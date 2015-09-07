İddia: Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, daha gelişmiş bir "Force Touch" teknolojine sahip olacak

Şimdiye kadar ortaya atılan tüm sızıntılarına burada yer verdiğimiz Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, 9to5Mac sitesinin son haberine göreyse yeni Macbook'lar ve akıllı saat Watch bünyesinde yer alandan daha gelişmiş bir "Force Touch" teknolojine sahip olacak.

Apple'ın iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın ekranlarına dahil edeceğine kesin gözüyle bakılan Force Touch teknolojisi, gelen bilgiler doğrultusunda 3D Touch Display olarak adlandırılacak ve mevcut teknolojiden farklı olarak dokunma ile basma yanında "derin / sert basma" hareketini de algılayabilecek. Bu sayede üç katmanlı bir basınç hassasiyeti getirecek olan 3D Touch Display, kullanıcı ile telefonu arasında etkileşimi de uygulama bazında daha farklı bir noktaya taşıyacak. Daha önce verilen bazı bilgilere göre Force Touch ya da 3D Touch Display teknolojisi kullanıcılarına şu kolaylıkları getirecek;

Force Touch ile beraber Apple'ın kendi Haritalar uygulamasında hızlı yön tarifi alınabilecek. Bunu yapmak için belirlenen bölgeye normalden daha sert basılması yeterli olacak.

Müzik uygulamasında seçilen şarkı üzerine sert basılmasıyla özel bir menü açılacak ve böylece şarkı hızlıca çalma listesine eklenebilecek.

Force Touch teknolojisiyle ana ekran üzeride yer alan simgelerle de etkileşim artacak. Örneğin "Telefon" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman -önceden yapılan özelleştirmelere göre- direkt olarak sesli mesaj bölümü açılabilecek ya da yeni "Haberler" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman favoriler sayfası açılabilecek.

Force Touch teknolojisine sahip MacBook modelleriyle benzer olarak Safari içerisinde yer alan bağlantılar üzerine sert basıldığı zaman önizlemesi açılacak ya da adres ile kişi ismi üzerine sert basılınca harita görüntüsü veya kişi kartları da ön izlenebilecek.

Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, 9 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

http://9to5mac.com/2015/09/05/iphone-6s-3d-touch-screen/