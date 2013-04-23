İddia : Android 5.0 ertelendi





Google'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sağlayan mobil işletim sistemi Android, 2007 yılında başladığı macerasında 4.2.2 sürümüne kadar geldi.





Firmanın 5.0 sürümü için hazırlık yaptığı ve Mayıs ayındaki I/O 2013 konferansında tanıtacağı yönünde bugüne kadar pek çok farklı kaynaktan iddialar gündeme gelmişti. Google'ın Android 5.0 Key Lime Pie sürümünde neler sunacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak yeni iddialar bir erteleme olabileceğini işaret ediyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Google, Android 5.0 sürümünü 2-4 ay süreyle ertelemeyi planlıyor. Bunun yanında Nexus 5 modelinin de aynı şekilde ertelendiği dile getiriliyor.





Ertelemenin sebebi olarak ise üretici ortakların motivasyonunu bozmamak ve Jelly Bean güncellemelerini tamamlamalarını beklemek. Pek çok amiral gemi modeli Android 4.1 sürümü üzerinde çalışıyor ve Android 5.0'ın çıkışı ile bir anda iki sürüm geriye düşecekler.





Bu durumda Mayıs ayındaki konferansta hangi sürümün tanıtılacağı muallakta kalmış oluyor. Tahminler konferansta Google Glass ticari sürümünün, LTE destekli Nexus 7 modelinin ve Motorola X Phone modelinin duyurulacağı ve Eylül ayı civarında da ayrı bir tanıtım ile Android 5.0 sürümünün boy göstereceği yönünde.

http://androidheadlines.com/2013/04/rumor-android-5-0-key-lime-pie-possibly-delayed.html