İddia: AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer şirketten ayrılıyor

Yaklaşık dört yıldır merakla beklenen yenilikçi Fusion işlemci ailesini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD'de beklenmedik bir yönetim değişikliği yaşanabilir. Hector Ruiz'den sonra şirketin başına geçen Dirk Meyer, KitGuru sitesinin iddiasına göre AMD'den ayrılıyor ve konuyla ilgili resmi açıklamanın üç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

ATi'ın satın alınmasından sonra finansal anlamda zor bir duruma giren ve yaşanan sıkıntılardan sonra şirketten ayrılmak zorunda kalan Hector Ruiz'in yerine geçen Dirk Meyer, AMD adına adeta can cimidi olmuştu. Firma adına radikal kararların alındığı Meyer döneminde, istikrarlı büyüme için önemli adımlar atıldı ve firmanın profili adeta baştan çizildi.

AMD'ye 1996 yılında katılan Dirk Meyer, bugün yarıiletken endüstrisindeki en başarılı mühendislerden birisi olarak gösteriliyor. 90'ların etkili şirketinlerinden DEC çatısı altında Alpha takımıyla birlikte Hyper-Threading gibi önemli teknolojilerin doğmasına öncülük eden Meyer, AMD'nin Athlon64 işlemci ailesini geliştiren ekibin de lideriydi.

Lansmanı yapılan Fusion işlemci ailesi ve yakında çıkacak Bulldozer işlemcileriyle yeniden yükselişe geçeceği ve pazar payını toplamda %30'ların üzerine çıkarabileceği konuşulan AMD cephesinde, bu gelişmenin zamanlaması da ayrı bir tartışma konusu olacak. Öte yandan Dirk Meyer'in yerini kimin alacağı da şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmadığı için durum henüz netlik kazanmadı ancak borsada işlem gören bir şirket olarak AMD'nin bir kaç gün içerisinde bu durumu açıklığa kavuşturması bekleniyor.

AMD'nin beyin takımı - soldan sağa doğru: Dirk Meyer, Rick Bergman, Thomas Sifert, Emilio Ghilardi, Nigel Dessau ve Chekib Akrout

Editörün Notu: Dirk Meyer'in olası bir ayrılığı durumunda CEO koltuğuna aday en güçlü isimlerin başında Nigel Dessau geliyor. Donanimhaber.com olarak biz de dünyadaki çok az sayıda basın mensubundan birisi olarak sayın Dessau ile röportaj gerçekleştirmiştik. İşte o röportaj;

http://www.kitguru.net/channel/jules/dirk-meyer-moves-from-amd-dirk-shirked-kitguru-exclusive/