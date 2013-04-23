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İddia : Android 5.0 ertelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Android 5.0 ertelendi

Google'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sağlayan mobil işletim sistemi Android, 2007 yılında başladığı macerasında 4.2.2 sürümüne kadar geldi. 

Firmanın 5.0 sürümü için hazırlık yaptığı ve Mayıs ayındaki I/O 2013 konferansında tanıtacağı yönünde bugüne kadar pek çok farklı kaynaktan iddialar gündeme gelmişti. Google'ın Android 5.0 Key Lime Pie sürümünde neler sunacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak yeni iddialar bir erteleme olabileceğini işaret ediyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Google, Android 5.0 sürümünü 2-4 ay süreyle ertelemeyi planlıyor. Bunun yanında Nexus 5 modelinin de aynı şekilde ertelendiği dile getiriliyor.

Ertelemenin sebebi olarak ise üretici ortakların motivasyonunu bozmamak ve Jelly Bean güncellemelerini tamamlamalarını beklemek. Pek çok amiral gemi modeli Android 4.1 sürümü üzerinde çalışıyor ve Android 5.0'ın çıkışı ile bir anda iki sürüm geriye düşecekler. 

Bu durumda Mayıs ayındaki konferansta hangi sürümün tanıtılacağı muallakta kalmış oluyor. Tahminler konferansta Google Glass ticari sürümünün, LTE destekli Nexus 7 modelinin ve Motorola X Phone modelinin duyurulacağı ve Eylül ayı civarında da ayrı bir tanıtım ile Android 5.0 sürümünün boy göstereceği yönünde.

http://androidheadlines.com/2013/04/rumor-android-5-0-key-lime-pie-possibly-delayed.html Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Merakla bekliyorum,özellikle Android 5.0 haberinin Bilal Akgündüz tarafından yazılmasını isterim.
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cryzboy43 6 yıl
Batuist
androidin birçok farklı yüzünün olması güzel ama güncellemelerin bu nedenle gecikmesi de kötü yanı.. artık googleın bu konuya bir çözüm getirmesi gerekiyor.. artık bir standart gelsin.

cekırdek surumu google yayınlar sen cekersın
arayuzu de fırma yayınlar bı sure sonrada onu cekersın tek cozumu bu
Batuistandroidin birçok farklı yüzünün olması güzel ama güncellemelerin bu nedenle gecikmesi de kötü yanı.. artık googleın bu konuya bir çözüm ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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BekleGeliyorum 6 yıl theoki
theoki

Diğer firmalar geçmedi diye bizim suçumuz neki bekletiyorlar. ios'da böyle bir durum yok işte, ios bir adım önde.

Edit: Adamlar düzenli olarak her ay güncelleme veriyorlar, Samsung Galaxy S3 kullanıyorum 6 ayda 1 alıyorum güncelleme.

iosda tamam güncelleme veriliyor ama sondaki sayı değişiyor sadece köklü bir değişikliğe gidilmiyor.
theokiDiğer firmalar geçmedi diye bizim suçumuz neki bekletiyorlar. ios'da böyle bir durum yok işte, ios bir adım önde.Edit:...
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mrt.tnc 6 yıl
note 2 alcam 5.0 dan sonralarini gorurmu ona gore tel alcam kararsz
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kemaloztin 6 yıl
gelseydi iyi olurdu merak ediyodum
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Pardus Linux 6 yıl
Merak ettiğim konu alfabetik gitme totemini Google Z harfinden sonra ne yapacak acaba?
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darkaura 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Merak ettiğim konu alfabetik gitme totemini Google Z harfinden sonra ne yapacak acaba?

android 37.1 apple pie

orasi kolay. tekrar a'dan farkli tatli isimleriyle devam ederler. yeterki o kadar cok surum cikarcak kadar uzun omurlu olsun.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Kornse
S3 miniye gelirmi acaba

S3 Mini JB ile geldi JB ile bitecek :)
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fear-tr 6 yıl
ağzım sulandı vallaha.BİM e gidip tatlı alıyım :))
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mert1907 6 yıl
Her cihazın aynı anda ve kararlı güncelleme alması için donanımların tek tip olması lazım. Apple bu yüzden cihazlarına daha uzun süre destek veriyor çünkü her sene tek model çıkarıyor ve donanım karmaşası yok. Nexus'larda öyle zira. Diğer firmalar arayüz ve teknik anlamda farklılaştıkları için ya uzun sürüyor yada hiç güncelleme çıkmıyor.
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butze 6 yıl
o foto ne alaka?
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EstrEmO 6 yıl
5.0 la ilgili hiç bir bilgi yok çok güzel şeyler olu umarım.
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saltooo 6 yıl
bakalım nasıl olacak 5.0
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AcademyX 6 yıl
S3 miniye gelirmi acaba
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genc34 6 yıl
android pastanesi mübarek, resimde cok güzel görünüyor be
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Sande 6 yıl
Neredeyse 1 yıl önce ICS tanıtımında, Google PDK ( Platform Developer Kit" adında yeni hizmet tanıttı ve bu hizmet sayesinde güncellemelerin daha hızlı kullanıcılara ulaşacağını müjdelemişti. Fakat bırakın güncellemelerin daha hızlı kullanıcılara ulaştırılmasını, ana sürüm güncellemesi bile gecikmeye başladı.
Google bazı konularda yetersiz kalıyor maalesef...
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