İddia: 5.5 inçlik iPhone "Air", 2015'e kaldı

Tayvan’da yayın yapan Industrial and Commercial Times’ın iddiasına göre Apple’ın 2014’ün son döneminde lanse etmesi beklenen 5.5 inçlik iPhone 6, 2015’e sarktı.

Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, 5.5 inçlik iPhone’un “çok ince” profiline uygun “2mm ya da daha ince” pillerden istenilen pil ömrünü sağlamakta zorluk çektiği için telefonun 2014’deki tanıtımını gelecek yıla öteledi. Apple, bu ertelemeyle kazandığı süreçte telefona tatmin edici seviyede pil ömrü sağlayacak pillerin geliştirilmesi konusuna odaklanacak.

Aynı haberde, ayrıca, Apple’ın iş ortaklarının 5.5 inçlik iPhone’u “iPhone Air” olarak adlandırdığı; ancak bu ismin cihazın pazardaki ismi olup olmaması konusunda kesin kararın verilmediği vurgulandı.

Ancak eğer ki 5.5 inçlik iPhone, oldukça ince profili ile ön plana çıkacak ise Apple’ın iPhone Air isimlendirmesini kullanması olası gözüküyor. Hatırlanacağı gibi Apple, MacBook Air ile başladığı “Air” ismini en son ince yapısıyla dikkat çeken 5.nesil iPad’in isimlendirmesinde kullanarak cihaza “iPad Air” ismini vermişti.

İlk zamanlar Apple’ın 2014’de 4.7 ve 5.5 inç olmak üzere iki farklı iPhone’u lanse edeceği iddia edilmişti. Fakat son gelen dedikodular, buna haberimizdeki iddia dahil, geleneksel eylül etkinliğinde Apple’ın iPhone 5s’in halefi olarak 4.7 inçlik modeli tanıtacağına, 5.5 inçlik modelin ise daha ilerleyen bir tarihte lanse edileceğine işaret ediyor.