İddia: Apple iPad Pro, 799$'dan satılacak

Haber Editörü
Apple'ın bu akşam resmi olarak tanıtması beklenen büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro, yeni sızıntılar ile gündeme geldi.
Şimdiye kadar bilinen tüm detaylarına burada değindiğimiz 12.9-inç'lik iPad Pro, 9to5Mac sitesinin son haberine göre 799$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu fiyat 32GB depolama birimi için geçerliyken, 64GB için 899$, 128GB'lık model içinse 999$ ödenmesi gerekecek. LTE teknolojisine sahip sürümler içinse her depolama seviyesi için 130$ artış olarak. iOS 9.1 yüklü olarak geleceği söylenen model, son tahminler doğrultusunda da en az 3GB RAM taşıyacak.
Apple'ın büyük etkinliğini DonanımHaber farkıyla buradan takip edebilirsiniz.
http://9to5mac.com/2015/09/08/ipad-pro-price-siri-tv-os/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32gb
ah sen yok musun epil
Katılıyorum,Surface pro model sunuyor bunun ebatları büyük aynı tabletten farkı olmayan bir cihaz.
Surface'ler daha hafif, daha ucuz, daha ince ve daha uzun ömürlü oldu mu bir çok laptop üreticisi havlu atacak. Hayalimdeki cihaz, şu anlık ulaşılması epey zor, şark kurnazı firmalarımız en az 2-3 katına satıyorlar burada.
Tabletlerde üretkenlik çok sınırlı. Sadece pazarlama alanında daha fazla fayda sağlar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4215 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPad, ipad pro ve