da yayın yapan Industrial and Commercial Times’ın iddiasına göre Apple’ın 2014’ün son döneminde lanse etmesi beklenen 5.5 inçlik iPhone 6, 2015’e sarktı.

Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, 5.5 inçlik iPhone’un “çok ince” profiline uygun “2mm ya da daha ince” pillerden istenilen pil ömrünü sağlamakta zorluk çektiği için telefonun 2014’deki tanıtımını gelecek yıla öteledi. Apple, bu ertelemeyle kazandığı süreçte telefona tatmin edici seviyede pil ömrü sağlayacak pillerin geliştirilmesi konusuna odaklanacak.

Aynı haberde, ayrıca, Apple’ın iş ortaklarının 5.5 inçlik iPhone’u “iPhone Air” olarak adlandırdığı; ancak bu ismin cihazın pazardaki ismi olup olmaması konusunda kesin kararın verilmediği vurgulandı.

Ancak eğer ki 5.5 inçlik iPhone, oldukça ince profili ile ön plana çıkacak ise Apple’ın iPhone Air isimlendirmesini kullanması olası gözüküyor. Hatırlanacağı gibi Apple, MacBook Air ile başladığı “Air” ismini en son ince yapısıyla dikkat çeken 5.nesil iPad’in isimlendirmesinde kullanarak cihaza “iPad Air” ismini vermişti.

İlk zamanlar Apple’ın 2014’de 4.7 ve 5.5 inç olmak üzere iki farklı iPhone’u lanse edeceği iddia edilmişti. Fakat son gelen dedikodular, buna haberimizdeki iddia dahil, geleneksel eylül etkinliğinde Apple’ın iPhone 5s’in halefi olarak 4.7 inçlik modeli tanıtacağına, 5.5 inçlik modelin ise daha ilerleyen bir tarihte lanse edileceğine işaret ediyor.


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InCroyable 5 yıl en beğenilen
4.7 inch gelsin de 5.5 inch 2015 e kalsada olur
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matmuhendisi 5 yıl
Sallamanın sallaması
1 Yanıt Yanıtla +26
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khytr89 5 yıl
Applenin bile iphone air den haberi yok..adamlar kurgusal haber cikartip kendi kendilerini curutuyorlar.. dh de buna ortak oluyor.. madem burasi haber bolumu o zaman reel ve 5n1k kurallarina uygun haberler yapin..
Applenin bile iphone air den haberi yok..adamlar kurgusal haber cikartip kendi kendilerini curutuyorlar.. dh de buna ortak oluyor.. madem burasi haber bolumu o ...
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FoooNDeep 5 yıl
Radyo dalgasıyla pil dolumu yapılsın artık bizde pil detdinden kurtulalım. Mümkünmüdür Evet Mümkündür.
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mck94 5 yıl
telefonlar büyüyor. hiç iyi bir gelişme değil. herkes tablet gibi telefonlarla arama yapıyor kafası kadar, cebine sığmayan aletlerle..
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SerhanUygur 5 yıl
çok karizma olur. iPhone Air :))
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OKANATLI 5 yıl
yahu inceliğe takmış durumdalar anlamıyorum ben bunları . kalınlık aynı kalsın siz yeter ki pil performansını artırın. istenen şey bu kadar basit.
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killnOd 5 yıl
Pili nasil incelteceklerini dusuneceklerine nasil daha yuksek pil ve daha uzun bir kullanim sunabiliriz diye dusunmeliler.Kusura bakmayin ama 9mm den kalin olmadigi surece zaten sorun yok 5mm olunca bize ne faydasi olacak , 9mm olsun ama suya , toza ozellikle cami darbelere dayanikli olsun ve en az 4000mah pili olsun , e daha ne olsun :)
Kesinlikle pil olarak 4.7" olana en az 3000mah , 5.5" olana ise 4000mah pil koymalilar.Bundan 2 sene once cikmis 9mm lik ve 4.3" lik telefonlara 3000mah pil konabildigine gore rahatlikla bu devirde 7mm lik telefonlara yukarida soyledigim piller konabilir.
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BekirTemel 5 yıl
Sevindim.
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Illustrious. 5 yıl
Eee, sözde bir insanın rahat bir şekilde kullanabileceği ölçülere ne oldu da ölçüler 4 incten 4.7lere 5.5lere çıktı. İnsanların elleri 8 ayda haşa evrildide bizimmi haberimiz yok? Demek ki neymiş, seninde bir farkın yokmuş iş çalmaya gelince, neymiş "bizi bu konuda taklit edebilirsiniz ehehe" gibi boş beleş işlerle uğraşmayacakmışsın..
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Sc Violet 5 yıl
5.5 zaten gereğinden fazla büyük çıkmasa da olur.
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K.can.tas 5 yıl
4.7 yeter benim için
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Rainbow6 5 yıl
Apple eskilerde yasiyo bu reklam taktikleri artik insanlari heycanladirmiyor aksine markadan sogumalara sebep oluyor ... Sundurmenin bi alemi yok cikariyosan cikar yoksa hic cikma ortaya ustelik gunumuzde 4.7 yada 5.5 ekranlar oldukca standart oldu hala 2015 e sarkmasi cok komik
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Tha Alumni 5 yıl
bi de şu pil ömrüne bir çözüm bulsalar iyi olcak
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TempleJoker 5 yıl
5.5 inç telefon 5.5mm olsun :D
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Blood Money 5 yıl
Sorun yok 4.3" olsa bile alacaklar.
Almak zorundalar.
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assasin34 5 yıl
yapamiyoruz demiyolarda:-)
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