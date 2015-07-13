İddia: Apple iPad Pro Kasım ayında satışa çıkıyor

Bu hafta içerisinde yeni renk seçeneklerine sahip iPod modellerini duyurması beklenen teknoloji devi Apple, Digitimes'ın verdiği son bilgilere göreyse uzun zamandır beklenen iPad Pro modelini de Kasım ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sektör analistlerinin söylediklerine göre Eylül ayında beklenin altında (Şirketin olası talep konusunda emin olamadığı belirtiliyor) bir hacimle üretime girecek olan Apple iPad Pro, raflardaki yerini ise Kasım ayı ortalarında alacak. Şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla 12.9-inç 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacağı ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) geleceği söylenen Apple iPad Pro, gücünü Apple A9X işlemcisinden alacak, 256GB dahili depolama seçeneği sunacak, Touch ID sensörüyle parmak izlerini okuyabilecek ve hepsiden önemlisi gelişmiş bir stylus kalem birimi getirecek.





Teknik altyapısı ve boyutlarıyla daha çok şirket ve eğitim kurumlarına yönelik hazırlandığı düşünülen Apple iPad Pro, iPad ailesine çok da "yenilikçi" olmayan bir soluk getirecek.