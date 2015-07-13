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İddia: Apple iPad Pro Kasım ayında satışa çıkıyor

3 yıl
3,2b
1
25
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPad Pro Kasım ayında satışa çıkıyor
 
Bu hafta içerisinde yeni renk seçeneklerine sahip iPod modellerini duyurması beklenen teknoloji devi Apple, Digitimes'ın verdiği son bilgilere göreyse uzun zamandır beklenen iPad Pro modelini de Kasım ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Sektör analistlerinin söylediklerine göre Eylül ayında beklenin altında (Şirketin olası talep konusunda emin olamadığı belirtiliyor) bir hacimle üretime girecek olan Apple iPad Pro, raflardaki yerini ise Kasım ayı ortalarında alacak. Şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla 12.9-inç 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacağı ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) geleceği söylenen Apple iPad Pro, gücünü Apple A9X işlemcisinden alacak, 256GB dahili depolama seçeneği sunacak, Touch ID sensörüyle parmak izlerini okuyabilecek ve hepsiden önemlisi gelişmiş bir stylus kalem birimi getirecek.

Teknik altyapısı ve boyutlarıyla daha çok şirket ve eğitim kurumlarına yönelik hazırlandığı düşünülen Apple iPad Pro, iPad ailesine çok da "yenilikçi" olmayan bir soluk getirecek.

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Celeste 3 yıl
Mobil cihaza OSX gelirse daha kötü olur, geçmişte bunu Microsoft denedi sonuç ortada.
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SaatliBomba 3 yıl
6s le beraber tanıtılcak galiba
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Istanbullu Einstein 3 yıl
Güzel aslında, boyutu vs. Ama macbook'un bu tarz 2si bir arada hem tablet hem bilgisayar (klavye takılabilen) bir modelini geliştirip, microsoft surface vb. ürünlerle rekabet edecek bir ürün getirse, note pro ile değil, çok daha iyi olur.
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hewal99 3 yıl
1200 olursa alirim
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Germiyanlı 3 yıl
Pro modeli 12 inc gibi büyümüş ekranla gelecek
Oyun,kitap okuma,film izleme gibi kullanımlar için keyifli olacak
Ve
Tablet pazarında 5 adım daha öne geçecek
Ben de 3 senelik yeni ipad cihazımı değişmiş olurum
Bekliyoruz
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Guest-1E24E8F01 3 yıl
iPad Air aldım daha hiç bi sıkıntım yok bunlar gereksiz bence
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gun 3 yıl
Mobil bir oyuncu olarak nasıl bir deneyim yaşanır çok merak ediyorum.
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frostburn 3 yıl
yıllardır stylus desteği olan kalem istiyoruz umarım yaparlar çünkü dışardan alınan kalemler vasat çıkıyor.adobe nin projesi bile pazara çıkamadı bir türlü
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ChasingTheSun 3 yıl
Mini küçük air gündelik işler için büyük
Arasını bulacaklarına gidip daha da büyüğünü yapıyorlar.
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alp0007 3 yıl
3000-4000 tl civarı olur ??
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