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İddia: Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, daha gelişmiş bir "Force Touch" teknolojine sahip olacak

3 yıl
4,3b
1
26
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, daha gelişmiş bir
 
Şimdiye kadar ortaya atılan tüm sızıntılarına burada yer verdiğimiz Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, 9to5Mac sitesinin son haberine göreyse yeni Macbook'lar ve akıllı saat Watch bünyesinde yer alandan daha gelişmiş bir "Force Touch" teknolojine sahip olacak.
Apple'ın iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın ekranlarına dahil edeceğine kesin gözüyle bakılan Force Touch teknolojisi, gelen bilgiler doğrultusunda 3D Touch Display olarak adlandırılacak ve mevcut teknolojiden farklı olarak dokunma ile basma yanında "derin / sert basma" hareketini de algılayabilecek. Bu sayede üç katmanlı bir basınç hassasiyeti getirecek olan 3D Touch Display, kullanıcı ile telefonu arasında etkileşimi de uygulama bazında daha farklı bir noktaya taşıyacak. Daha önce verilen bazı bilgilere göre Force Touch ya da 3D Touch Display teknolojisi kullanıcılarına şu kolaylıkları getirecek;
  • Force Touch ile beraber Apple'ın kendi Haritalar uygulamasında hızlı yön tarifi alınabilecek. Bunu yapmak için belirlenen bölgeye normalden daha sert basılması yeterli olacak.
  • Müzik uygulamasında seçilen şarkı üzerine sert basılmasıyla özel bir menü açılacak ve böylece şarkı hızlıca çalma listesine eklenebilecek.
  • Force Touch teknolojisiyle ana ekran üzeride yer alan simgelerle de etkileşim artacak. Örneğin "Telefon" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman -önceden yapılan özelleştirmelere göre- direkt olarak sesli mesaj bölümü açılabilecek ya da yeni "Haberler" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman favoriler sayfası açılabilecek.
  • Force Touch teknolojisine sahip MacBook modelleriyle benzer olarak Safari içerisinde yer alan bağlantılar üzerine sert basıldığı zaman önizlemesi açılacak ya da adres ile kişi ismi üzerine sert basılınca harita görüntüsü veya kişi kartları da ön izlenebilecek. 
Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, 9 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

http://9to5mac.com/2015/09/05/iphone-6s-3d-touch-screen/ Yorum Yaz
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haydutejder 3 yıl en beğenilen
Sert bascam diye camını kıran vatantaşlar,apple storeye gidip sert bastım kırıldı bunu değiştirin derlerse şaşırmam.
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SaB0 3 yıl
Güzelim 6'yı ram yüzünden çöp edecekler ona üzülüyorum. İos9 tam bir ram canavarı olacak.
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poraks 3 yıl
Ben home tusunun kaldırılmasını kesinlikle istemiyorum fiziksel tuş yapan iki firma kaldı artık.Bide bu force touch teknolojisini iwatch da inceleme şansım olmadı o yüzden pek anlayamadım.Fazla basınç yapmak aynı zamanda normal dokunmaya göre biraz daha uzun basmak anlama gelir.Android telefonda standart uzun basma süresi 300 ms dir.Bu süreyi 150 ms indirirsen al sana force Touch burdaki asıl fark kullanmada fonksiyon ceşitliliği olcak heralde
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Playinq 3 yıl poraks
poraks
Ben home tusunun kaldırılmasını kesinlikle istemiyorum fiziksel tuş yapan iki firma kaldı artık.Bide bu force touch teknolojisini iwatch da inceleme şansım olmadı o yüzden pek anlayamadım.Fazla basınç yapmak aynı zamanda normal dokunmaya göre biraz daha uzun basmak anlama gelir.Android telefonda standart uzun basma süresi 300 ms dir.Bu süreyi 150 ms indirirsen al sana force Touch burdaki asıl fark kullanmada fonksiyon ceşitliliği olcak heralde

Cok üstten hafifçe de uzun sure basabilirsin. Telefon ekranına abanirsan oluşacak olan durum farklı olur
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Grkwnxs 3 yıl
Marktteki diğer uygulamalar force touch ile uyumlu olursa çok iyi bir özellik bence
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dreameren 3 yıl
Alınca kullanırız artık. :)
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Apple Specialist 3 yıl
Force touch anlayamadım bastıra bastıra kırarım.
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amonRa 3 yıl
onu yapana kadar tek parça ekran yap. Home tuşunu kaldır. onun yerine sert basınca aktif olsun.
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Batuist 3 yıl
insalar dokunmaya kıyamayıp camlarına jelatin yapıştırırken sert basmaya karşı da bir önyargı mutlaka olacaktır. birisine telefonu verip karşınızda ki ne kadar sert basacak acaba diye içi içini yiyecek millet çok..
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aspirin_00 3 yıl
yürürken şarj olanı yapsınlar bari ne gerek var dokunmayla şarja
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fuujitsu 3 yıl
Gereksiz geliyor açıkçası bana zira telefona sert basmaya çalışmak insanı sıkacaktır.
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face1tr 3 yıl
ekrana bastırdığımızda ortaya çıkan kinetik enerjiden elektrik üretip kendi bataryasını doldurduğu an force touch adının hakkını verecektir...
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MK* 3 yıl
çekiçle vurunca artık test yapıldığını anlar dimi?
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mementopolis 3 yıl
Sadece "Force Touch" koyduk deseler yeter :D en gelisims biraz reklam kokuyor.
Nedeni Baska Firmalrinda bu Teknolojiye gecmesi yüzünden. Daha Gelsimis mis mis hahahaha :D,
Apple,"Ey vatandas, En gelismisi bizde bize gelin batan geminin mallari bunlar", dercesine. :)
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