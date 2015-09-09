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İddia: Apple iPad Pro, 799$'dan satılacak

3 yıl
4,2b
1
19
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPad Pro, 799$'dan satılacak
 
Apple'ın bu akşam resmi olarak tanıtması beklenen büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro, yeni sızıntılar ile gündeme geldi.
Şimdiye kadar bilinen tüm detaylarına burada değindiğimiz 12.9-inç'lik iPad Pro, 9to5Mac sitesinin son haberine göre 799$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu fiyat 32GB depolama birimi için geçerliyken, 64GB için 899$, 128GB'lık model içinse 999$ ödenmesi gerekecek. LTE teknolojisine sahip sürümler içinse her depolama seviyesi için 130$ artış olarak. iOS 9.1 yüklü olarak geleceği söylenen model, son tahminler doğrultusunda da en az 3GB RAM taşıyacak.
Apple'ın büyük etkinliğini DonanımHaber farkıyla buradan takip edebilirsiniz. 

http://9to5mac.com/2015/09/08/ipad-pro-price-siri-tv-os/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Profesyonel işletim sistemi olmadıktan, profesyonel yazılımları çalıştıramadıktan sonra nesi pro bunun ? Olsa olsa ipad plus olur, daha büyük ekranda fruit ninja oynarsınız. Surface'ler dısında pro tablet yok malesef.
Profesyonel işletim sistemi olmadıktan, profesyonel yazılımları çalıştıramadıktan sonra nesi pro bunun ? Olsa olsa ipad plus olur, daha büyük ekranda fruit ninj...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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tutankhamon 3 yıl
64 gb modelini baz alırsak şu anki dolar kuru ile 2700 TL çok para ki bu fiyat zaten yurtdışı fiyatı büyük ihtimalle.. Şahsım adına bu parayı bir tablete vereceğime temiz bir ikinci el MacBook Pro alırdım..
64 gb modelini baz alırsak şu anki dolar kuru ile 2700 TL çok para ki bu fiyat zaten yurtdışı fiyatı büyük ihtimalle.. Şahsım adına bu parayı bir tablete verec...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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grafiker 3 yıl
Sadece kalemi için bile alınır bu cihaz aynı ayarda bile olmayan cintiq ler bundan 2-3 bin lira daha pahalı :)
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Rajeesh 3 yıl
pro
32gb
ah sen yok musun epil
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tozparcasi 3 yıl
IOS 9.0 bu aksam mi download edilebilir hale gelicek ?
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DubSteq 3 yıl
O paraya en kral windows 8.1 tableti alabilirsiniz. Hem de klavyeli kaidesi ile.
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kırmızıbey 3 yıl
Bari oldu olacak full çerçevesiz olsaymış.
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TheMarjinaLs 3 yıl
Hey yavrum...Fiyatlara gel
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istanbulbirbaska 3 yıl
İçine mac osx yükleseler pro derdim ama ios un neresi pro
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haymatloshan 3 yıl
DH Misafiri
Profesyonel işletim sistemi olmadıktan, profesyonel yazılımları çalıştıramadıktan sonra nesi pro bunun ? Olsa olsa ipad plus olur, daha büyük ekranda fruit ninja oynarsınız. Surfaceler dısında pro tablet yok malesef.

Katılıyorum,Surface pro model sunuyor bunun ebatları büyük aynı tabletten farkı olmayan bir cihaz.
Surface'ler daha hafif, daha ucuz, daha ince ve daha uzun ömürlü oldu mu bir çok laptop üreticisi havlu atacak. Hayalimdeki cihaz, şu anlık ulaşılması epey zor, şark kurnazı firmalarımız en az 2-3 katına satıyorlar burada.
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kadirirdem 3 yıl
3 gb da coşar bu cihaz fiyatta klasik apple fiyatları yani yadırgamamak lazım...
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Profesyonel işletim sistemi olmadıktan, profesyonel yazılımları çalıştıramadıktan sonra nesi pro bunun ? Olsa olsa ipad plus olur, daha büyük ekranda fruit ninja oynarsınız. Surface'ler dısında pro tablet yok malesef.
1 Yanıt Yanıtla +20
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akmac 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Profesyonel işletim sistemi olmadıktan, profesyonel yazılımları çalıştıramadıktan sonra nesi pro bunun ? Olsa olsa ipad plus olur, daha büyük ekranda fruit ninja oynarsınız. Surface'ler dısında pro tablet yok malesef.

Tabletlerde üretkenlik çok sınırlı. Sadece pazarlama alanında daha fazla fayda sağlar.
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MuscleTower 3 yıl
türkiyede 3000tl altından gelmez tabi bunun değerini dolar kullanan ülkeler anlar bizim paramız çok değer kaybetti.
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